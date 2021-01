C’était moche, froid, fatigant, plein d’incidents et, finalement, résolu par un morceau de génie individuel, mais quand l’arbitre Kevin Friend a sifflé après sept minutes de temps additionnel (dont trois minutes de temps additionnel au temps ajouté sur ), il y avait un plat à emporter. Manchester United était en tête de la Premier League en janvier.

Pas de top conjoint, pas de prétendu top, pas de top différence de buts, pas de top-if-they-win-their-games-in-hand-top, mais top-top.

Il faut remonter jusqu’en 2013 (et la fin de l’ère Sir Alex Ferguson) pour trouver la dernière fois que United a été aussi haut à ce stade de la saison. C’était il y a longtemps. Sept saisons et demie sans être au sommet après le début de l’année … la dernière fois que le club a souffert d’une sécheresse plus longue de ce type, c’était dans les années 1970 – ce qui, vous vous en souvenez peut-être, était également lors de leur relégation. .

Qu’est-ce que ça veut dire?

Ici, vous dérivez vers la psychologie et les immatériels. Il est facile de définir ce qu’il fait ne pas signifier. Cela fait ne pas signifie qu’ils gagneront la Premier League, ou même qu’ils seront les premiers ou les seconds favoris à le faire. (Ce serait Man City et Liverpool.) ne pas signifie qu’ils sont particulièrement bons, ou qu’ils seront particulièrement bons dans les années à venir, ou que l’équipe victorieuse du titre dont les fans de United rêvent ressemblera beaucoup à celle-ci. Mais cela signifie qu’une barrière psychologique a été brisée, et c’est quelque chose qu’Ole Gunnar Solskjaer peut exploiter à son avantage – et à celui de United.

C’est aussi, dans une certaine mesure, une justification de la décision du club de se tourner vers lui pour remplacer Jose Mourinho et, effectivement, apporter les choses en interne en embauchant un ancien joueur qui « comprend » la culture de Man United plutôt qu’un autre entraîneur de pedigree de ailleurs, Et, en ce sens, ce n’est pas différent des choix que font les grandes entreprises lorsque leurs conseils d’administration se tournent vers de nouveaux dirigeants.

Lorsqu’une multinationale a besoin de remplacer son PDG, elle a deux options, en gros. Soit il promeut de l’intérieur, en doublant sa culture d’entreprise, soit il apporte une nouvelle approche, se tournant vers un dirigeant éprouvé qui peut agir comme un perturbateur et faire bouger les choses pour le mieux.

Les quatre nominations à la direction du club après Sir Alex entrent assez clairement dans l’une ou l’autre catégorie. Alors que David Moyes n’avait aucun lien formel avec United, il était vraiment un «candidat à la continuité». Il a été choisi par Sir Alex, il avait passé les 11 dernières années à entraîner à 30 miles de là à Everton, et il a inclus les piliers du club Ryan Giggs et Phil Neville dans son équipe d’entraîneurs.

Mourinho et Louis Van Gaal (qui est venu après Moyes) avaient remporté au total 15 titres de champion et trois ligues des champions lors de leur nomination. C’étaient des noms de marque et ils ont fait leurs preuves; ils étaient des «perturbateurs» dans le bon sens, au sens de la start-up technologique. Ils étaient là pour changer une culture pour le mieux, et ce n’est pas un hasard si, après avoir été limogés, les deux ont fait ce que font les PDG de superstars lorsqu’ils sont amenés en grande pompe pour redresser une entreprise, pour se voir montrer la porte quelques années seulement. plus tard: ils se sont plaints d’une réticence au changement, d’un manque de soutien interne et de structures enracinées qui rendaient les progrès impossibles.

Solskjaer, à droite, est peut-être un employé « interne » compte tenu de son histoire avec Man United, mais cette approche a fait des merveilles pour le Real Madrid avec Zidane. Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

Qu’ils aient raison ou tort n’est pas le but de cette chronique et, en tout cas, a été sans cesse débattue ailleurs. Le fait est qu’après avoir embauché consécutivement des patrons avec des CV fantaisistes qui ont été amenés à dire au club ce qu’ils ne voulaient pas nécessairement (mais peut-être nécessaires) entendre, United a fait un 180 avec Solskjaer. Après le «perturbateur», entrez «l’homme de la société».

