Man United devrait-il signer Mario Balotelli ou ramener Chicharito? Recherche d’un attaquant après le revers de Marko Arnautovic

Manchester United a une sorte d’histoire en ce qui concerne les signatures inattendues d’attaquants vétérans, et ils semblaient vouloir ressusciter cette stratégie de transfert cette semaine avec leur intérêt pour Marko Arnautovic.

Malheureusement, des sources ont déclaré à ESPN que le prix demandé par Bologne pour ses droits et une réaction des fans contre l’accord ont anéanti les chances de l’Autrichien de 33 ans de rejoindre Michael Owen, Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani parmi l’appel nominal de United. grévistes seniors.

L’approche curieuse du club pour attacher l’avant-centre Arnautovic, qui n’a pas joué dans l’élite anglaise depuis 2019 lorsqu’il a déménagé en Chine, révèle le type de signature ultime qu’ils cherchent à faire avec la nouvelle saison déjà en cours.

Heureusement, le bassin d’attaquants de Premier League oubliés depuis longtemps (mais, surtout, toujours actifs) est étonnamment profond, avec de nombreuses anciennes stars qui exercent toujours leur métier dans le monde entier bien qu’elles aient bien plus de 30 ans – ce qui en fait des candidats de choix pour rejoindre United cette mois.

Si l’entraîneur Erik ten Hag veut vraiment renforcer son écurie offensive avec un attaquant d’un certain âge, alors il a beaucoup d’options.

HÉROS DE RETOUR

Il y a plusieurs anciens joueurs de Manchester United qui sont encore en train de jouer et qui sauteraient probablement sur l’occasion pour une dernière danse à Old Trafford. Peu de fans pouvaient comprendre pourquoi United avait signé un Ighalo de 30 ans prêté par Shanghai Shenhua en février 2020 pour couvrir une série de blessures en attaque, mais il doit vivre son rêve et a fait compter sa contribution avec cinq buts en 19 matchs, donc un retour pour le Nigérian soulèverait à peine un sourcil.

C’était un plaisir. Rouge un jour, Rouge toujours🔴🔴🙏🏾 pic.twitter.com/uXVqIXxsAf – Odion Jude Ighalo (@ighalojude) 26 janvier 2021

Chicharito a marqué 59 buts en 157 apparitions pour United entre 2010 et 2015, ce qui lui a valu le statut de “favori des fans”. Il n’est peut-être pas aussi frais qu’avant, mais son record de buts pour le Galaxy prouve qu’il sait toujours où se trouve le fond du filet.

Nani (35 ans, victoire de Melbourne)

Nani a quitté United en 2015 et près de huit ans plus tard, il est toujours aussi fort. En effet, l’ailier portugais nerveux a récemment signé un contrat de deux ans avec l’équipe de la A-League Melbourne Victory, démontrant qu’il lui reste beaucoup d’essence dans le réservoir.

Les fans de United pourraient être pardonnés d’avoir oublié que Diouf a déjà joué pour leur club, mais il l’a certainement fait, marquant un but en neuf apparitions en équipe première en 2009-10. Après des passages à Hanovre et Stoke, l’attaquant sénégalais s’est présenté pour la dernière fois pour l’équipe turque Hatayspor en 2021, mais il est agent libre depuis plus d’un an, ce qui signifie qu’une décision de le ramener à bord à Old Trafford si tard dans la fenêtre devrait être Facile.

TRAVERSER LE FOSSÉ

Mario Balotelli (31 ans, Adana Demirspor)

Balotelli n’a pas tendance à rester très longtemps, et étant donné qu’il est déjà en Turquie depuis plus d’un an maintenant, l’ancienne star de Manchester City doit déménager. L’Italien, qui est récemment devenu le premier joueur depuis 2011 à marquer cinq buts en un seul match de Super Lig, apprécierait sûrement un retour sur les lieux de son emblématique “Why Always Me?” célébration du but. Si le déménagement de Balotelli s’effondrait, United pourrait être réconforté d’apprendre qu’Adana Demirspor a également Loic Remy, 35 ans, anciennement de Chelsea et des Queens Park Rangers, dans ses livres comme option de sauvegarde.

Pendant ce temps, Balotelli a marqué 5 buts lors de la victoire 7-0 d’Adana Demirspor sur Goztepe 😳 Balotelli est le premier joueur depuis 2011 à marquer 5 buts dans un match de Super Lig, devenant ainsi le premier @AdsKulubu joueur de le faire dans l’histoire de haut vol.pic.twitter.com/doLWKBQAe0 – Sacha Pisani (@Sachk0) 22 mai 2022

Andy Carroll (33 ans, agent libre)

L’homme cible imposant est toujours seul après avoir quitté West Bromwich Albion à la fin de la saison dernière. Il est peut-être un ancien joueur de Liverpool, mais nous ne pouvons pas imaginer que de nombreux fans des Reds seraient contre l’homme dont le transfert de 35 millions de livres sterling a rapporté 11 buts à Old Trafford.

