Man United est sur une série de victoires grâce à Casemiro

MANCHESTER, Angleterre – Manchester United a poursuivi sa course parfaite depuis la Coupe du monde avec une victoire 3-0 contre Bournemouth mardi.

Casemiro a marqué son premier but à Old Trafford pour donner l’avantage à United en première mi-temps avant que Luke Shaw ne termine un mouvement qu’il a commencé à faire 2-0 peu après la mi-temps. Marcus Rashford a obtenu un troisième en retard pour faire six victoires consécutives pour Man United dans tous les matchs de compétition.

Avec le résultat, Man United passe à la troisième place tandis que Bournemouth occupe la 15e place du classement de la Premier League.

Réaction rapide

1. Man United organise-t-il tranquillement un défi pour le titre?

Le consensus est que si le manager Erik ten Hag peut faire entrer United dans le top quatre et revenir en Ligue des champions, cela représenterait un bon retour de sa première saison en charge. Mais peut-être – juste peut-être – qu’il voit plus grand.

Arsenal et Manchester City sont les favoris pour remporter le titre de Premier League – et à juste titre – mais United a maintenant remporté ses six derniers matchs toutes compétitions confondues et est sur une série d’un lors de ses 16 derniers matchs.

La victoire de mardi sur Bournemouth a mis l’équipe de Ten Hag à 35 points, à égalité avec Newcastle à égalité pour la troisième place avec un match en moins.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles United ne gagnera pas la ligue – ils pourraient faire avec un attaquant en janvier et la défaite 3-1 contre Aston Villa début novembre est un rappel récent qu’ils sont toujours capables de produire une performance d’horreur.

Mais il y a aussi des raisons impérieuses pour lesquelles ils pourraient être en mesure de défier les leaders dans la seconde moitié de la saison. Avec Raphael Varane, Lisandro Martinez et Casemiro, ils ont trois des meilleurs joueurs défensifs de la ligue. L’équipe est, pour l’instant, également relativement saine, et Rashford est en forme après avoir marqué quatre matchs de suite.

À tout le moins, Ten Hag a donné aux fans de United des raisons de penser qu’une charge de titre d’ici mai est possible.

2. Casemiro est déjà le joueur le plus important de Ten Hag

Varane, Martinez et Christian Eriksen connaissent de bonnes saisons à Old Trafford – mais il n’y a personne de plus important pour United que Casemiro. Il a fallu un certain temps au Brésilien pour gagner une place dans l’équipe après son transfert estival du Real Madrid, mais il est maintenant le premier nom sur la feuille d’équipe.

Il a pris son but contre Bournemouth avec une telle facilité qu’on pourrait être pardonné de penser que c’était une simple chance – mais tout dépendait de la qualité du joueur de 30 ans qu’il a pu guider le coup franc d’Eriksen dans le filet avec le côté de son pied.

Casemiro a rejoint Manchester United cette saison après neuf saisons au Real Madrid. Alex Livesey/Getty Images

Casemiro a également fait le reste de son travail avec une efficacité discrète – épongeant devant les quatre arrières, récupérant le ballon et le transmettant aux joueurs devant lui.

Lorsqu’on lui a récemment demandé pourquoi il pensait que le Real Madrid était disposé à laisser Casemiro partir cet été, Ten Hag n’a pu que sourire et répondre “Je suis content qu’ils l’aient fait”.

Sur les 16 matchs que Casemiro a commencés cette saison, United a gardé 10 draps propres. Il reste un débat sur la question de savoir si Ten Hag a suffisamment de buts dans son équipe après le départ de Cristiano Ronaldo, mais ils sont entre de bonnes mains à l’arrière.

3. Bournemouth O’Neil apprend que c’est dur au sommet

Bournemouth a remporté ses deux derniers matchs avant la pause de la Coupe du monde par un score total de 7-1, et deux semaines plus tard, Gary O’Neil a signé un contrat de 18 mois pour devenir leur manager permanent. Mais depuis le redémarrage, Bournemouth en a joué quatre, en a perdu quatre, en a concédé huit et n’en a marqué aucun.

