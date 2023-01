Man United et Marcus Rashford battent Forest en Coupe Carabao

NOTTINGHAM, Angleterre – Manchester United n’est qu’à 90 minutes de la finale de la Coupe Carabao après avoir remporté une demi-finale aller 3-0 contre Nottingham Forest au City Ground.

– Rapport: Nottingham Forest 0-3 Man United

Les buts de Marcus Rashford, Wout Weghorst et Bruno Fernandes ont suffi à donner à United une avance décisive avant le match retour de mercredi prochain à Old Trafford.

L’égalité aurait pu être beaucoup plus serrée si le but de Sam Surridge en première mi-temps, qui aurait porté le score à 1-1, n’avait pas été exclu pour hors-jeu par VAR. Mais United était à l’aise tout au long et peut maintenant commencer à s’attendre à un affrontement à Wembley avec Newcastle ou Southampton le mois prochain.

Réaction rapide

1. Rashford brille à nouveau pour emmener United au bord d’une finale à Wembley

Marcus Rashford a inscrit 10 buts en 10 matchs pour Manchester United alors que l’équipe d’Erik ten Hag se mettait à portée de la finale de la Coupe Carabao et, espérons-le, mettrait fin à une série de trois demi-finales de coupe nationale successives.

United doit accomplir la formalité du match retour de mercredi prochain à Old Trafford, mais n’ayant pas réussi à remporter un trophée depuis la Ligue Europa sous Jose Mourinho en 2017, le club est maintenant à portée de main de mettre fin à cette course stérile. Et c’est Rashford en forme qui a mis United sur le chemin de la victoire, marquant un premier match à la sixième minute après avoir reçu le ballon dans la moitié de terrain de United avant de dépasser Joe Worrall et Remo Freuler pour marquer.

Le premier but de Wout Weghorst pour United depuis son arrivée en prêt de Burnley plus tôt ce mois-ci et une frappe tardive de Bruno Fernandes ont complété le score.

Après avoir perdu trois demi-finales nationales consécutives sous l’ancien patron Ole Gunnar Solskjaer, Ten Hag devrait remporter sa première pour le club et potentiellement remporter le premier trophée à sa disposition en tant que manager. Les historiens pourraient également signaler que Sir Alex Ferguson a battu Forest sur le chemin de son premier trophée en tant que manager de United en FA Cup en 1990. Mais alors que United et Ten Hag n’ont encore rien gagné, la manière de cette victoire était une preuve supplémentaire que le l’équipe est de retour sur la bonne voie après tant d’années de sous-performance.

United a toujours été en contrôle et le score de 3-0 ne les a pas flattés. Ils auraient pu gagner plus, mais cela n’a pas d’importance : Forest ne reviendra pas et United est de nouveau sur le chemin de Wembley.

Marcus Rashford a marqué son 10e en 10 matchs, toutes compétitions confondues, depuis la Coupe du monde 2022 alors que Man United a pris une bonne avance au match aller sur Nottingham Forest lors de leur demi-finale de la Coupe Carabao. Laurence Griffiths/Getty Images

2. Antoine continue d’être une énigme

Antony est devenu le sujet d’un grand débat sur les réseaux sociaux en raison de son manque de forme pour Manchester United ces dernières semaines. Il semble qu’il y ait deux camps – l’un qui considère la signature de 85 millions de livres sterling de l’Ajax comme un flop hors de prix, et l’autre qui pense qu’il ira bien une fois qu’il s’adaptera au football anglais.

Jusqu’à présent, sous un maillot United, Antony a marqué sept buts en 23 apparitions et enregistré deux passes décisives. Le but de Wout Weghorst à Forest est survenu après que le gardien Wayne Hennessey ait repoussé le tir d’Antony, de sorte que l’ailier brésilien peut le souligner comme une autre contribution clé. Ces chiffres ne sont pas mauvais pour un joueur à peine six mois après le début de sa carrière dans un nouveau club, mais il est facile de comprendre pourquoi le joueur de 22 ans en frustre tant.

