Man United et Arsenal rejoignent le Real Madrid à la poursuite d’Eduardo Camavinga

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Arsenal et Man Utd rejoignent la poursuite de Camavinga

Milieu de terrain du Stade rennais Eduardo Camavinga continue de susciter l’intérêt de toute l’Europe avec la perspective de 18 ans désormais liée à un passage en Premier League.

Le Real Madrid a le milieu de terrain central sur son radar depuis un certain temps, mais Rapports du miroir que les difficultés financières du club espagnol peuvent désormais les contraindre à prioriser leurs dépenses de transfert dans d’autres domaines. Et c’est la même chose pour le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, qui ne sont peut-être pas prêts à débourser le Français.

Cela laisse la porte ouverte à Arsenal et à Manchester United, avec des rapports affirmant que les deux clubs souhaitent ajouter la perspective française à leurs rangs, bien que l’offre de salaire des Gunners puisse dépendre de la capacité de Mikel Arteta à confirmer le football européen la saison prochaine, avec leur sort actuellement hors de leurs propres mains.

Old Trafford peut être une décision plus réaliste pour le Français, United cherchant à améliorer ses options de milieu de terrain central et ayant montré sa volonté d’intégrer de jeunes joueurs dans son équipe première.

Camavinga est devenu le plus jeune professionnel de Rennes quand il a fait ses débuts en senior à l’âge de 16 ans, un mois. Il est également devenu le plus jeune joueur de France depuis 1914 à ses débuts en octobre 2020.

Le phénomène français Eduardo Camavinga ne manque pas d’admirateurs de grands clubs, dont Manchester United et le Real Madrid. Getty

PAPIER GOSSIP

– Manchester City est prêt à offrir un salaire stupéfiant de 300000 £ par semaine à apporter Harry Kane au stade Etihad en été. Un rapport dans le Courrier quotidien affirme que les deux clubs de Manchester ont manifesté leur intérêt pour l’homme de Tottenham Hotspur, mais c’est City qui a pris la tête de la course. Le joueur de 27 ans connaît l’une de ses meilleures saisons sous un maillot des Spurs, marquant 22 buts et en aidant 13 en 34 départs en Premier League.

– Internazionale tente de résoudre le contrat de la star croate Marcelo Brozovic, le milieu de terrain suscitant l’intérêt du Paris Saint-Germain et des clubs de Premier League. C’est selon Gazzetta dello Sport, qui rapportent que le joueur de 28 ans pourrait être intéressé par un déménagement loin de San Siro. Brozovic a joué un grand rôle dans la victoire de l’Inter en Serie A cette saison, apparaissant 33 fois dans la ligue depuis le centre du milieu de terrain.

– Sergio Aguero pourrait être un pas de plus vers un déménagement à Barcelone avec des conditions personnelles qui auraient été convenues entre le joueur et le club, selon Insider du football. Le joueur de 32 ans est lié au club de la Liga depuis qu’il a annoncé que ce serait sa dernière saison à Manchester City et devrait rejoindre son compatriote argentin Lionel Messi.

– Gazzetta dello Sport pense que l’AC Milan est le dernier club à vouloir ajouter Olivier Giroud dans leurs rangs, le contrat de l’attaquant français devant expirer cet été. L’homme cible de Chelsea, âgé de 34 ans, a été lié à une foule de clubs ces derniers temps après une forte forme en Ligue des champions, marquant six en huit matches avant la finale.

– Manchester United s’est renseigné sur la disponibilité de Southampton Danny Ings, selon Le télégraphe. L’attaquant de 28 ans n’a plus qu’un an de contrat avec le stade St.Mary’s et pourrait attirer plus d’intérêt cet été après avoir marqué 12 buts en 25 départs en Premier League cette saison.

– Steve Bruce veut signer chez Arsenal Joe Willock à un accord permanent, le manager de Newcastle United a révélé au cours de sa entretien d’après-match avec Sky Sports après une victoire 1-0 contre Sheffield United. Le joueur de 21 ans a marqué 10 buts et en a aidé trois cette saison, et est actuellement dans la meilleure période de forme de sa carrière, après avoir marqué en six matchs directement depuis le milieu de terrain.

– média turc Ajansspor croyez Michy Batshuayi serait autorisé à rejoindre Trabzonspor cet été, avec l’attaquant belge sur la liste restreinte du club turc de Super Lig. Le joueur de 27 ans devrait revenir à Chelsea après un prêt avec Crystal Palace qui ne l’a vu marquer que deux fois en 18 apparitions pour l’équipe de Roy Hodgson.