S’il ne le savait pas déjà, O’Neil découvre à quel point la gestion du football peut être difficile. L’ancien milieu de terrain de Portsmouth et West Ham n’a besoin que de garder Bournemouth cette saison, mais c’est plus facile à dire qu’à faire.

La défaite à Old Trafford laisse Bournemouth 15e du classement, mais seulement deux points au-dessus des places de relégation alors que des équipes en dessous comme Nottingham Forest et Wolves commencent à marquer des points.

O’Neil, un premier entraîneur, peut remercier Frank Lampard – dont l’équipe d’Everton a perdu 4-1 à domicile contre Brighton mardi – de l’avoir éloigné des projecteurs pour l’instant. Mais si les résultats ne changent pas rapidement, alors la nature impitoyable de la Premier League signifie qu’il ne faudra pas longtemps avant qu’il ne commence à subir la pression.

Le match à domicile de Bournemouth contre Forest le 21 janvier pourrait être déterminant pour décider dans quelle ligue ils joueront la saison prochaine.

Notes des joueurs

Homme uni : David De Gea 7, Aaron Wan-Bissaka 6, Luke Shaw 8, Victor Lindelof 7, Harry Maguire 7, Casemiro 8, Christian Eriksen 7, Donny van de Beek 6, Brun Fernandes 6, Marcus Rashford 6, Anthony Martial 6.

Sous-titres : Scott McTominay 6, Fred 6, Diogo Dalot 6, Anthony Elanga 6., Lisandro Martinez 6.

Bornemouth : Mark Travers 6, Adam Smith 5, Chris Mepham 6, Lloyd Kelly 6, Marcos Senesi 5, Lewis Cook 6, Jefferson Lerma 5, Jaidon Anthony 6, Philip Billing 5, Ryan Christie 6, Dominic Solanke 5.

Sous-titres : Jack Stacey 6, Siriki Dembele 6, Kieffer Moore 6, Joe Rothwell 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Casemiro, Manchester United

Il était dirigé près de Shaw mais le Brésilien était impressionnant au milieu de terrain et a magnifiquement pris son but.

Le pire : Dominic Solanke, AFC Bournemouth

Casemiro a complètement perdu pour le premier but de United et n’a pas eu d’impact sur le match à l’autre bout.

Faits saillants et moments marquants

À la 23e minute, Casemiro a marqué son premier but à Old Trafford depuis son arrivée à Manchester United, son deuxième au total pour le club.

Le milieu de terrain Christian Eriksen a envoyé un long coup franc dans la surface, sur lequel Casemiro a couru et a froidement frappé.

Peu après la pause, Man United a doublé son avance.

Luke Shaw a trouvé la finition sur un but d’équipe bien travaillé avec des touches de Bruno Fernandes et Alejandro Garnacho avant le but.

Marcus Rashford a ajouté un troisième pour Manchester United tard, et ce fut une victoire confortable pour l’équipe locale.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Casemiro a marqué son deuxième but avec Manchester United après 22 matchs. Avec le Real Madrid, il n’a marqué son premier but dans aucune compétition avant son 50e match.

Marcus Rashford a marqué lors de six matchs consécutifs disputés à Old Trafford (un chacun depuis le 27 octobre 2022). Il n’a marqué que cinq buts lors de ses 24 matchs précédents disputés à Old Trafford depuis le 18 mai 2021.

Suivant

Manchester United : Les Red Devils ont un retour rapide à l’action de la FA Cup de vendredi lorsqu’ils accueillent Everton le 6 janvier à 15 heures. Ensuite, ils restent sur place et accueillent Charlton Athletic le 10 janvier en Premier League.

AFC Bournemouth : Les Cherries se concentreront sur la FA Cup lorsqu’ils accueilleront Burnley le samedi 7 janvier à 10 h HE. Ensuite, ils se dirigeront vers Brentford pour une action en Premier League le samedi 14 janvier.