Antony est extrêmement unilatéral – il ne touche presque jamais le ballon avec son pied droit – et les adversaires ont rapidement compris que le moyen le plus rapide d’annuler sa menace était de le forcer à l’extérieur et sur son pied droit. Il lui manque également le rythme dévastateur et la force d’un joueur comme Arjen Robben, qui dépendait également fortement de son pied gauche, et pourtant Antony se retrouve toujours au cœur de nombreuses attaques de United.

Le manager Erik ten Hag a poussé United à signer Antony de l’Ajax l’été dernier. C’était un accord que le club hésitait à conclure en raison des frais impliqués, mais ils ont néanmoins soutenu le jugement de leur nouveau manager. Cependant, de toutes les signatures estivales de Ten Hag, Antony est celui qui a le plus à faire pour faire ses preuves à United.

Il y a clairement quelque chose là-bas, mais il est loin d’avoir terminé l’article et tous ceux qui sont liés à United devront être patients avec Antony pour lui donner la chance de réaliser son potentiel.

3. Le jeune talent de Forest leur donne de l’optimisme dans une bataille de relégation

Nottingham Forest a dépassé les attentes en atteignant les demi-finales de la Coupe Carabao, mais leur priorité cette saison doit être de consolider leur place en Premier League avant d’atteindre une finale à Wembley. Et bien qu’ils aient été battus par United lors de cette demi-finale aller, l’équipe de Steve Cooper en a montré suffisamment pour suggérer qu’elle réussira dans sa tentative d’éviter d’abandonner la Premier League après seulement une saison de retour dans l’élite.

Deux grandes raisons d’optimisme au City Ground sont les jeunes Morgan Gibbs-White et Brennan Johnson, qui ont tous deux été exceptionnels contre United.

Johnson, 21 ans, a un véritable pedigree de footballeur avec son père, David, qui connaît une carrière réussie à Forest après avoir d’abord percé aux côtés de David Beckham, Paul Scholes et Gary Neville dans la célèbre classe de 1992 de United. Il pourrait voler encore plus haut que son père s’il maintenait le rythme électrique qui a troublé United toute la nuit. Avec un attribut aussi crucial, Johnson peut être un personnage clé pour Forest au cours des mois restants de la saison et poursuivre sa longue carrière au sommet.

Gibbs-White est un autre avec un grand avenir. Le joueur de 22 ans, un record du club de 42,5 millions de livres sterling signé par les Wolves l’été dernier, a donné à Forest énergie et présence au milieu de terrain et semblait complètement à l’aise contre Casemiro de United, Christian Eriksen et Bruno Fernandes.

Forest aura la tâche difficile de garder les deux joueurs au club, mais s’ils aident à les maintenir cette saison, ils auront déjà largement contribué à l’équipe.

Antony, milieu, était ici, là et partout pour Man United mercredi soir, mais il reste une véritable énigme quant à la façon dont il s’intègre et ce qu’il propose à cette équipe. Matthew Peters/Manchester United via Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Marcus Rashford, attaquant, Man United : Un autre grand but de l’attaquant de United qui a maintenant marqué 10 matchs en 10 depuis son retour de la Coupe du monde. Aucun joueur des cinq grandes ligues européennes ne peut améliorer cette statistique.

Morgan Gibbs-White, MF, forêt de Nottingham : Le milieu de terrain de Forest a montré pourquoi le club lui a fait sa signature record de 42,5 millions de livres sterling des Wolves l’été dernier. Énergie box-to-box et Casemiro dominé à certains moments.

Victor Lindelof, DF, Man United : Un début rare pour le défenseur suédois, mais après avoir semblé complètement peu fiable et privé de confiance sous les entraîneurs précédents, Lindelof a joué comme s’il avait été libéré sous Erik ten Hag.

PIRE

Joe Worrall, DF, forêt de Nottingham : Le capitaine de Forest a complètement perdu Rashford pour le premier but de United. Lamentable défense de l’arrière latéral.

