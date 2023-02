Man United et Leeds partagent des points dans un tirage au sort passionnant

Leeds United a mis fin à un home run dominant de Manchester United mercredi grâce à un match nul 2-2. Les Red Devils avaient auparavant remporté leurs 13 derniers matches toutes compétitions confondues à Old Trafford. Malgré le match nul, Leeds avait le contrôle du jeu tôt dans la nuit.

Les visiteurs sont entrés dans le match sans Jesse Marsch sur la touche. Marsch a été licencié lundi après une séquence de sept matchs sans victoire en championnat. En fait, Leeds n’a pas récolté trois points en Premier League depuis qu’il a battu Bournemouth le 5 novembre. Le patron du club U21, Michael Skubala, serait en charge du match à Old Trafford mercredi.

Démarrage rapide d’un thème pour les Blancs

Leeds a connu un début de match de rêve grâce à un but extrêmement précoce de Wilfried Gnonto. La starlette italienne a joué un va-et-vient soigné avec Patrick Bamford, puis a placé un tir bas parfait dans le coin inférieur. Le gardien des Diables Rouges David de Gea, aveugle et penché de l’autre côté, n’avait presque aucune chance d’arrêter le tir. Le but est venu avec seulement 56 secondes au compteur. Gnonto compte désormais quatre buts lors de ses sept derniers matchs.

Skubala a été contraint de faire deux premiers remplacements dans le match en raison de diverses blessures. Luis Sinisterra est sorti à la huitième minute en raison d’un problème apparent aux ischio-jambiers. L’arrière latéral Pascal Struijk a dû être expulsé avec une éventuelle commotion cérébrale environ 15 minutes plus tard. Crysencio Summerville et Junior Firpo sont entrés dans la mêlée pour leurs coéquipiers blessés.

Leeds a commencé la seconde mi-temps un peu comme la première. Le remplaçant Summerville a tenté un centre plein d’espoir vers Patrick Bamford juste devant le but. Le ballon, cependant, a dévié de Raphael Varane et dans le filet. Le but est venu moins de trois minutes après le début de la deuxième période.

Manchester United riposte pour le match nul contre Leeds

Marcus Rashford a récupéré un but pour les Red Devils avec une belle tête à la 62e minute. L’international anglais s’est accroché à un centre flottant de Diogo Dalot et l’a guidé dans le coin du filet. Rashford a maintenant 15 buts lors de ses 20 derniers matchs et marque lors de six matchs consécutifs de championnat à domicile.

Jadon Sancho, qui est venu en tant que remplaçant, a égalisé le score à peine huit minutes plus tard. L’ailier a lancé un tir précis à travers la défense de Leeds et a dépassé un Meslier plongeant. Meslier, l’un des joueurs les plus fiables de Leeds, a eu un mauvais moment en raison de sa qualité. Le ballon n’a pas été dévié, mais les lignes de vue ont peut-être posé problème. Quoi qu’il en soit, Sancho prendra sûrement le but. Il faisait sa première apparition en Premier League avec le club depuis octobre.

Le match nul laisse à Manchester United sept points d’Arsenal, leader de la ligue. Bien que les Red Devils aient maintenant disputé deux matchs de plus que les Gunners. A l’autre bout du tableau, Leeds s’éloigne un peu plus de la zone de relégation. Ils ont maintenant un point d’avance sur Everton, 18e.

PHOTO : IMAGO / Sportimage