Man United dévoile un troisième kit vert vif 2022-23, mais comment se comparent les autres grands clubs?

Le nouveau troisième kit 2022-23 de Manchester United s’écarte de leurs couleurs traditionnelles avec un design vert saisissant. Adidas

Manchester United a dévoilé son nouveau troisième kit au monde, mais il est peu probable que ses rivaux deviennent verts de jalousie.

Le maillot est censé être directement inspiré de la culture de la mode des années 1990, bien qu’il existe également des éléments de “l’identité graphique” de Manchester United qui sont représentés dans le motif imprimé géométrique intégral.

Troisième ✅ Présentation de notre nouveau @adidasFootball Troisième kit 2022/23 ! 🟢#MUFC –Manchester United (@ManUtd) 12 août 2022

Si vous ne l’aviez pas déjà remarqué, c’est aussi la couleur d’une rainette amazonienne particulièrement toxique. Pas étonnant que Cristiano Ronaldo n’ait pas pu se résoudre à sourire après avoir été entraîné à modéliser la chose hideuse.

🔋 Rechargé avec notre nouveau troisième kit 2022/23 🟢#MUFC || @adidasFootball –Manchester United (@ManUtd) 12 août 2022

La bande vert gunge semble particulièrement déplacée une fois vue aux côtés des nouveaux kits domicile et extérieur de United pour cette saison – qui sont tous deux d’excellents designs rétro qui se sont avérés immédiatement populaires auprès des supporters.

L’excellente chemise rouge du kit domicile est une fusion de bon goût de plusieurs bandes classiques United d’antan, du début des années 1990 jusqu’en 2015. La chemise blanche extérieure était également inondée de subtiles références visuelles historiques tirées de plusieurs décennies de kits de changement United.

Un classique instantané. Il est maintenant temps de regarder de plus près notre 🆕 maillot domicile 👇#MUFC || @adidasFootball pic.twitter.com/J1QQ5tUuQ7 –Manchester United (@ManUtd) 8 juillet 2022

🌃 De jour comme de nuit, habillé de blanc. ⚪️ Présentation du nouveau maillot extérieur United 2022/23.#MUFC || @adidasFootball –Manchester United (@ManUtd) 16 juillet 2022

Le kit vert ultra-criard de United n’est que le dernier exemple d’une tendance croissante dans les cercles de conception de kits de football contemporains pour essayer de repousser les limites lorsqu’il s’agit de créer des troisièmes bandes délibérément conflictuelles.

Du criard au carrément diabolique, de plus en plus de grands clubs se retrouvent avec des troisièmes kits “non conventionnels” qui semblent être des stratagèmes calculés pour faire parler les langues sur les réseaux sociaux, créant ainsi un peu de buzz supplémentaire le jour du lancement.

Heureusement, certains clubs ont réussi à contrer cette tendance particulière et ont prouvé à leurs contemporains qu’il est encore possible de sortir un troisième kit svelte, discret et désirable de nos jours.

C’est un défi de faire en sorte que le rose soit beau, mais Arsenal a utilisé le motif héraldique “hermine” trouvé sur le blason historique de son club comme point de départ et a créé un magnifique troisième kit rougissant dans des tons pastel.

Notre troisième kit Arsenal 22/23 est arrivé ! 🦩 Disponible dès maintenant chez Arsenal Direct, https://t.co/OblCU7YfdX et revendeurs sélectionnés 👇 — Arsenal (@Arsenal) 29 juillet 2022

Inspirée de la couleur des cartes à jouer (oui, sérieusement !), la nouvelle bande noire du Bayern est accentuée par une bordure rouge monochrome contrastante. Délicieusement slinky, le kit de changement des Bavarois est presque certain de scintiller de mauvaise humeur sous les projecteurs tout en offrant un as dans le pack les nuits européennes.

Cela ne veut pas dire que tous les troisièmes kits sortis pour la saison 2022-23 sont gagnants, plusieurs clubs notables s’en tenant au format de se déchaîner inutilement dans leurs efforts.

Construit différent ✨ pic.twitter.com/n8BYLupDcN — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11 août 2022

En toute honnêteté, le nouveau design imprimé ondulé bleu et bleu marine des Spurs est une amélioration par rapport à leur troisième kit violet vraiment, vraiment horrible de la saison dernière, mais c’est vraiment la définition de le condamner avec de faibles éloges. Hypnotique pour toutes les mauvaises raisons.

La chemise est censée ressembler à la célèbre abeille ouvrière mancunienne, mais cela n’explique pas pourquoi City a également choisi d’ajouter une nuance agressivement fluorescente de rayures jaunes et noires à effet “peinture en aérosol” dans l’équation.