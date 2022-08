Man United devrait-il laisser Cristiano Ronaldo jouer pour rien maintenant qu’il est un petit joueur à Old Trafford?

La vie a bouclé la boucle pour Cristiano Ronaldo à Manchester United, et il est maintenant devenu un frein à main sur les perspectives d’avenir de l’équipe. Il est temps pour United de le laisser partir car le dividende positif sur le terrain l’emportera tôt ou tard sur le coût financier de lui permettre de quitter Old Trafford gratuitement cette semaine.

2 Connexe

Les buts de Ronaldo la saison dernière – 24 en 38 apparitions – comptaient peu car United a terminé en sixième position de la Premier League et n’a pas remporté de trophée, mais une mauvaise saison aurait probablement été bien pire sans les contributions du joueur de 37 ans. au cours d’une campagne qui a vu l’équipe jouer sous trois managers et basculer d’une crise à l’autre.

Pourtant, le football évolue rapidement et à l’approche du premier anniversaire de son retour à United de la Juventus, Ronaldo est devenu l’homme d’hier.

Le débat pour savoir s’il était le sauveur de United la saison dernière, ou le paratonnerre pour tout ce qui a mal tourné, fera rage bien au-delà de son deuxième passage au club. Cependant, à seulement quatre matchs du règne d’Erik ten Hag en tant qu’entraîneur, il est clair que Ronaldo est désormais un joueur à part entière sans rôle évident au-delà de celui de mécontent sur le banc des remplaçants.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

United n’a pas encore prouvé qu’il peut vivre sans les buts de Ronaldo – avec Marcus Rashford, Jadon Sancho, Anthony Elanga et Anthony Martial qui doivent encore faire preuve d’une cohérence prolongée à l’avant. La signature d’Antony de l’Ajax pour 95 millions d’euros cette semaine contribuerait à renforcer les options de Ten Hag, mais néanmoins, Ronaldo reste le seul attaquant de l’équipe qui peut véritablement être décrit comme un buteur régulier.

Il y a une image plus grande que Ten Hag et United doivent maintenant étudier, et elle ne peut pas inclure Ronaldo et ses objectifs. En 2006, Sir Alex Ferguson, alors entraîneur de United, a pris la décision audacieuse de transférer l’attaquant Ruud van Nistelrooy au Real Madrid, malgré le fait que l’international néerlandais ait fait preuve d’une constance incroyable avec 150 buts en 219 apparitions pour le club.

– Dawson : Ten Hag marque en abandonnant Ronaldo

– O’Hanlon (E+) : Quelle est la fin de partie de Ronaldo ?

C’était une décision controversée de Ferguson, mais il révélera plus tard qu’il a sanctionné la sortie de Van Nistelrooy parce que le joueur était devenu une présence maussade dans le vestiaire et étouffait en particulier le développement d’un jeune coéquipier : Ronaldo.

“Ruud avait commencé à parler tout le temps pour [coach] Carlos Queiroz à propos de Ronaldo”, a écrit Ferguson dans son autobiographie. “Il y a eu quelques altercations tout au long de sa dernière saison avec nous, mais c’était principalement Van Nistelrooy sur Ronaldo.”

Seize ans plus tard, il existe des similitudes entre le départ de Van Nistelrooy et la situation à laquelle United est désormais confronté avec Ronaldo. Bien qu’il n’y ait aucun point d’interrogation sur le professionnalisme et la forme physique de Ronaldo, des sources ont déclaré à ESPN sur une période de plusieurs mois qu’il était devenu une figure de division au sein de l’équipe. Son exigence des normes les plus élevées sur le terrain d’entraînement ne doit pas être critiquée, mais des sources ont déclaré que Ronaldo n’a pas été en mesure d’accepter que l’équipe de United qu’il a rejointe était un monde à part de celle qu’il a quittée, à la fois en termes de calibre de la l’équipe et les personnalités qui la composent.

jouer 1:39 Janusz Michallik débat de l’avenir de Cristiano Ronaldo après que l’attaquant ait été utilisé comme remplaçant contre Southampton.

En bref, il s’attend à ce que Harry Maguire et Rashford se comportent comme Rio Ferdinand et Wayne Rooney et ne tient aucun compte de leurs lacunes évidentes. Lorsque le désir de Ronaldo de quitter United est devenu public en juillet, une source a déclaré à ESPN que la nouvelle avait été accueillie avec joie par la majorité de ses coéquipiers et que Ronaldo était devenu “une douleur dans l’a—“.

En ratant la tournée de pré-saison de l’équipe en Thaïlande et en Australie pour des “raisons personnelles”, Ronaldo était à l’autre bout du monde alors que Ten Hag travaillait avec sa nouvelle équipe, tentant de forger un sentiment d’unité qui avait été absent la saison dernière. . Dès que Ronaldo est revenu à l’action, il a irrité son nouveau manager en quittant Old Trafford à la mi-temps d’un match amical de pré-saison contre Rayo Vallecano.

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain senior de l’ESPN FC, Mark Ogden.

Puis vint la triste performance lors d’une défaite 4-0 à Brentford, lorsque Ronaldo était aussi coupable que le reste de ses coéquipiers pour la défaite. C’était son seul départ sous Ten Hag – il a joué les 90 minutes complètes – et n’a jusqu’à présent enregistré que 153 minutes et aucun but en quatre matchs cette saison.

Après avoir été accueilli comme un héros de retour il y a à peine 12 mois, Ronaldo est maintenant une source de friction dans le vestiaire et ne parvient pas à offrir à son nouveau manager une raison de football positive pour le sélectionner dans le onze de départ. Alors pourquoi est-il toujours à Old Trafford ?

Principalement, United n’a tout simplement pas été en mesure de trouver un club pour l’emmener. Bien que la position publique soit que Ronaldo n’est pas disponible pour le transfert, des sources ont déclaré à ESPN que des efforts ont été faits pour trouver un club et qu’un éloignement de la Premier League conviendrait aux deux parties. Pourtant, avec un an à courir sur un contrat d’une valeur de 500 000 £ par semaine, le manque d’intérêt pour un joueur qui aura 38 ans en février n’est pas surprenant, bien que Napoli et son ancienne équipe Sporting CP soient les derniers à être liés à un éventuel mouvement de prêt. .

Si Ronaldo était une proposition moins chère, des clubs émergeraient sans aucun doute pour le signer, alors United a maintenant une grande décision à prendre.

Ces dernières années, Arsenal a pris un coup financier en annulant les contrats de Mesut Ozil et Pierre-Emerick Aubameyang – ainsi qu’une foule d’autres – afin d’accélérer le travail de reconstruction de Mikel Arteta aux Emirats, et avec les Gunners maintenant assis à le sommet de la Premier League avec une jeune équipe passionnante, ces décisions commencent à porter leurs fruits.

En parvenant à un accord avec Ronaldo, United donnerait à Ten Hag la même opportunité de clarifier les choses et de faire avancer son propre programme. L’alternative serait de le garder jusqu’à la fin de son contrat et d’espérer que les problèmes disparaîtront, mais ce sera probablement un pari encore plus coûteux.

Du point de vue du football, United ne peut prendre qu’une seule décision.