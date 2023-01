Man United envisage une décision pour Thuram

Avec l’ouverture de la fenêtre de transfert d’hiver le 1er janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United pourrait déménager pour Thuram

L’étoile française Marcus Thuram est autorisé à entamer des discussions pré-contractuelles avec d’autres clubs à partir d’aujourd’hui, car son accord avec le Borussia Mönchengladbach expire cet été, et Manchester United surveille de près.

2 Connexe

Le Mail sur les rapports du dimanche que Thuram est une option envisagée par le patron de United, Erik ten Hag, alors qu’il poursuit son impressionnant travail de reconstruction à Old Trafford.

Selon Imagele joueur de 25 ans restera à Gladbach pour le reste de la saison à moins que l’un de ses quatre “clubs de rêve” – ​​Bayern Munich, Internazionale, Manchester United et Paris Saint-Germain – ne fasse une offre dans la fenêtre de janvier.

Thuram veut aider Gladbach à se qualifier pour la Ligue Europa la saison prochaine et à concourir pour le prix du meilleur buteur de la Bundesliga. Il a 10 buts jusqu’à présent cette saison, avec Christopher Nkunku du RB Leipzig sur 12.

Le Mail indique que United ne devrait pas être occupé sur le marché des transferts ce mois-ci et ne peut rechercher que des signatures de prêt. Cependant, ils pourraient être contraints d’agir si l’un de leurs rivaux pour la signature de l’attaquant propose à Gladbach des frais de transfert à considérer ce mois-ci – 12 millions d’euros pourraient suffire, selon Bild.

United, qui recherche un attaquant pour remplacer Cristiano Ronaldo, a également été lié à Memphis Depay de Barcelone et à l’attaquant camerounais Vincent Aboubakar – qui joue pour le nouveau club de Ronaldo, Al-Nassr.

“Nous recherchons le bon joueur pour notre équipe”, a déclaré Ten Hag la semaine dernière, “mais il doit correspondre à nos critères sportifs, certainement, mais aussi à certains critères financiers.”

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

Marcus Thuram sera disponible en transfert gratuit dans six mois. Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

BLOG EN DIRECT

10h30 GMT : Tottenham se rapproche du défenseur du Sporting CP Pedro Porro, rapporte le Star dimanche.

Le joueur de 23 ans, qui a passé trois ans à Manchester City mais n’a jamais disputé de match en équipe première pour le club, devrait devenir la première signature d’Antonio Conte de la fenêtre.

Les Spurs recherchent des renforts alors que la bataille pour une place en Ligue des champions la saison prochaine s’intensifie.

Porro, qui a une casquette senior pour l’Espagne, joue en tant qu’arrière droit ou arrière droit et coûtera des frais de transfert de 35 millions de livres sterling.

City a une clause de premier refus pour re-signer le joueur pour 17,6 millions de livres sterling, mais il semble peu probable qu’il l’accepte.

09h43 GMT : L’Inter Milan traque le défenseur de Valence Mouctar Diakhabyqui est en fin de contrat cet été, mais le club de LaLiga prend des mesures pour garder le joueur de 26 ans.

Diakhaby, qui compte quatre sélections pour la Guinée, a rejoint Valence depuis Lyon en 2018 et est considéré comme un joueur clé.

Rapports Superdeporte que Valence a proposé au joueur un gros contrat pour le persuader de rester, mais il est libre de discuter d’un précontrat avec n’importe quel autre club à partir d’aujourd’hui.

09h00 GMT : attaquant uruguayen Luis Suarez a rejoint l’équipe brésilienne de Serie A Gremio sur un transfert gratuit sur un contrat de deux ans jusqu’à la fin de 2024, a annoncé le club samedi.

Suarez a fait ses adieux à son club d’enfance Nacional en octobre après trois mois au cours desquels il a marqué huit buts en 16 matchs et remporté le championnat uruguayen.

Auparavant, le joueur de 35 ans avait connu du succès en Europe avec l’Ajax Amsterdam, Liverpool, Barcelone et l’Atletico Madrid.

“L’un des plus grands de l’histoire de l’Uruguay, Luis Suarez vient poursuivre sa trajectoire victorieuse”, a déclaré Gremio sur les réseaux sociaux.

“Un meilleur buteur, un multiple champion et un combattant. Bienvenue, Luisito.”

Preparado para este lindo desafío en @gremiocon muchas ganas de estar ahí y disfrutar ⚽️🇪🇪 VAMOS TRICOLORE ! 😉 pic.twitter.com/q2zhztqCmr — Luis Suárez (@LuisSuarez9) 31 décembre 2022

PAPIER GOSSIP

– Manchester City est sur le point de recruter un jeune argentin talentueux Maxime Perroneselon Fabrice Romano. Le milieu de terrain de Velez Sarsfield et star argentine des moins de 20 ans est également recherché par Newcastle United et Benfica, mais on pense que City est déjà en pourparlers avec le joueur de 19 ans. Perrone a fait ses débuts professionnels en mars et est maintenant prêt pour un transfert de 8 millions de dollars au stade Etihad après la conclusion du Sudamericano Sub 20 à la mi-février.

– Aston Villa envisage de remplacer le gardien de but Émiliano Martinez et surveillent la situation entre Everton et Jordan Pickford, d’après Le Soleil. Pickford, 28 ans, n’a pas encore conclu un nouvel accord à Goodison Park, ce qui a alerté Villa qui se prépare à des offres pour le vainqueur de la Coupe du monde Martinez. Le gardien de Villa serait sur le radar de plusieurs clubs, dont le Bayern Munich, Chelsea et Tottenham Hotspur.

– Salernitana tient à suivre la signature du gardien mexicain Guillermo Ochoa avec un déménagement pour l’ancien milieu de terrain du Real Madrid Iscoselon Corriere Dello Sport. Isco, 30 ans, est disponible en transfert gratuit après la résiliation de son contrat par Séville, mais ses attentes salariales pourraient être un problème pour la partie italienne. L’agent d’Isco, Jorge Mendes, a révélé qu’il avait parlé à des clubs de la Major League Soccer, mais Salernitana espère qu’ils pourront réussir la signature de l’ancien international espagnol.

– Ailier de Manchester United Anthony Elanga est recherché par Everton en prêt, selon le Nouvelles du soir de Manchester. Le diplômé de l’académie United sait que ses chances sont de plus en plus limitées après n’avoir joué que six fois cette saison, et les Toffees tiennent à emmener le joueur de 20 ans pour le reste de la saison dans le but d’augmenter leurs chances de survie en Premier League. . Elanga est maintenant assis derrière Alejandro Garnacho dans l’ordre hiérarchique, même si les Reds ne veulent pas le laisser partir tant qu’ils n’auront pas renforcé leurs options offensives.

– Etoile du Maroc Yassine Bounou pourrait quitter Séville pour Manchester United ou le Bayern Munich en janvier, selon Footmercato. Le gardien de but de 31 ans a été l’un des joueurs les plus remarquables de la Coupe du monde, ses performances contre l’Espagne et le Portugal en particulier renforçant l’opinion de certains des meilleurs clubs européens selon laquelle il a ce qu’il faut pour jouer au plus haut niveau. Le rapport précise que des pourparlers ont déjà eu lieu entre l’entourage de Bounou et le Bayern qui tient à combler le vide laissé par les blessés Manuel Neuer. United a également testé les eaux de sa disponibilité et le considère comme un n ° 1 à long terme si David de Gea avance.