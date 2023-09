Man United enregistre sa plus grosse perte de transfert depuis 2014 – CIES

Avec des frais de transfert moyens qui augmentent et des transactions de plus de 100 millions d’euros de plus en plus courantes, les projecteurs financiers se tournent vers les équipes de football du monde entier. Mais quels clubs ont bien réussi et lesquels ont échoué ? Utilement, le L’Observatoire du football CIES a réalisé une étudeoui, cela peut tout expliquer.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Rapport du CIES a examiné les 100 clubs les plus actifs au cours de la dernière décennie en termes de dépenses nettes de transfert (recettes moins dépenses). Depuis 2014, Manchester United est devenu le club avec le solde négatif le plus important, mais ils ne sont pas seuls en Premier League car de nombreux autres n’ont pas non plus réussi à « atteindre le seuil de rentabilité ».

Même si les dépenses en Europe (en particulier en Angleterre) ont vu des records chuter presque chaque année, certains succès ont également été constatés, les clubs du Portugal et de la France utilisant largement le marché des transferts pour augmenter leurs bénéfices.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Remarque : Les chiffres du CIES incluent les frais de transfert complets et fixes ainsi que tous les autres frais supplémentaires (qu’ils aient été payés ou non) ainsi que tous les frais payés dans le cadre des accords de prêt. De plus, les frais inclus dans la clause « obligation de signer définitivement » dans lesdits accords de prêt sont également pris en compte.

A noter également : Les chiffres de transfert représentent des estimations les plus proches possible de la réalité. Ils sont basés sur les données officielles publiées par FIFA TMS pour les transferts internationaux et sur les propres recherches de l’Observatoire du football CIES. Les montants des transferts payés, pour lesquels aucun chiffre n’a été publié, ont été extrapolés à l’aide d’un modèle statistique immobilier estimant la valeur des footballeurs professionnels.

Voici donc une répartition des meilleurs et des pires artistes.

1. Manchester United est clairement le pire

Au cours de la dernière décennie, Manchester United a accumulé les dépenses de transfert négatives les plus importantes parmi tous les grands clubs du football mondial, avec un solde inquiétant de -1,4 milliard d’euros. Cela reflète la propension du club à recruter des joueurs dans le cadre de contrats de marque somptueux sans nécessairement pouvoir les faire évoluer dans un but lucratif.

Par exemple, les 10 plus grosses recrues de l’histoire de United sont arrivées depuis 2014 et les trois joueurs ayant quitté Old Trafford depuis : Paul Pogba (105 M€), Romelu Lukaku (84 M€) et Ángel Di María (75 M€). — aucun n’a récupéré quoi que ce soit au-delà d’une fraction de ses frais de transfert initiaux.

Paul Pogba, à droite, a quitté United pour la Juventus lors d’un transfert gratuit en 2022. Getty

2. Trois clubs ont enregistré des pertes de transfert supérieures à 1 milliard d’euros

Dépenses nettes sur le marché des transferts Équipe Depuis 2014 En 2023 Manchester United (ANG) -1,39 Md€ -151 M€ Chelsea FC (ANG) -1,033 Md€ -558 M€ Paris Saint-Germain (FRA) -1,01 Md€ -216 M€ Arsenal FC (ANG) -872 M€ -217 M€ Manchester City (ANG) -856 M€ -54 M€ Newcastle United (ENG) -671 M€ -208 M€ FC Barcelone (ESP) -663 M€ -8 M€ Tottenham Hotspur (ANG) -609 M€ -151 M€ Milan AC (ITA) -545 M€ -55 M€ West Ham United (ANG) -526 M€ +7 M€

Avec Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain, qui dépensent beaucoup, sont sans surprise les seuls autres clubs au monde à avoir accumulé des pertes nettes de transfert supérieures à 1 milliard d’euros au cours de la dernière décennie.

Des dépenses somptueuses et des transactions de marché médiocres ont conduit Chelsea et le PSG à accumuler des pertes qui sont toutes deux supérieures de plus de 200 millions d’euros à celles du club occupant la quatrième place, à savoir Arsenal (-872 millions d’euros).

Pour couronner le tout, Chelsea peut également se targuer des soldes de transfert négatifs les plus élevés de la période post-COVID (-993 millions d’euros) et pour l’année civile 2023 (-558 millions d’euros). Étant donné que les Blues ont désormais dépensé plus d’un milliard d’euros au cours de la période. Au cours des trois fenêtres de transfert (depuis l’été 2022), nous ne pouvons qu’imaginer que les choses vont continuer à peu près dans la même veine à Stamford Bridge.

3. Le Top 10 est rempli de Premier League

Largement présentée comme la ligue la plus riche de la planète, les équipes de Premier League encombrent bel et bien le top 10 en ce qui concerne les plus gros soldes de transferts négatifs du CIES depuis 2014.

