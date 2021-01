Paul Pogba a déclaré que Manchester United ne pouvait atteindre le niveau de Liverpool que s’il remportait le titre de Premier League cette saison.

United se rendra à Anfield pour un affrontement au sommet de la table dimanche et pourrait s’écarter de six points de ses rivaux les plus proches avec une victoire.

United n’a pas été le meilleur à ce stade de la saison depuis sa dernière victoire dans la ligue en 2012-13, mais Pogba a déclaré qu’il devait encore s’améliorer pour être considéré comme le meilleur.

« Nous nous sommes beaucoup améliorés, nous continuons à nous améliorer mais nous avons toujours une équipe très jeune », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« De toute évidence, nous ne pouvons pas dire maintenant que nous sommes au même niveau qu’eux parce qu’ils ont remporté la Premier League et continuent de gagner donc le jour où nous gagnons – c’est alors que nous disons que nous sommes au même niveau.

« Si vous voulez être le meilleur, vous devez battre le meilleur. Nous voulons battre les vainqueurs de la Premier League. »

Pogba, 27 ans, a été l’un des meilleurs joueurs de United ce mois-ci et il a marqué le vainqueur à Burnley mercredi pour envoyer son équipe au sommet de la ligue.

Le vainqueur de la Coupe du monde s’est remis d’un début de campagne difficile après avoir souffert du COVID-19 et l’agent Mino Raiola a annoncé que son séjour à Old Trafford était terminé en décembre.

Pogba a dû se contenter d’un rôle sur le banc des remplaçants plus tôt cette saison, mais a déclaré qu’il avait du mal à regarder depuis les tribunes.

« Je déteste être sur le banc », a-t-il ajouté. « Je n’aime pas ça. Les autres joueurs méritent de jouer mais juste pour moi, je n’aime pas ça.

« Je suis un gagnant et je veux juste jouer au football et je veux aider mon équipe. Quand je suis sur le banc et que je ne viens pas, je sens que je ne peux pas aider mes coéquipiers.

« C’était difficile [spell on the bench], c’était étrange. L’année dernière a été une saison difficile pour moi avec une blessure que les gens ne connaissent pas vraiment, jouant avec la double fracture et essayant de faire de mon mieux pour l’équipe.

« Revenir, c’est étrange, c’est comme avoir une nouvelle cheville avec une opération comme celle-ci et j’ai juste essayé de revenir aussi bien que possible. »