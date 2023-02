Man United et Arsenal cèdent la course au titre WSL à Chelsea

À mi-chemin de la saison 2022-23 de la Super League féminine avec Chelsea en tête du classement, est-il trop tôt pour les déclarer vainqueurs après que les rivaux les plus proches des Blues aient de nouveau perdu des points ce week-end ?

La proposition pour les équipes au sommet de la WSL sera toujours de naviguer dans la saison avec le moins de points perdus possible, en acceptant que gagner chaque match de championnat est un tronçon. Cependant, nous avons vu des équipes passer des saisons entières sans perdre un match – Arsenal en 2012, Manchester City en 2016 et Chelsea en 2017-18 et 2019-20 – et en effet, une équipe peut gagner beaucoup d’un match nul. , surtout si c’est un arraché des griffes de la défaite.

Pourtant, un match nul peut aussi être un coup dur. Les fans d’Arsenal se souviendront peut-être de leur campagne 2017-18 comment un match nul sans but contre Yeovil Town a entravé leurs chances de titre et isolés – en raison du fait qu’ils ont terminé un point derrière Manchester City – les ont tenus à l’écart de la Ligue des champions la saison suivante, même s’il était l’un des seuls Sept matchs qu’ils n’ont pas réussi à gagner.

Avec des impasses pour Manchester United, deuxième, et Arsenal, troisième, dimanche, il est raisonnable de se demander si, à ce stade de la saison, ce sera un match nul de trop pour chaque équipe alors qu’ils poursuivent Chelsea en tête du classement WSL. . Alors que les Blues ont tenu bon pour voir les dernières minutes d’une victoire nerveuse 3-2 contre les Spurs plus tôt dans la journée, la frustration d’Arsenal devant le but à West Ham vient peut-être de mettre tous les défis du titre hors de portée pour la saison. Quelques heures plus tard, c’est Manchester United, à deux points de Chelsea, qui n’a pas réussi à marquer contre une équipe résolue d’Everton.

Il vaut la peine de souligner les excellentes performances des gardiens de but de Courtney Brosnan et de Mackenzie Arnold dans les filets d’Everton et de West Ham respectivement. Les deux tireurs ont travaillé dur pour garder les draps propres et aider leurs équipes à gagner un point, ce qui ne fait que compliquer les choses pour Man United et Arsenal respectivement à partir d’ici.

Il y a beaucoup à analyser sur la raison pour laquelle ni United ni Arsenal n’ont pu marquer alors qu’ils ont affiché 25 et 21 tirs au total – les Red Devils ont été particulièrement capricieux, ne réussissant que quatre efforts cadrés. À leur crédit, Arsenal a davantage travaillé Arnold avec ses neuf tirs cadrés, campant complètement dans la moitié de terrain de West Ham et empêchant même les Irons d’avoir leur propre tir après la 10e minute. Comparez cela avec les neuf tentatives que Chelsea a réussi contre les Spurs – et trois buts sur cinq tirs cadrés – et vous pouvez voir trois matchs différents avec les Spurs et Everton capables d’aller de l’avant contre leurs adversaires.

Ella Toone, centre, et ses coéquipières de Manchester United ont été visiblement déçues après leur match nul contre Everton le dimanche 5 février. Naomi Baker/Getty Images

Un autre jour, il est facile de s’attendre à des résultats différents avec United et Arsenal trouvant juste assez pour prendre le dessus sur Brosnan et Arnold – comme nous le savons, c’est parfois comme ça dans le football. Pourtant, il n’y a qu’une seule équipe qui trouve toujours juste ce qu’il faut à chaque match : Chelsea. Les deux buts de Tottenham sont venus de deux tirs cadrés et de Chelsea étaient vraiment bâclée à l’arrière – la présence de la défenseuse Magda Eriksson manque clairement à l’équipe lorsqu’elle n’est pas sur le terrain. Mais les Blues ont fait ce qu’ils ont si régulièrement depuis qu’ils ont remporté leur premier titre WSL en 2015 et en ont trouvé assez pour les faire franchir la ligne.

