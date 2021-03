Malgré le battage médiatique inévitable, Chelsea et Manchester United ont produit une impasse plutôt terne dans le match le plus médiatisé de la Premier League du week-end.

Les deux équipes se sont frayées un chemin vers un match nul 0-0 à Stamford Bridge, qui n’a produit guère plus qu’une légère pincée de controverse VAR dans les 20 premières minutes.

Les Bleus ont prolongé leur invaincu sous le nouvel entraîneur Thomas Tuchel à neuf matches, grâce à une quatrième feuille blanche conservée depuis l’arrivée de l’Allemand fin janvier. Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, a également confirmé son record de gestion invaincu contre Chelsea en Premier League après avoir enregistré deux victoires et trois nuls en cinq matchs contre le club londonien.

Malheureusement, il n’y avait pas beaucoup plus de points positifs à glaner dans l’affrontement de dimanche, qui a encore une fois vu une grande bataille des «Big Six» échouer à offrir beaucoup de divertissements mémorables.

En effet, les soi-disant Big Six de la Premier League (par ordre alphabétique) d’Arsenal, de Chelsea, de Liverpool, de Manchester City, de Manchester United et de Tottenham Hotspur ont produit un certain nombre de bêtises oubliables jusqu’à présent cette saison, avec des équipes bien entraînées. chargés de talents de classe mondiale qui s’annulent avec succès les uns les autres encore et encore.

United a été impliqué dans beaucoup de ces résultats mornes, l’équipe de Solskjaer étant désormais sans victoire lors de ses huit dernières sorties en Premier League contre ses compatriotes Big Six – dont les quatre derniers se sont soldés par des matchs nuls 0-0.

Leur dernière victoire contre une équipe des Big Six est survenue en mars 2020 lorsqu’ils ont battu Manchester City 2-0 à Old Trafford grâce aux buts d’Anthony Martial et de Scott McTominay, qui ont tous deux profité d’une paire de hurleurs rares du gardien de but de la ville Ederson.

La mini-ligue « Big Six » de la Premier League club P W ré L GD Pts 1. Man City 8 5 2 1 +12 17 2. Liverpool 7 4 2 1 +4 14 3. Tottenham 8 3 1 4 +2 dix 4. Arsenal 7 2 1 4 -3 7 5. Chelsea 7 1 3 3 -5 6 6. Man United 7 0 5 2 -6 5

United n’a marqué qu’un seul but contre des adversaires du Big Six cette saison, soit moins que les 19 autres équipes de la Premier League. Leur séquence stérile laisse United au fond de la mini-ligue face à face des Big Six jusqu’à présent en 2020-2021, chaque équipe ayant disputé au moins sept de ses 10 rencontres en championnat contre les autres.

Il est important de noter, bien sûr, que ces classements sont quelque peu en contradiction avec la position de United au deuxième rang du classement général, ce qui représente une saison de réels progrès sous Ole Gunnar Solskjaer. Leicester City, champion de Premier League 2015-16 et West Ham United de cette année, pourraient également avoir quelque chose à dire sur la définition de « Big Six », les deux équipes occupant respectivement la troisième et la quatrième place du tableau avant le milieu de la semaine. ronde de luminaires.

Les mauvais résultats de United contre le reste du Big Six sont peut-être mieux résumés par les luttes que leur pivot créatif, Bruno Fernandes, endure pendant ces grands matchs. Le maestro portugais s’est avéré une énorme aubaine pour United depuis son arrivée à Old Trafford, avec 34 buts et 21 passes décisives en 61 apparitions dans toutes les compétitions depuis ses débuts à United le 1er février de l’année dernière.

Cependant, le bilan de Fernandes contre le Premier League Big Six à cette époque est considérablement différent, le milieu de terrain offrant un seul but et zéro aide en sept apparitions.

En effet, ce but solitaire est intervenu à peine 98 secondes après son premier affrontement Big Six de la campagne 2020-21 lorsqu’il a marqué depuis le point de penalty contre Tottenham en octobre de l’année dernière.

Peut-être que les Big Six ont tous rassemblé leurs têtes et réalisé que si vous pouvez arrêter Bruno, vous pouvez également maîtriser United avec succès.