Manchester United a remporté sa première victoire en phase de groupes de la Ligue Europa lors de la deuxième journée. Les Red Devils ont battu le FC Sheriff 2-0 en Moldavie. Les buts de Jadon Sancho et Cristiano Ronaldo en première mi-temps ont aidé United à récolter les trois points.

Le manager Erik ten Hag a aligné un onze de départ très solide dans la nuit. Ronaldo, Sancho, Antony et Bruno Fernandes ont complété un puissant front four pour les Red Devils. Sancho, qui a été snobé plus tôt dans la journée par le manager de l’équipe nationale d’Angleterre Gareth Southgate, a ouvert le score de United à la 17e minute du match. L’ailier a fait preuve d’un jeu de jambes astucieux pour danser à travers la défense du shérif et donner l’avantage à son équipe.

LA PASSE DE CHRISTIAN ERIKSEN. LA FINITION DE JADON SANCHO. 💥 pic.twitter.com/mwJIRdAEvu – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 15 septembre 2022

Le défenseur Diogo Dalot a ensuite été abattu dans la surface environ 20 minutes plus tard. Ronaldo est intervenu prendre la pénalité et converti pour le faire 2-0. Le but était le premier de la superstar de la saison, mais le 699e pour le club dans son illustre carrière.

Bien que United ait remporté le match assez confortablement, Sheriff a récolté plus de tirs au total que les visiteurs.

Autres résultats de la deuxième journée de la Ligue Europa

La Lazio, cependant, a été assommée 5-1 par Midtjylland au Danemark. Bien que le club danois soit actuellement en difficulté au niveau national, il a réalisé une excellente performance contre les Blancs et les Sky Blues. Midtjylland a eu cinq buteurs différents dans la soirée. Malgré l’affichage dominant, la Lazio a réussi 65% de possession dans le match. Le milieu de terrain Sergej Milinkovic-Savic a marqué le seul but de son équipe du match.

Pour ne pas être en reste, Feyenoord a battu l’Autrichien Sturm Graz à six reprises dans l’autre match du groupe F. Le club néerlandais a marqué quatre fois en première mi-temps, dont un doublé d’Alireza Jahanbakhsh. Désormais, les quatre équipes du groupe sont à égalité sur trois points.

La Roma a également rebondi après un premier tour de compétition décevant. Le club de Serie A a martelé le HJK 3-0. Les visiteurs sont tombés à 10 hommes après que Miro Tenho a été expulsé pour avoir refusé une opportunité de but claire à la 15e minute du match. La Roma n’a pu capitaliser sur l’avantage qu’en seconde période.

Le remplaçant à la mi-temps Paulo Dybala a marqué deux minutes seulement après avoir été présenté. Lorenzo Pellegrini a doublé l’avance de l’hôte quelques instants plus tard. La signature estivale d’Andrea Belotti a mis la touche finale au club finlandais. C’était le premier but de l’Italien pour sa nouvelle équipe.

PHOTO : IMAGO / Images d’actualité