En effet, Chelsea a averti la WSL au début de l’année, lorsqu’Arsenal a eu la chance de dépasser Chelsea et Man United et de se hisser en tête du classement avec une victoire sur les Blues. À la 88e minute à l’Emirates, les Gunners se dirigeaient vers une victoire et étaient sur le point d’égaler les champions en titre sur la table aux points, mais le désastre a frappé : l’attaquant de Chelsea Sam Kerr a hoché la balle par-dessus le gant lobé de la gardienne Manuela Zinsberger. Le résultat, un match nul 1-1, a été un coup dur pour Arsenal, mais n’étant qu’à trois points de Chelsea avec un match en moins, ce n’était pas la fin de leur défi pour le titre. Cependant, chaque semaine qui passe alors que Chelsea continue de trouver un moyen lorsque ses adversaires ne le peuvent pas, chaque point perdu commence à avoir plus d’importance.

Parfois, il s’agit du plan parfaitement exécuté de Chelsea et de la façon dont ils peuvent exploiter les faiblesses de leur adversaire. D’autres, c’est un moment de magie comme celui que l’attaquant Lauren James a produit contre les Spurs, ou simplement le bénéfice de partenariats qui ont été travaillés semaine après semaine. Les Blues sont constants dans leur capacité à marquer des buts et à marquer des points même dans les matchs où ils semblent positivement décolorés, comme leur match nul contre Arsenal en janvier, lorsqu’ils n’ont pas cadré avant les 10 dernières minutes.

Lauren James, Guro Reiten et Sam Kerr célèbrent le deuxième but de Chelsea marqué par James en route vers une victoire 3-2 contre Tottenham Hotspur le dimanche 5 février. Julian Finney/Getty Images

Avec 10 matchs encore à jouer pour Chelsea et United, et 11 pour Arsenal, il semble bien trop tôt pour déclarer quiconque champion alors que l’avance de Chelsea pourrait être dissoute en une seule journée de match. Pourtant, un trébuchement ne semble jamais avoir d’impact sur les Blues une fois la ligne d’arrivée en vue, comme le suggèrent leurs quatre titres WSL au cours des cinq dernières saisons.

Le manager d’Arsenal, Jonas Eidevall, pourrait bien regretter l’incapacité du club à avoir recruté un “attaquant prolifique” dans la fenêtre de janvier, et il a dit qu’il le voulait, après que les offres de record du monde des Gunners pour l’attaquant vedette Alessia Russo aient été refusées par Man United. Malgré toute la qualité de l’équipe d’Arsenal, avec chaque joueur capable de marquer quelle que soit sa position, c’est ce manque de finition clinique qui leur a coûté contre West Ham dimanche comme contre Chelsea en janvier. Les tirages consécutifs de la ligue n’ont peut-être pas été les clous du cercueil d’Arsenal, mais leur défi au titre a besoin de soins médicaux.

Quant à United, qui s’est séparé au cours de la seconde moitié de la saison l’an dernier pour terminer quatrième, et qui a dû suivre les traces de Chelsea et gagner quelques matchs. laid déjà cette saison, il est de plus en plus nécessaire pour l’équipe de trouver un plan B lors de matchs frustrants, de peur d’éclipser une fois de plus la course.

Pour l’instant, Chelsea est en tête du classement, avec un petit tampon entre eux et ceux qui poursuivent, ce qui est exactement là où ils aiment être. Pour des challengers comme Arsenal et Man United, ils devraient espérer qu’ils ne reviendront pas sur le week-end dernier au moment où ils ont cédé la course WSL à Chelsea, car lutter pour le titre loin des Blues pourrait être plus difficile que d’essayer de sortir le journal de les mâchoires de votre chien.