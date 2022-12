Man United écarte nonchalamment la forêt de Nottingham

Manchester United a inscrit trois buts dans le filet de Nottingham Forest mardi. Il poursuit une course qui remonte à maintenant six matchs de domination en championnat de United contre les Tricky Trees.

Bien sûr, c’est la première fois que Forest joue à Manchester United dans n’importe quelle compétition depuis 1999, la dernière fois que l’équipe est en Premier League. Cependant, en repensant aux six derniers matchs entre les deux en championnat après mardi, il n’y a pas de concours. Au cours de ces six matchs, Manchester United a concédé deux buts à Nottingham Forest. Manchester United en a marqué 27.

Ce résultat, 3-0 au final, a plus de conséquences sur le championnat moderne que sur la rivalité historique entre Forest et United. Pour les hôtes, United traîne désormais Tottenham Hotspur du quatrième par un seul point. De plus, l’équipe d’Erik ten Hag a un match en moins sur les Spurs et un coussin de quatre points sur son plus proche rival, Liverpool. Pour Nottingham Forest, la défaite atténue ce qui a été une solide année 2022. Le club a obtenu une promotion. Pourtant, il figure parmi les favoris pour redescendre vers le Championnat. La forêt est à un point du bas du tableau, même si elle est à un point de la sécurité.

Marcus Rashford mène United à la victoire sur Nottingham Forest

Marcus Rashford, qui a fait la différence dans ce match, a continué avec sa forme scintillante avec un but et une aide de premier ordre ce jour-là. Son premier but à la 19e minute était la quintessence de la perfection du jeu arrêté. Un corner posé à 14 mètres du but au sol a permis à Rashford de battre son défenseur au ballon. Il a ensuite lancé le ballon dans le coin supérieur gauche du but devant un Wayne Hennessey impuissant.

L’objectif est le cinquième en tête de l’équipe de Rashford en Premier League cette saison. Même si cela peut sembler un petit total, quatre de ces cinq buts sont finalement des buts gagnants. Le seul qui ne l’est pas vient de son doublé contre Arsenal.

Rashford a fourni la capacité de jeu sur le deuxième but de United avec une excellente course avant de mettre en place Anthony Martial. Wayne Hennessey voudra que la tentative revienne car elle a échappé à ses mains et a coulé dans le filet.

Forest pensait qu’il avait un chemin de retour dans le match alors que Ryan Yates trouvait le fond du filet. Cependant, après une longue vérification VAR, le jeu a été jugé hors-jeu car le ballon a ricoché sur le genou de Willy Boly en entrant.

Manchester United a fermé toute chance d’un retour de Nottingham Forest en seconde période. Puis, avec le temps qui s’écoulait, Casemiro a repris possession du ballon et a placé Fred au but. La liaison brésilienne a conduit au troisième but de United du match.

Le tournant de l’année

La Premier League n’est pas encore à mi-parcours cette saison. Pourtant, les extrêmes à chaque extrémité du tableau continuent de se séparer. Nottingham Forest a un autre match qui pourrait causer des problèmes lorsqu’il affrontera Chelsea ce week-end prochain. Le match après, contre Southampton, est énorme pour les permutations en bas du tableau.

Pour United, il doit continuer à obtenir ces résultats contre des équipes inférieures pour suivre le rythme des équipes au-dessus. Newcastle United ne montre aucun signe de ralentissement, même si le club surprend un certain nombre de personnes avec ses performances cette campagne. Alors que Manchester City et Arsenal semblent une classe au-dessus des autres, United contrôle toujours bien son classement parmi les quatre premiers sous la direction d’un entraîneur-chef de première année. Et ce malgré les controverses, notamment la vente potentielle du club et le départ de Cristiano Ronaldo.

United est ensuite en action contre les Wolves, une autre équipe dans la zone de relégation, le soir du Nouvel An.

