Man United doit laisser tomber Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford pour le choc de Liverpool

L’ancien capitaine de Manchester United, Wayne Rooney, a exhorté Erik ten Hag à laisser tomber Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford pour le choc de Premier League lundi contre Liverpool.

Les deux joueurs ont participé aux deux premières défaites de United contre Brighton et Brentford, Ronaldo cherchant toujours à s’éloigner d’Old Trafford, tandis que Rashford n’a pas marqué de but en championnat depuis janvier.

United a subi des raclées 5-0 et 4-0 contre Liverpool la saison dernière et Rooney veut que Ten Hag laisse de côté les deux attaquants afin d’égaler les niveaux d’intensité de l’équipe de Jurgen Klopp.

“Je ne jouerais pas Cristiano Ronaldo, et je ne jouerais pas Marcus Rashford [against Liverpool]”, a écrit Rooney dans son Chronique du Sunday Times.

“Si j’étais à la place de Ten Hag, ma principale préoccupation serait d’avoir de l’énergie sur le terrain, et l’échec de United à recruter un n ° 9 signifie qu’ils se sont appuyés sur Ronaldo contre Brentford, même s’il ne s’était pas beaucoup entraîné avec l’équipe. Il il avait l’air d’avoir besoin de temps pour se mettre en forme.

“Il a également fait savoir qu’il voulait quitter le club. Je ne connais pas ses raisons mais, comme je l’ai écrit dans ma dernière chronique, je le laisserais – c’est un grand joueur et il marquera toujours des buts mais la tâche de Ten Hag est de produire une équipe capable de concourir pour le titre dans trois ou quatre ans, ce qui implique de reconstruire avec des joueurs plus jeunes.

Cristiano Ronaldo et Marcus Rashford ont eu du mal à avoir un impact lors des premiers matches de Manchester United cette saison. Photo par Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

“Quant à Marcus, je pense qu’il doit faire beaucoup d’introspection et comprendre ce qu’il veut, pour son propre bien, avant toute autre chose. Parce que le regarder est une vraie préoccupation : il a l’air de vouloir être n’importe où mais sur un terrain de foot.

“Je ne l’ai pas vu sourire sur le terrain depuis longtemps. Ses performances ont chuté – il n’a pas été sélectionné par l’Angleterre depuis plus d’un an. Je viens d’un endroit où je voulais le meilleur pour lui. C’est un enfant adorable et un garçon du coin qui a gravi les échelons à United, que tout le monde veut voir bien.

“Mais vous regardez la différence entre Marcus maintenant et quand il est arrivé dans l’équipe : la passion qu’il a montrée, le sourire sur son visage quand il a marqué. C’est le jour et la nuit.”

Rooney a également déclaré qu’il était surpris que Casemiro soit sur le point de rejoindre United depuis le Real Madrid et a appelé le club à recruter des joueurs plus jeunes.

“Casemiro, la nouvelle signature de United, ne sera pas éligible pour affronter Liverpool, ce qui est dommage car il améliorera sans aucun doute United”, a ajouté Rooney. “C’est un bon joueur. J’ai joué contre lui et il apportera un peu de caractère, un peu de rythme de travail, mais est-ce exactement ce dont United a besoin ? Je ne suis pas sûr.

“Cela revient à la nécessité de regarder vers l’avenir. Idéalement, ils devraient signer des joueurs entre le début et le milieu de la vingtaine, et Casemiro est similaire à Christian Eriksen – quelqu’un qui a été un bon joueur, mais vont-ils Frenkie de Jong, la principale cible du milieu de terrain de Ten Hag, serait un meilleur choix.

“L’accord Casemiro semble être venu de nulle part et ressemble à une signature réactive – je serais surpris s’il était un joueur identifié comme prioritaire à faire venir lorsque Ten Hag est arrivé. Il semble que, n’ayant pas été en mesure de signer De Jong, United vient de réagir à la disponibilité de Casemiro.”