Carroll n’est pas le seul ancien attaquant de Liverpool qui est potentiellement sur le point de venir en aide à United, Sturridge, relativement jeune et vif, étant toujours en activité. Malheureusement, les blessures sont toujours un problème majeur pour l’attaquant, qui n’a disputé que 139 minutes de football au total pour Perth Glory la saison dernière, après quoi le club de la A-League l’a libéré.

Alvaro Negredo (36 ans, Cadix)

Negredo, qui a marqué 23 buts lors de sa seule saison à Man City, serait sûrement prêt à franchir les lignes ennemies pour une dernière inclinaison en Premier League ?

Cela fait peut-être sept ans que Bony n’a pas joué pour Man City, mais l’attaquant ivoirien est toujours en train de frapper. Après avoir disputé seulement 15 minutes de football de compétition cette année, au club néerlandais NEC Nijmegen, il sera certainement frais.

Emmanuel Adebayor (38 ans, Semmasi FC)

34e buteur de l’histoire de la Premier League, Adebayor a certainement les références en matière d’expérience de haut vol. Un transfert choc vers United verrait l’attaquant togolais, qui joue actuellement dans son club de football dans son pays natal, compléter le set en jouant pour les deux clubs de Manchester ainsi que pour les deux équipes du nord de Londres.

PEDIGREE DE LA PREMIÈRE LIGUE

L’homme autrefois annoncé comme le prochain grand attaquant de sa génération a en fait joué en Premier League, ne serait-ce que très, très brièvement. Le Brésilien a marqué un but en deux apparitions pour Chelsea alors qu’il était prêté par les Corinthians en 2016. Moquez-vous tout ce que vous voulez, mais un ratio but/match de 50 % dans le football anglais n’est pas à renifler.

Charlie Austin (33 ans, Brisbane Roar)

Austin a atteint son apogée à Burnley et QPR, se retrouvant même appelé dans l’équipe d’Angleterre à un moment donné. Après avoir été libéré par QPR, l’attaquant a rejoint la A-League australienne le mois dernier. Tournerait-il le dos au soleil du Queensland pour une place sur le banc d’Old Trafford ?

Graziano Pelle (37 ans, agent libre)

Avec Austin, un autre ancien attaquant de Southampton est toujours là, prêt et prêt à répondre à l’appel de United. Après plusieurs années en Chine, l’ancien international italien Pelle est rentré chez lui avec Parme la saison dernière mais est agent libre depuis sa libération à l’issue de la campagne 2021-22. Il l’a toujours, si par “ça” vous entendez la capacité de marquer des coups de pied au-dessus de la tête sans être marqué.





Avec le Paris Saint-Germain et le Bayern tous cochés, il semble inévitable que l’attaquant camerounais aille de l’avant et ajoute un autre des clubs les plus grands et les plus prestigieux du football européen à son CV ridicule.

Papiss Demba Cissé (37 ans, Caykur Rizespor)

Cissé a fait du chemin depuis marquer CE but merveilleux pour Newcastle United contre Chelsea en 2012. Plutôt que des moments de grandeur spontanée, nous parlons bien sûr en termes purement géographiques – car l’attaquant sénégalais a joué en Chine et en Turquie depuis son départ de la Premier League.

Saido Berahino (28 ans, agent libre)

La plus jeune option de la liste, Berahino n’a que 28 ans, même s’il est prudent de dire qu’il n’a pas tout à fait tenu la promesse qu’il a faite une fois en tant que jeune à West Brom. Avec un football régulier de plus en plus difficile à trouver dans sa carrière nomade, l’attaquant a passé la saison dernière à Sheffield mercredi mais a été libéré après seulement un an. L’international burundais a cependant déjà marqué à Old Trafford, lors d’une célèbre victoire des Baggies en 2013.

Steven Fletcher (35 ans, Dundee United) et Jozy Altidore (32 ans, Puebla, prêté par New England Revolution)

Si ce sont des chiffres purs dans l’équipe dont United a besoin, alors peut-être un énorme double coup pour réunir ce duo de frappe de Sunderland, qui a combiné pour neuf buts en Premier League entre 2013 et 2015.

United pourrait faire appel à un vainqueur de la Premier League à Okazaki, qui a remporté le trophée contre toute attente avec Leicester City en 2015-16. Vous ne pouvez tout simplement pas mettre un prix sur ce genre de pedigree gagnant.