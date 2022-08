Man United et les groupes d’Arsenal en Ligue Europa les défieront, mais les deux devraient l’emporter

Manchester United et Arsenal ont été tirés au sort contre une bonne opposition en Ligue Europa et bien que les deux aient la qualité pour avancer, ils ne peuvent pas se permettre de prendre leurs matchs de phase de groupes à la légère s’ils veulent avancer.

– Tirage au sort de la Ligue Europa : Man United et Arsenal affrontent des groupes difficiles

Manchester United affrontera la Real Sociedad, qui a terminé sixième de la Liga la saison dernière, le Sheriff Tiraspol de Moldavie (ils ont battu le Real Madrid la saison dernière en Ligue des champions) et la partie chypriote, Omonia Nicosia. Pendant ce temps, Arsenal se rendra aux Pays-Bas pour affronter le PSV Eindhoven, qui a perdu contre les Rangers lors des éliminatoires de la Ligue des champions en milieu de semaine, ainsi que dans la pointe nord de la Norvège pour rencontrer le FK Bodo/Glimt (qui a battu l’AS Roma 6-1 en finale). Europa Conference League la saison dernière) et le club suisse du FC Zurich.

Malgré la perte de son attaquant Alexander Isak à Newcastle, la Real Sociedad a toujours une équipe talentueuse, avec de jeunes talents prometteurs comme l’attaquant Mohamed-Ali Cho et le milieu de terrain Takefusa Kubo, des internationaux établis comme Mikel Merino et Mikel Oyarzabal, et ils sont dirigés par le 36- David Silva, un an, qui reviendra à Manchester après avoir joué pendant 10 ans pour City. L’équipe joue au football offensif, passant et leur manager Imanol Alguacil, qui les a emmenés à leur première victoire en Coupe d’Espagne en 33 ans en 2020 (joué en 2021), fait un excellent travail.

Erik ten Hag et Man United devraient passer leur phase de groupes, mais le PSV & Co. ne facilitera pas les choses. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Sheriff a été l’une des surprises de la Ligue des champions la saison dernière. Ils ont choqué le monde du football en battant le Real Madrid au Bernabeu (2-1) en septembre dernier en Ligue des champions, pour terminer troisième de leur groupe et se retrouver en Ligue Europa, où ils ont perdu contre Braga en huitièmes de finale. . Cependant, ils ne sont pas aussi bons que l’an dernier. Ils ont un nouveau manager à Stjepan Tomas, qui n’a pas vraiment bien réussi quand il a réussi en Turquie. C’est une équipe jeune et le plus difficile pour leurs adversaires sera le long voyage en Transnistrie en Moldavie.

Enfin, Omonia Nicosia, entraînée par l’Ecosse et la légende celtique Neil Lennon, est potentiellement l’équipe la plus faible du groupe sur le papier, mais elle a un soutien itinérant passionné et quelques joueurs expérimentés comme l’international hongrois Adam Lang, l’ancien défenseur de Sunderland Adam Matthews et l’ancien joueur américain. Mix international Diskerud.

2 Connexe

Le groupe d’Arsenal est assez similaire à United en termes de types d’adversaires. Le PSV Eindhoven est évidemment l’équipe la plus coriace et aura hâte d’impressionner après avoir été éliminé de justesse par les Rangers (3-2 au total) lors du dernier tour des éliminatoires de la Ligue des champions. Pour sa première saison sur le banc, Ruud Van Nistelrooy reviendra en Angleterre, où il a connu de nombreuses années de succès en tant que joueur à Manchester United, et il a une équipe qui peut rivaliser : assistez à leur destruction de l’Ajax en Super Coupe des Pays-Bas. Il a une équipe talentueuse qui a époustouflé l’Ajax en Supercoupe des Pays-Bas en juillet dernier (5-3).

Luuk De Jong, de retour de Barcelone, est le capitaine et le leader, mais les goûts de Cody Gakpo, Xavi Simons, Ibrahim Sangaré, Joey Veerman et Jordan Teze rendent cette équipe solide et dangereuse. L’ambiance au Philips Stadion sera également assez spéciale.

Bodo/Glimt sont difficiles à battre à domicile, battant la Roma de Mourinho à deux reprises lors de l’UEFA Europa Conference League la saison dernière. Cela devrait également être un voyage difficile pour Arsenal. EPA/Fredrik Varfjell

Le voyage le plus exotique d’Arsenal, cependant, sera à Bodo, dans l’extrême nord de la Norvège. Les champions de Norvège 2021 ont été battus par le Dynamo Zagreb cette semaine en éliminatoires de la Ligue des champions pour se retrouver ici. Ils jouent dans un petit stade, sur un terrain en plastique, et c’est un défi logistique suffisant pour distraire les équipes visiteuses de la tâche à accomplir. La Roma et Jose Mourinho y ont perdu deux fois la saison dernière !

Bien qu’il ait perdu certains de ses meilleurs joueurs au cours des 18 derniers mois – comme le transfert de Jens Petter Hauge à l’AC Milan – Kjetil Knudsen fait un excellent travail en tant que manager, ils jouent toujours un excellent football avec intensité et ils seront difficiles à battre. leurs trois matchs à domicile.

Enfin, le FC Zurich ressemble à l’équipe la plus faible du groupe sur le papier. Ils ont remporté la ligue suisse en 2022, mais ont perdu le manager qui les y avait amenés, Andre Breitenreiter, à Hoffenheim, remplacé par Franco Foda, l’ancien entraîneur-chef de l’Autriche. Pour l’instant, ça ne va pas bien cette saison : ils sont bons derniers de la Super League suisse et la seule équipe sans victoire après cinq matchs. Wilfried Gnonto, 18 ans, qui a fait ses débuts en Italie en juin dernier dans la Ligue des Nations, est leur meilleur joueur, et ils ont réussi à le garder leur été. Cela dit, il pourrait être difficile d’échapper à ce groupe ou de poser un sérieux défi à Arsenal.