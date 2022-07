Man United et Erik ten Hag risquent de répéter l’histoire avec le chaos des transferts au milieu d’un nouveau départ

BANGKOK, Thaïlande – Sur le terrain, Erik ten Hag a fait un début de rêve en tant que manager de Manchester United avec une victoire 4-0 contre Liverpool mardi soir à Bangkok, mais en dehors du terrain, il découvre déjà à quel point le travail peut être difficile. être.

Les vraies affaires de la Premier League ne commencent pas avant un mois, mais le Néerlandais découvre que même l’intersaison dans un club comme United peut être un baptême du feu. Ses quatre jours en Thaïlande ont été dominés par des questions sur son joueur vedette, Cristiano Ronaldo, et des doutes sur la capacité du club à renforcer l’équipe avant la nouvelle campagne.

Si tout cela a un son familier, c’est parce que nous sommes déjà venus ici.

En 2013, le nouveau manager David Moyes est arrivé dans la même partie de l’Asie du Sud-Est pour sa première tournée en tant que patron de United au centre de plus de chaos de transfert et de spéculations que son homme clé, Wayne Rooney, voulait sortir. Les similitudes entre cet été et celui d’il y a neuf ans sont frappantes.

Comme Ten Hag, Moyes a été invité à naviguer dans un voyage exténuant à l’autre bout du monde lors de son premier été, tout en essayant de mener une campagne de recrutement pour diriger ce qui était censé être une nouvelle ère. Au lieu de cela, Moyes est arrivé en Thaïlande face à des questions sur Rooney. L’attaquant anglais a d’abord fait le voyage pour repartir peu de temps après, invoquant une blessure aux ischio-jambiers. La spéculation montait que Rooney n’était pas content à Old Trafford et voulait déménager à Chelsea, et lors de sa première conférence de presse au stade national Rajamangala de Bangkok, Moyes était immédiatement sur le pied arrière.

“A moins que je ne parle double néerlandais la semaine dernière, nous avons dit que Wayne Rooney n’était pas à vendre”, a déclaré l’Ecossais. “Je pense que j’ai couvert toutes les choses sur Wayne. Je vous ai tout dit sur sa blessure. Ce dont vous devez vous souvenir, c’est que Manchester United est un club de football et j’ai une équipe, et il ne s’agit pas de un individu.”

“À bien des égards, je ne m’intéresse qu’à l’équipe. Je répondrai aux questions sur Wayne, mais certaines d’entre elles reviennent simplement sur des choses que j’ai couvertes.”

Près d’une décennie plus tard, Ten Hag était assis dans la même pièce lundi après-midi en disant la même chose lors de sa première conférence de presse de l’été – mais cette fois, à propos de Ronaldo. “Nous planifions avec Cristiano Ronaldo pour cette saison, alors c’est tout”, a déclaré le Néerlandais. “J’ai hâte de travailler avec lui. Il ne m’a pas dit ça [that he wants to leave]. Je l’ai lu mais ce que je dis Cristiano n’est pas à vendre, Cristiano est dans nos plans et nous voulons réussir ensemble.”

Erik ten Hag travaillera pour surmonter les problèmes auxquels United est confronté sur et en dehors du terrain alors qu’il prépare l’équipe pour la saison 2022/23. (Photo de Vachira Vachira/NurPhoto via Getty Images)

Alors que Moyes se battait pour garder un joueur au club, il avait également du mal à faire venir des joueurs, ce avec quoi Ten Hag pourra sympathiser. La stratégie de Moyes a été construite autour de la signature de Cesc Fabregas de Barcelone, mais malgré une série d’offres de United, le milieu de terrain est resté sur place. Il y avait aussi des doutes quant à savoir si Fabregas voulait réellement déménager. Avance rapide de près d’une décennie, et il y a des suggestions que la principale cible de Ten Hag, Frenkie de Jong – un autre milieu de terrain de Barcelone – hésite également à se joindre.

Moyes, lui aussi, est retourné dans son ancien club d’Everton dans le but d’emporter Leighton Baines et Marouane Fellaini tandis que Ten Hag tient à attaquer ses anciens employeurs pour le défenseur Lisandro Martinez, l’ailier Antony et l’attaquant Brian Brobbey, ce dernier étant à Ajax avant de rejoindre le RB Leipzig la saison dernière.

Fellaini a fini par être la seule signature de Moyes cet été-là, United payant finalement 27,5 millions de livres sterling le jour de la date limite plutôt que les 23,5 millions de livres sterling qui auraient été dus si l’accord avait été conclu avant le 31 juillet. Il a été largement considéré comme un été désastreux. pour le nouveau directeur général Ed Woodward avec Moyes acceptant plus tard une mauvaise fenêtre de transfert l’avait laissé se battre au début de la saison avec une main attachée derrière le dos.

David Moyes a fait face à de nombreux problèmes au cours de son séjour de neuf mois à United, dont l’un a été le remaniement de l’équipe et la signature de nouveaux joueurs. (Photo de John Peters/Manchester United via Getty Images)

Comme Woodward en 2013, c’est le premier été de Richard Arnold en tant que directeur général après avoir pris ses fonctions en février. Ten Hag a obtenu l’arrière latéral Tyrell Malacia de Feyenoord et le meneur de jeu Christian Eriksen devrait suivre, mais s’exprimant à Bangkok, il a clairement indiqué qu’il avait besoin de plus d’aide.

“Nous savons ce que nous voulons et nous ne voulons pas seulement de nouveaux joueurs, nous voulons les bons nouveaux joueurs”, a-t-il déclaré. “Définitivement, nous recherchons des joueurs au milieu de terrain, là nous avons un besoin et aussi en attaque. Nous recherchons toujours des joueurs.”

“Ce sera une longue saison, mais une saison assez inhabituelle en raison de la Coupe du monde, vous devez donc vous y préparer et avoir besoin de plus de joueurs que lors d’une saison normale”, a déclaré Ten Hag.

Une différence clé pour Ten Hag est que son règne a commencé avec optimisme après avoir battu Liverpool, tandis que Moyes a dû subir l’indignité de perdre 1-0 contre les Singha All-Stars lors de son premier match en charge.

Moyes a été licencié neuf mois plus tard, n’ayant jamais vraiment maîtrisé un travail que beaucoup insistent encore sur le fait qu’il a sous-estimé. Ten Hag découvre rapidement à quel point cela peut être difficile, mais pour l’instant, il y a au moins l’espoir qu’il puisse réussir là où Moyes a échoué.