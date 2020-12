Le manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, a dit à son équipe de ne pas se laisser distraire par le discours sur le titre.

United peut consolider sa place dans la course au trophée de la Premier League avec la victoire sur Leicester au King Power Stadium le lendemain de Noël, mais Solskjaer a mis en garde ses joueurs contre emportés.

– Ogden: Man Utd et Solskjaer doivent transformer leur promesse en trophées

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

« Il y a du bruit autour de Man United de toute façon, donc pour nous, il s’agit de s’améliorer en tant qu’équipe, de prendre un match à la fois et nous devons le faire, c’est le nom du jeu », a déclaré le patron de United.

«C’est la seule façon dont vous allez vous battre pour quoi que ce soit à la fin de la saison de toute façon, donc ce n’est pas quelque chose dont nous parlons.

« La seule chose dont nous parlons et sur laquelle nous nous concentrons est l’amélioration de jour en jour et l’apprentissage et comment gérer certaines situations et peut-être maintenant au moment où nous recevons des éloges et c’est une autre chose à apprendre à gérer.

United est en pleine forme après avoir remporté six de ses sept derniers matchs de championnat et réservé une demi-finale de la Coupe Carabao contre Manchester City avec un 2-0 à Everton mercredi.

Anthony Martial est sorti du banc pour marquer le deuxième à Goodison Park et Solskjaer a déclaré que l’international français revenait à son meilleur après un début de saison difficile.

« Il a fait des contributions importantes ces derniers temps, il a fait des passes décisives, marqué des buts et il est de mieux en mieux », a déclaré Solskjaer.

« Il a montré contre Leeds, et il sait que je suis d’accord avec lui à ce sujet, et ses statistiques de course de ce match ont établi un nouveau standard pour lui, que je veux voir plus.

« Il aura toujours la qualité et peut-être que sa confiance a été un peu meurtrie par ce qui s’est passé plus tôt dans la saison avec le carton rouge. [against Tottenham] et il a eu quelques critiques mais Anthony va aller de mieux en mieux et quand nous aurons Mason [Greenwood], Marcus [Rashford] et Anthony tirant sur tous les cylindres, nous serons plus une menace pour les équipes. «