Ce n’est pas un coup, au fait. Carlo Ancelotti, avec ses trois couronnes en Ligue des champions, se décrit librement et fièrement comme un « homme de compagnie » aussi. Et c’est ainsi que Jan Aage Fjortoft, qui a joué avec lui au niveau international et le connaît depuis un quart de siècle, a décrit Solskjaer lorsque nous l’avons eu comme invité à l’émission Gab + Juls ce lundi.

La personnalité publique de Solskjaer – sérieuse, toujours polie, évitant la confrontation – est celle d’une poursuite d’entreprise sur le message. Dans les coulisses, sans aucun doute, il peut faire craquer le fouet – personne ne reste dans l’entraînement s’il ne joue pas occasionnellement le mauvais flic – mais plus que quiconque, il a «suivi la ligne du parti».

Prenez l’entreprise de transfert de United. Dieu sait qu’il aurait plein de gémissements à ce sujet. Prenez l’avenir (indécis) de Paul Pogba dans les 18 derniers mois de son contrat, Jadon Sancho joue toujours pour le Borussia Dortmund, Bruno Fernandes arrivant avec six mois de retard, perdant un avant-centre comme Romelu Lukaku sans faire appel à un remplaçant jusqu’en janvier (puis, quand le remplaçant arrive, c’est Odion Ighalo) … la liste s’allonge encore et encore. Mais il ne le fait pas. Et cela convient parfaitement aux pouvoirs du club (Ed Woodward et ses conseillers très soudés, ainsi que la famille Glazer).

Si vous êtes cynique, et que beaucoup l’étaient à l’époque, vous avez peut-être lu la nomination de Solskjaer et le contrat à long terme qui a suivi comme le club prenant la solution de facilité. Liverpool et Manchester City étaient dans l’ascendant; essayer de combler le fossé rapidement aurait été coûteux, stressant et probablement futile. Donc, vous collez des tropes sur United DNA et embauchez un gars que tout le monde aime (ou, du moins, personne n’aime), est entièrement investi dans la culture du club et ne créera pas de maux de tête ou de controverse.

est-ce trop cynique? Peut être. Mais comme Fjortoft lui-même l’a laissé entendre, Solskjaer ne se fait aucune illusion sur la raison pour laquelle il a obtenu le poste et que ce n’est pas son travail d’entraîneur qui l’a assuré. Le plus important est que maintenant qu’il est là, peu importe la raison pour laquelle il a été choisi: il montera ou descendra en fonction des résultats, et parce que les résultats ont été mitigés, il a enduré le cycle d’essorage hebdomadaire. ADN uni! #OleOut! Haut de la ligue! Le prof de l’EPS!

Le mieux que Solskjaer puisse faire est de continuer. Ce n’est pas un entraîneur de «grande idée» comme Jurgen Klopp ou Pep Guardiola – si c’est le cas, nous ne l’avons pas vu – et ce n’est pas un «chef de culte» charismatique comme Mourinho ou Diego Simeone. C’est un homme-manager qui exécute des stratagèmes basiques, mais efficaces, lorsqu’ils sont exécutés correctement et qui cherche à mettre ses joueurs les plus talentueux dans des situations où ils peuvent faire le plus de dégâts. Zinedine Zidane a remporté trois ligues des champions et deux titres de Liga en faisant exactement cela au Real Madrid.

Bien sûr, Zidane avait plus de charisme, un club mieux géré avec une histoire de succès plus récente et, surtout, de meilleurs joueurs à sa disposition. Mais c’est le modèle que Solskjaer United semble suivre, que ce soit parce que c’est le chemin de la moindre résistance après Van Gaal et Mourinho ou s’ils croient vraiment que c’est la meilleure option.Ce type de modèle est construit sur le capital sportif et la crédibilité.

En rétablissant United – même si ce n’est que pour un court moment – au sommet, Solskjaer a fait un grand pas en avant, en réduisant la pression sur lui-même (et sur ceux qui l’ont nommé) et en s’achetant du temps. Il est temps de travailler et de faire la différence. C’est l’une des matières premières les plus précieuses qu’un gestionnaire puisse avoir.