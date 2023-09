Man United envoie Palace pour commencer la défense de la Coupe de la Ligue

Dès le départ, Manchester United semblait à l’aise contre Crystal Palace lors de son match nul au troisième tour de la Coupe de la Ligue. Alors que Crystal Palace se contentait de la pression, Manchester United gardait le ballon dans la moitié de terrain de Crystal Palace. de Casemiro et Sofyan Amrabat ont constamment menacé Crystal Palace. Il n’est donc pas surprenant que l’une de ces passes ait déclenché le mouvement pour le premier match de Manchester United.

L’un de ces longs ballons à travers le terrain depuis Mason Mount a rencontré Facundo Pellistri. L’Uruguayen a ramené le ballon et a rejoint Diogo Dalot. Dalot a placé le ballon au carré pour qu’Alejandro Garnacho envoie le ballon au fond des filets à la 21e minute.

Six minutes plus tard, United doublait son avantage sur une tête de Casemiro. Le Brésilien a marqué son quatrième but de la saison en club avec une tête parfaitement placée sur un corner. Juste avant, Pellistri avait failli marquer. Cependant, un défi désespéré du défenseur central de l’USMNT, Chris Richards, a bloqué la tentative du jeune. Casemiro a consolidé l’erreur avec un but sur le corner suivant.

United joue les remplaçants avec une grosse avance sur Palace en Coupe de la Ligue

Un coussin de deux buts s’est transformé en trois en moins de 10 minutes après le début de la seconde période. Avec Casemiro marquant en première mi-temps, il s’est transformé en passeur en seconde période. Il a lancé un centre à 25 mètres vers l’arrière. À l’origine, il semblait qu’Hannibal Mejbri allait rencontrer la croix. Le ballon est passé au-dessus de la tête du joueur de 20 ans, où attendait Anthony Martial. Le Français a joué le ballon dès son premier rebond avec une touche dans le filet de Crystal Palace.

À ce stade, Manchester United était effectivement assuré de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe de la Ligue. Après plusieurs remplacements, Manchester United disposait d’un effectif remarquablement jeune sur le terrain. Garnacho, Pellistri, Mejbri, Rasmus Hojlund et Dan Gore étaient sur le terrain pour les Diables Rouges. Chacun de ces joueurs a 21 ans ou moins. Ils ont reçu des minutes cruciales contre une équipe de Premier League.

Ces joueurs ont eu plusieurs occasions contre Sam Johnstone dans le filet de Crystal Palace. Cependant, l’avance de trois buts était suffisante pour Manchester United. Crystal Palace n’a pu réaliser que deux tirs cadrés contre Andre Onana. Le nouveau gardien, scruté à la loupe cette saison, s’est montré à la hauteur des deux tentatives.

Manchester United poursuivra sa défense en Coupe de la Ligue au quatrième tour. Le club connaît son adversaire le mercredi 27 septembre, à l’issue du troisième tour. United était l’un des deux seuls clubs de Premier League à se qualifier pour le quatrième tour mardi. Luton Town a perdu contre Exeter de la League One de troisième niveau. Wolverhampton Wanderers détenait une avance de deux buts contre Ipswich Town. Cependant, Ipswich, qui prospère en Championnat cette saison, a marqué trois buts pour vaincre les Wolves.

PHOTO : IMAGO / Photo de sport