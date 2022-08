Man United en bas de la Premier League après une raclée 4-0 par Brentford

Londres (AFP) – Le mauvais départ d’Erik ten Hag alors que l’entraîneur de Manchester United a sombré dans l’embarras alors qu’une raclée 4-0 par Brentford samedi a laissé les Red Devils en bas de la Premier League.

Le règne de l’ancien patron de l’Ajax a commencé avec la toute première victoire de Brighton à Old Trafford le week-end dernier, mais bien pire était à venir car les Bees ont puni une série d’erreurs pour marquer quatre fois au cours des 35 premières minutes.

La frappe de Josh Dasilva a échappé à David de Gea pour ouvrir les vannes avant que Mathias Jensen ne saute sur la tentative de United de jouer par l’arrière pour porter le score à 2-0 en 18 minutes.

Ben Mee a ensuite exposé la fragilité des visiteurs sur coups de pied arrêtés pour son premier but de Brentford et Bryan Mbuemo a complété une contre-attaque époustouflante 10 minutes avant la mi-temps pour couler United au bas du tableau pour la première fois en 30 ans.

Le soutien à domicile jubilatoire a nargué Ten Hag avec des chants de “tu te fais virer le matin”.

Mais l’entraîneur néerlandais a hérité d’une populace plutôt que d’être la cause profonde car United a perdu un septième match de championnat consécutif à l’extérieur pour la première fois depuis 1936.

Cette course comprenait l’envoi de quatre buts à Manchester City, Liverpool et Brighton la saison dernière.

L’arrivée de l’arrière central de 57 millions de livres sterling (69 millions de dollars) Lisandro Martinez de l’Ajax n’a pas fait grand-chose pour renforcer la défense qui fuit de United et des questions seront posées sur les raisons pour lesquelles Ten Hag a laissé Raphael Varane sur le banc en faveur de l’Argentin et de l’extérieur. -en quelque sorte Harry Maguire.

Ten Hag a rappelé Cristiano Ronaldo dans la formation de départ, mais le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a joué un rôle dans le premier but.

Ronaldo est allé au sol trop facilement pour chercher une faute alors qu’il était entouré de corps de Brentford. Le tir de Dasilva aurait dû être un arrêt confortable pour De Gea, mais le ballon se tortillait sous l’Espagnol.

De Gea a aggravé cette erreur huit minutes plus tard avec une tentative de passe à Christian Eriksen, qui a été dépassé par son ancien coéquipier Jensen, et le Danois a froidement réussi à doubler l’avance de Brentford.

Le petit cadre de 5 pieds 9 pouces (1,8 m) de Martinez a été hissé comme un drapeau rouge pour sa capacité à s’adapter à la physique de la Premier League.

Et l’Argentin a été battu au deuxième poteau par Mee pour le troisième but après qu’Ivan Toney ait dirigé un corner traversant le but.

Le crédit à Brentford pour sa deuxième saison seulement dans l’élite anglaise depuis 75 ans pourrait être balayé par les vagues de critiques qui affluent vers United.

Mais les hommes de Thomas Frank ont ​​réalisé un mouvement étonnant pour déchirer United à nouveau pour leur quatrième but.

Toney a été libéré sur l’aile gauche et a choisi Mbuemo avec une première passe précise pour que le Français coure derrière Luke Shaw et termine bas devant De Gea.

Ten Hag a clairement exprimé ses sentiments à la pause avec un triple remplacement avec Shaw, Martinez et Fred comme boucs émissaires.

United a au moins arrêté le saignement après la pause et aurait dû avoir au moins une consolation alors que Ronaldo a bouclé une tête avant que la tête d’Eriksen n’ait pas le pouvoir de battre David Raya.

Le mal, cependant, était fait depuis longtemps pour Ten Hag et le pire pourrait encore être à venir.

United accueille Liverpool, qui a battu ses rivaux historiques 5-0 et 4-0 la saison dernière, lors de leur prochain match le 22 août.