Sept des dix meilleurs clubs sont issus de l’élite anglaise. Et plus d’un quart des clubs de la liste de 100 sont issus du football anglais, avec 27 au total inscrits au classement, dont plusieurs équipes de Championship : Leeds, Leicester City, West Brom, Stoke, Middlesbrough, Watford, etc.)

jouer 2:32 Comment Chelsea a contourné les règles du fair-play financier malgré d’importantes dépenses Gab Marcotti explique comment Chelsea a évité les règles du fair-play financier malgré des dépenses de près d’un milliard de livres sterling depuis l’arrivée de Todd Boehly.

4. Au-delà de la Premier League

Parmi les clubs non-Premier League qui se retrouvent en tête des enjeux de pertes nettes de transfert, Barcelone (7e, -633 M€) est loin devant le Paris Saint-Germain dans le top 10 tandis que l’AC Milan (9e, -545 M€) sont le seul autre club non anglais à apparaître.

Comparativement, les géants européens du Bayern Munich (18e, -323 M€) et du Real Madrid (19e, -325 M€) s’en sortent favorablement face à leurs compatriotes poids lourds. Tous deux se retrouvent néanmoins dans le top 20, juste devant Nottingham Forest (20e, -310 M€.)

Il n’y a qu’un seul club non européen parmi les 100 : il s’agit de l’équipe saoudienne de Pro League Al Hilal (13e, -457 M€), qui a accumulé plus des trois quarts de cette perte nette (-362 M€) rien qu’en 2023 après avoir terminé des accords pour Neymar (90 millions d’euros), Kalidou Koulibaly (23 millions d’euros), Rúben Neves (60 millions d’euros) et Sergej Milinkovic-Savic (40 millions d’euros).

5. Les géants portugais font de bonnes affaires

Dépenses nettes sur le marché des transferts Équipe Depuis 2014 En 2023 Benfica (POR) 764 M€ 199 M€ Ajax (NED) 434 M€ 19 M€ FC Salzbourg (AUT) 422 M€ 50 M€ AS Monaco (FRA) 402 M€ 7 M€ CP sportif (POR) 376 M€ 50 M€ FC Porto (POR) 352 M€ 19 M€ LOSC Lille (FRA) 350 M€ 12 M€ Lyon (FRA) 336 M€ 75 M€ PSV Eindhoven (NED) 262 M€ 98 M€ Dinamo Zagreb (CRO) 251 M€ 63 M€

Parmi les 100 clubs les plus actifs inclus dans l’analyse du CIES, plusieurs clubs portugais sont classés parmi les équipes les plus efficaces financièrement au monde depuis 2014.

Benfica est en tête de la catégorie, ayant confortablement réalisé le meilleur rendement net des dépenses du football mondial (+ 764 millions d’euros), loin devant les géants néerlandais de l’Ajax à la deuxième place (+ 434 millions d’euros) et l’Autrichien du FC Salzbourg en troisième (+ 422 millions d’euros).

Benfica a été stimulé par une succession d’énormes départs de joueurs ces dernières années, notamment João Félix (126 millions d’euros), Enzo Fernández (121 millions d’euros), Darwin Núñez (100 millions d’euros) et Rúben Dias (71,6 millions d’euros) quittant tous les Eagles. dans des accords de transfert incroyablement lucratifs.

De plus, prouvant que les meilleurs clubs portugais ont apparemment perfectionné une formule gagnante en matière de transferts, le Sporting CP (+376 M€) et le FC Porto (+352 M€) occupent les 5e et 6e places du classement.

6. Les choses s’accélèrent en 2023

Grâce à une analyse pratique des données du CIES, le montant des indemnités de transfert dépensées par les clubs du monde entier au cours de l’année civile 2023 s’élève à environ 12,4 milliards d’euros, ce qui est déjà près de 25 % de plus que le précédent record mondial, établi en 2019. .

Cet énorme bond en avant a été propulsé en grande partie par la forte augmentation des investissements réalisés par les clubs de la Premier League anglaise et de la Pro League saoudienne, qui continuent de parer leurs équipes avec des noms de stars cueillis dans des ligues étrangères du monde entier.

Comme mentionné précédemment, Chelsea (-558 millions d’euros) a subi les plus grosses pertes nettes de transfert cette année civile après avoir enregistré un cortège de signatures au cours des deux dernières fenêtres, battant notamment le record britannique des transferts à deux reprises en l’espace de six mois pour signer Fernandez (€ 121 m) et Moïse Caicedo (133 M€) de Benfica et Brighton respectivement.

En revanche, le club espagnol de Liga, Villarreal, a enregistré les dépenses nettes les plus positives de l’année civile 2023 (+ 129 millions d’euros), grâce à très peu d’arrivées de joueurs et de départs de l’attaquant Nicolas Jackson (37 millions d’euros, à Chelsea), Pau Torres. (30 M€, à Aston Villa) et Samuel Chukwueze (20 M€, à l’AC Milan.)