Man United espère que Mount et Varane reviendront contre Burnley – sources

MUNICH, Allemagne – Manchester United espère pouvoir disposer de Mason Mount et de Raphaël Varane pour le match de Premier League de samedi contre Burnley, ont indiqué des sources à ESPN.

Mount et Varane ont repris l’entraînement après des périodes d’absence en raison de blessures, mais n’étaient pas assez en forme pour se rendre en Allemagne avant la défaite 4-3 contre le Bayern Munich en Ligue des champions mercredi.

Il y a cependant de l’espoir que les deux hommes puissent être nommés dans l’équipe pour le match à Turf Moor ce week-end s’ils sortent indemnes d’une dernière séance d’entraînement vendredi.

L’équipe de United a passé la nuit à Munich et s’est entraînée à l’académie du Bayern jeudi avant de rentrer à Manchester. Ten Hag était privé de 12 joueurs seniors contre le Bayern et a été contraint de nommer trois gardiens sur le banc de l’Allianz Arena.

Mason Mount s’est entraîné avant le match de Manchester United contre le Bayern Munich, mais n’a pas été jugé suffisamment en forme pour faire le voyage. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

Le retour de Mount et Varane contre Burnley sera un coup de pouce pour le Néerlandais, mais on craint que deux autres joueurs blessés, Luke Shaw et Aaron Wan-Bissaka, ne soient confrontés à de longues périodes d’inactivité.

Shaw n’a pas joué depuis la défaite 2-0 contre Tottenham Hotspur en août en raison d’un problème musculaire et, selon une source, on craint qu’il ne soit pas de retour avant la trêve internationale de novembre, ce qui signifierait au moins deux mois supplémentaires. dehors.

Wan-Bissaka pourrait également être confronté à une période similaire après s’être blessé aux ischio-jambiers contre Brighton. United a confirmé que l’arrière droit serait absent « plusieurs semaines », mais cela pourrait durer plus de deux mois.

United affronte Burnley sur une série de trois défaites consécutives toutes compétitions confondues et quatre en six matchs jusqu’à présent cette saison. L’équipe de Ten Hag a encaissé 12 buts lors de ses quatre derniers matchs, dont au moins trois lors de ses trois derniers matches.