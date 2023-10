Man United est à court d’excuses après la mauvaise défaite de Palace

MANCHESTER, Angleterre – Plusieurs équipes ont déjà pris le dessus sur Manchester United cette saison, et il est facile de comprendre pourquoi. Tottenham Hotspur est revitalisé sous la direction d’Ange Postecoglou, Arsenal est de véritables prétendants au titre, Brighton & Hove Albion de Roberto De Zerbi est l’une des équipes les mieux entraînées de la Premier League et le Bayern Munich est un prétendant à la Ligue des champions. Cependant, la défaite de samedi – 1-0 à domicile contre Crystal Palace – est presque inexplicable.

De tous les revers subis par l’équipe d’Erik ten Hag cette saison, celui-ci est le plus grand signal d’alarme. Et ils sont désormais à court d’excuses.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Palace est arrivé à Old Trafford après avoir remporté seulement trois de ses 14 précédents matchs à l’extérieur en Premier League et a néanmoins trouvé le moyen d’infliger une cinquième défaite de la campagne à United et une quatrième en championnat. Cette défaite marque le pire début de saison de United depuis 34 ans, et tout espoir de s’appuyer sur la première année positive de Ten Hag en tant qu’entraîneur semble déjà en lambeaux.

Alors que le temps s’écoulait, le remplaçant Harry Maguire a lancé une passe sans but sur les jambes d’Alejandro Garnacho et a obtenu une remise en jeu de Palace – un arc soigné sur une performance de United manquant de structure ou de cohésion. Alors que le coup de sifflet final retentissait pour la victoire 1-0 des visiteurs et que leur manager de 76 ans, Roy Hodgson, courait sur le terrain sous la pluie de Manchester pour féliciter ses joueurs, des huées ont retenti autour d’Old Trafford.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

« Je comprends », a déclaré Ten Hag lorsqu’on l’a interrogé sur sa réaction. « Quand nous jouons à domicile ou à l’extérieur et que nous affrontons Crystal Palace, nous devons gagner. Avec tout le respect, je sais que chaque match de Premier League est très difficile, vous devez jouer de votre mieux, et je comprends que les fans s’attendent à une victoire et nous n’avons pas gagné, nous avons perdu. »

C’était censé être le moment où la saison de United commençait à changer. Des victoires consécutives contre Burnley et Palace (en Coupe Carabao mardi) ont été le début parfait d’une série de matches qui comprend sept matchs à domicile avant le 1er novembre, mais Old Trafford n’est plus la forteresse qu’il était la saison dernière. . Brighton a infligé sa première défaite en championnat à domicile depuis plus d’un an en s’imposant 3-1, mais Palace a répété l’exploit à peine deux semaines plus tard, et il y aura beaucoup d’anxiété parmi les supporters qui se présenteront ici pour le match contre Galatasaray mardi et contre Brentford en Premier League quatre jours plus tard.

« Nous avons perdu deux matchs de suite en Premier League. [at home] et nous devons faire mieux, c’est définitivement le cas », a déclaré Ten Hag. « Nous devons montrer dans notre langage corporel qu’Old Trafford est une forteresse et que vous ne pouvez rien obtenir ici et que la seule chose que vous pouvez repartir avec c’est une perte.

« Je pense que je ne peux pas blâmer les joueurs et dire qu’ils n’ont pas couru. Ils ont tout donné, mais dans la dernière partie, dans les deux cases, nous n’avons pas bien fait. »

L’élan de Man United s’est clairement évanoui, avec la défaite à domicile sans but et sans but de samedi contre Crystal Palace, marquant un grand pas en arrière pour Ten Hag et son équipe. Alex Livesey/Getty Images

Le souci de Ten Hag, c’est que rien ne semble aller bien. United n’a pas marqué suffisamment de buts la saison dernière, mais a apparemment compensé en gardant ses cages inviolées. Jusqu’à présent cette saison, ils n’ont réussi que trois matchs en neuf toutes compétitions confondues, tandis que les problèmes de l’autre côté restent les mêmes.

Marcus Rashford, qui a inscrit 30 buts la saison dernière, n’en a marqué qu’un cette saison, soit le même nombre que sa signature estivale de 72 millions de livres sterling. Rasmus Hojlund. Rashford a été remplacé par United toujours désespérément à la recherche d’un égaliseur, après avoir été éclipsé par Garnacho, 19 ans, qui a quitté le banc après une heure.

« Je pense [Rashford] Je peux faire mieux et je suis sûr que cela viendra », a ajouté Ten Hag. « Il travaille dur et c’est ce qu’il fait. Il marquera et cela viendra, mais cela ne sera pas automatique. L’équipe doit beaucoup investir autour de lui. Aujourd’hui, la prise de décision n’a pas été assez bonne. »

Ten Hag est toujours privé des principaux défenseurs Lisandro Martínez, Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka, et le Néerlandais pourrait se sentir lésé que l’arbitre Chris Kavanagh n’ait pas repéré un handball contre Joel Ward en seconde période contre Palace, mais pas plus qu’une passe. toute mention ne ferait que masquer les fissures qui traversent la saison de United.

Nous sommes déjà venus ici. Dans l’histoire récente, les deux anciens managers Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer ont connu des départs désastreux, n’ont pas pu arrêter la pourriture et ont payé le prix de leur travail. Ten Hag est confronté à un problème similaire et doit rapidement comprendre ses joueurs ou, inévitablement, ce sera sa tête sur le bloc.

Il peut être heureux qu’après que les huées à plein temps se soient calmées, il ait été applaudi dans le tunnel par les fans de Stretford End qui étaient restés jusqu’à la fin. Ten Hag conserve toujours le soutien de la majorité des supporters et des dirigeants du club qui tentent de briser le cycle des licenciements des managers lorsque les choses se compliquent. Mais les résultats ne baisseront pas éternellement et le temps des excuses est révolu.