Bruno Fernandes, MF, Man United : A affiché de belles touches, mais était trop souvent coupable de trop compliquer les choses lorsqu’il était en possession. Prend trop de touches alors qu’il pourrait jouer une simple passe.

Scott McKenna, DF, forêt de Nottingham : Mauvaise soirée pour le défenseur central de Forest. A lutté pour contenir Wout Weghorst, malgré avoir essayé toutes les astuces physiques du livre. Il ressemblait juste à un joueur hors de sa profondeur.

Faits saillants et moments marquants

La forme de Rashford s’est poursuivie avec un autre but bien marqué. Combien de temps cela va-t-il durer ?

MARCUS RASHFORD QUELLE COURSE 🔥 Son 10ème but en 10 matchs depuis la Coupe du Monde !! pic.twitter.com/iIXRLGwyfe — ESPN FC (@ESPNFC) 25 janvier 2023

Il y a aussi eu un bon moment pour le nouveau venu Weghorst, qui a marqué son premier but en carrière pour Man United après un bon jeu d’approche d’Antony.

WEGHORST MARQUE SON PREMIER BUT POUR MAN UNITED 👏 pic.twitter.com/Jicdxo07Fi — ESPN FC (@ESPNFC) 25 janvier 2023

Nous avons aussi eu un moment d’hilarité en dehors du terrain aussi…

Le panneau publicitaire s’est effondré lors de la célébration du but de Bruno 😯 pic.twitter.com/pIrT6MrzXG — ESPN FC (@ESPNFC) 25 janvier 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

“Je suis vraiment content du travail des gars. Nous avons si bien joué et contrôlé le jeu. Mais nous avons beaucoup de choses à améliorer. Nous avons perdu le dernier match. Nous n’abandonnons jamais. Nous devons continuer. Nous avons fait preuve de discipline. Nous étions très concentrés. Il faut toujours jouer comme ça, continuer, continuer à se battre. On a mérité le résultat. C’est un bon résultat pour nous, mais il faut y aller pas à pas, on a un autre match, et on a se préparer à nouveau.” — Le défenseur de Man United, Lisandro Martinez, s’entretient avec Sky Sports

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Marcus Rashford : Premier joueur de Man United à marquer plus de 5 buts en une seule saison de Coupe de la Ligue depuis Carlos Tevez en 2008-09 (6)

Marcus Rashford : Il s’agissait de son 13e but en carrière en Coupe Carabao, brisant une égalité avec l’UEFA Champions League (12) pour son plus grand nombre en une seule compétition de coupe (nationale ou internationale).

Bruno Fernandes : Trois buts lors de ses 4 derniers matchs dans toutes les compositions ; correspond à son total de buts de ses 25 premiers matchs cette saison pour le club

D’après Stats Perform : C’est la troisième fois que les deux demi-finales aller de la Coupe de la Ligue sont remportées par l’équipe de route (également 1972-73 et 1992-93)

Manchester United : Prolongez la séquence de victoires contre Nottingham Forest à huit matchs (remonte à 1996), a battu Forest 32-3 au cours de cette période. C’est la plus longue séquence de ce genre dans l’histoire de la série qui remonte à 1892; La dernière victoire de Forest remonte à décembre 1994 en PL à Old Trafford

Forêt de Nottingham : La séquence de huit matchs sans défaite à domicile a pris fin; Mercredi était leur première défaite à domicile depuis le 16 septembre contre Fulham

Suivant

Forêt de Nottingham : L’équipe de Steve Cooper obtient une pause ce week-end en raison de la FA Cup, mais ils affronteront United lors du match retour à Old Trafford le 1er février avant un rendez-vous à domicile avec Leeds United de Jesse Marsch le 5 février en Premier League.

Manchester United : Le rythme ne ralentit pas de sitôt pour Erik ten Hag et son équipe en forme. Ils accueillent Reading (FA Cup, quatrième tour) le 28 janvier avant le match retour de leur demi-finale de la Coupe Carabao avec Forest le 1er février. À partir de là, ils n’obtiennent que quelques jours de repos avant leur prochain affrontement en championnat, une maison match contre Crystal Palace, le 4 février.