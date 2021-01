L’ancien milieu de terrain de Manchester United, Darren Fletcher, a rejoint le personnel des coulisses d’Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford, a confirmé le club.

Fletcher, qui a joué pour United entre 2003 et 2015 après avoir été diplômé de l’académie, entraîne les moins de 16 ans depuis octobre, mais a maintenant intensifié son travail avec la première équipe.

« Darren a l’ADN de United qui coule dans ses veines et il sait exactement ce qu’il faut pour être un joueur de Manchester United », a déclaré Solskjaer.

« Il est au début de sa carrière d’entraîneur et son expérience sur et en dehors du terrain, ainsi que sa mentalité gagnante, son engagement et son travail acharné seront un excellent ajout au personnel. »

Fletcher, qui a été sélectionné 80 fois par l’Écosse et a également joué pour West Bromwich Albion et Stoke après avoir quitté United, rejoindra Mike Phelan, Michael Carrick et Kieran McKenna au sein du personnel de soutien de Solskjaer.

« Je suis ravi de revenir au club en tant qu’entraîneur de la première équipe », a déclaré Fletcher.

« C’est une période très excitante pour cette jeune équipe et j’ai hâte de franchir les prochaines étapes de ma carrière d’entraîneur en travaillant avec Ole et son équipe. »