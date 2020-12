LIVERPOOL, Angleterre – Quelque chose commence à bouger à Manchester United, peut-être même le réveil d’un club qui semblait somnambule au cours des sept dernières années depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en tant que manager. Une victoire 2-0 en quart de finale de la Coupe Carabao à Everton n’est en aucun cas le moment d’or de la réalisation, mais une autre preuve que United est enfin sur le chemin du retour.

Le but d’Edinson Cavani à la 88e minute, après que United ait dominé l’équipe de Carlo Ancelotti à Goodison Park, a été la percée décisive qui a assuré la victoire avant qu’Anthony Martial ajoute une seconde dans le dernier moment du temps d’arrêt. Après avoir réalisé 15 efforts sur la cible, par rapport aux six d’Everton, et apprécié 65% de possession au cours des 90 minutes, la supériorité de United était claire et leur victoire a réservé une demi-finale à une jambe en janvier contre le détenteur de Manchester City à Old Trafford, ce qui sera un autre test. des progrès réalisés par l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer après trois sorties en demi-finale en coupe nationale et européenne la saison dernière.

L’équipe de Solskjaer doit gagner de l’argenterie, quelles que soient les circonstances, car United est un club qui exige le succès dans chaque compétition. N’ayant remporté aucun trophée depuis la Ligue Europa sous Jose Mourinho en 2017, la pression augmente à Old Trafford pour mettre fin à cette course.

« On s’attend à ce que nous remportions des trophées », a déclaré le capitaine de United Harry Maguire après cette victoire. « Il est important d’atteindre ces grands matchs mais nous devons commencer à les gagner et remporter des trophées pour ce club. »

C’est le prix du billet avec United, mais le succès de Solskjaer est un problème distinct. Après quelques coups durs et revers, y compris la défaite 6-1 à domicile de cette saison contre Tottenham, on ne peut nier que le Norvégien semble maintenant avoir conduit United hors de la turbulence et dans un ciel bleu clair.

Tout simplement, United ressemble à nouveau à une équipe, et contre Everton, il y a eu des périodes du jeu où ils ont fait des tasses de leurs adversaires avec des passes et des mouvements lisses. Cavani et Bruno Fernandes, deux signatures de haut niveau en 2020, ont élevé la barre sur le terrain avec leur qualité, et cela déteint sur les autres.

Et en gagnant à Goodison – pour la deuxième fois cette saison – United a prolongé son invaincu lors des matchs nationaux à l’extérieur à 20, remontant à une défaite à Liverpool en janvier. S’ils évitent la défaite à Leicester City samedi, United se rendra à Anfield le mois prochain avec cette séquence d’une année entière, ce qui serait une réalisation remarquable pour toute équipe. S’ils vont à Liverpool et gagnent, cela porterait les attentes et l’excitation de United à un autre niveau et déclencherait de véritables espoirs d’un premier titre de Premier League depuis que Ferguson a quitté la scène en 2013.

Mais c’est le danger avec Solskjaer United. Ils ont montré des aperçus prometteurs et ont laissé entendre qu’ils avaient déjà tourné un coin auparavant, pour trébucher et tomber de façon spectaculaire. Cela a été un boom et un effondrement depuis l’arrivée de Solskjaer en décembre 2018, mais cette performance à Everton, trois jours après la démolition 6-2 de Leeds United, était un autre indicateur vers des temps positifs à venir.

Manchester United est prêt à convertir sa promesse en argenterie après une victoire en Coupe Carabao à Everton. Clive Brunskill / Getty Images

Peut-être que cette fois, c’est pour de vrai. Il y a une faim dans cette équipe United, illustrée par Cavani, le joueur de 33 ans pourchassant ses adversaires toute la nuit avant de marquer son incroyable effort du pied gauche dans les phases finales. Il a également la mentalité de vainqueur, aiguisée lors d’un passage à succès avec le Paris Saint-Germain, qui inspirera sûrement ceux qui l’entourent dans l’équipe United qui n’ont pas encore goûté au sentiment de soulever un trophée majeur.

Cependant, United doit passer à l’étape suivante pour montrer qu’ils sont des gagnants plutôt que presque des hommes.

« Nous avons eu trois demi-finales la dernière année bien sûr et ce n’est pas assez loin », a déclaré Solskjaer. « Cette année encore, comme l’année dernière, nous affrontons City en demi-finale, alors voyons comment nous nous en sortons. »

City, Chelsea et Sevilla FC ont tous battu United en demi-finale la saison dernière, et l’affrontement contre l’équipe de Pep Guardiola donnera à Solskjaer et à son équipe l’occasion de se venger de la sortie de la Carabao Cup en janvier dernier. Depuis le début de la saison dernière, United a battu City trois fois dans toutes les compétitions, mais les battre lors d’un match nul en coupe, avec une place en finale à gagner, est un test que Solskjaer et ses joueurs doivent réussir.

Toutes les équipes les plus performantes du passé ont dû franchir cet obstacle et remporter leur premier trophée. Liverpool de Jurgen Klopp, la force dominante d’aujourd’hui, a perdu trois finales majeures avant de finalement profiter de ce sentiment de victoire, et leur succès en Ligue des champions 2019 leur a permis de remporter la Premier League plus tôt cette année.

United n’a pas l’air prêt à affronter Liverpool pour le moment, mais si, ou quand, ils obtiennent leur premier trophée, cela leur donnera la conviction et la confiance qu’ils peuvent gagner plus. C’est là où ils en sont actuellement. Des progrès ont été réalisés et United est à nouveau compétitif, mais la prochaine étape consiste à gagner de l’argenterie et à montrer qu’ils ont appris des quasi-accidents de la saison dernière.