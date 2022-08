Man United dépasse Southampton alors que la révolution de Ten Hag fait un autre pas en avant

Manchester United célèbre après son but gagnant à la 55e minute. EPA/VINCE MIGNOTT

SOUTHAMPTON, Angleterre – Bruno Fernandes s’est avéré être le vainqueur du match de Manchester United, marquant le seul but du match lors de la victoire contre Southampton samedi. Une feuille blanche et une victoire à l’extérieur ont été un autre moment marquant alors que le nouvel entraîneur Erik ten Hag tente de faire jouer United dans son propre style.

– Rapport : Rapport Southampton-Man United | Tableau de Premier League | Rencontres à venir

Voici notre réaction au choc de Premier League de samedi sur la côte sud.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. United s’appuie sur la victoire de Liverpool

2 Connexe

Après avoir battu Liverpool 2-1 à Old Trafford lundi soir, la question ici a toujours été celle-ci : Manchester United pourrait-il le soutenir ?

United n’a pas atteint le même niveau d’intensité et de qualité que cinq jours plus tôt, mais le but de Fernandes à la 55e minute a suffi pour battre Southampton 1-0 et leur donner des victoires consécutives pour la première fois depuis février (188 jours.)

Bien que le gardien de but David de Gea ait été contraint à un superbe arrêt en deuxième mi-temps pour empêcher Joe Aribo, United était relativement à l’aise – bien que peu impressionnant – alors que l’équipe locale tentait en vain de pousser pour égaliser. Southampton avait perdu six de ses huit derniers matchs à domicile dans toutes les compétitions et ils semblaient manquer de puissance en attaque, mais c’était autant un test d’application et d’attitude pour United que n’importe quoi et sur ce point, ils ont relevé le défi. Ces jours restent formateurs dans l’ère Ten Hag, mais une autre victoire lui donnera plus d’élan pour continuer avec Leicester City jeudi prochain.

2. La misère des jours d’absence prend enfin fin

United avait perdu ses sept derniers matches à l’extérieur en Premier League, le dernier classement étant sans doute le nadir d’un sort misérable – une raclée 4-0 à Brentford. La victoire de samedi n’a pas été catégorique, mais United a semblé plus organisé et compact qu’il ne l’a fait lors de nombreux matches au cours de cette course, gardant une feuille blanche sur la route pour la première fois dans une compétition depuis décembre 2021 (contre Norwich).

C’était une tâche différente d’affronter Liverpool étant donné que United avait plus de ballon (51% contre Southampton contre 30% contre Liverpool) et bien qu’ils ne parlaient pas aussi couramment que Ten Hag l’aurait souhaité, son équipe n’a pas semblé aussi proche que possible. vulnérable lorsque les mouvements échouent. L’arrivée de Casemiro devrait aider cela à l’avenir – le Brésilien est apparu pendant les 10 dernières minutes pour faire ses débuts, aidant United à défendre un moment menaçant alors qu’il se dirigeait vers la ligne d’arrivée.

Casemiro a fait ses débuts sur le banc après son arrivée du Real Madrid. Manchester United/Manchester United via Getty Images

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

3. Les omissions de Ronaldo et Maguire alimentent la spéculation

JEUX UEL DE MAN UNITED 8 septembre Real Sociedad (H) 15 septembre Shérif Tiraspol (A) 6 octobre Omonia (A) 13 octobre Omonia (H) 27 octobre Shérif Tiraspol (H) 3 novembre Real Sociedad (A)

“Vous n’êtes venu que pour voir Ronaldo”, ont chanté les supporters à l’extérieur peu de temps après son introduction à la 68e minute en tant que remplaçant. Des doutes subsistent quant à savoir si cela pourrait être la dernière chance pour quiconque de voir Cristiano Ronaldo dans un maillot United après que le joueur de 37 ans ait de nouveau été exclu de la formation de départ de Ten Hag.

Les spéculations se sont poursuivies cette semaine selon lesquelles l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, cherche à trouver un club approprié qui puisse offrir à l’attaquant de football de la Ligue des champions avec Napoli le dernier club à avoir des pourparlers. Ten Hag a cependant fait des bruits positifs sur la planification de la saison avec Ronaldo dans les rangs et donc une fin incertaine de la fenêtre attend.

Au moins Ronaldo est monté sur le terrain. Harry Maguire a regardé l’intégralité de ce match depuis le banc alors que Raphael Varane et Lisandro Martinez ont montré des signes plus encourageants de forger ensemble un partenariat efficace avec l’arrière central. Alors que Chelsea se rapproche de la signature à gros budget de Wesley Fofana, Leicester pourrait-il offrir à Maguire une voie d’évacuation vers son ancien club? Voudrait-il même quitter le navire ?

Cristiano Ronaldo a dû se contenter une fois de plus d’une place sur le banc. Manchester United/Manchester United via Getty Images

Notes des joueurs

Southampton : Bazunu 7, Walker-Peters 7, Salisu 6, Bella-Kotchap 7, Djenepo 6, Lavia 7, Ward-Prowse 7, A Armstrong 7, Elyounoussi 6, Aribo 7, Adams 6.

Sous-titres : S Armstrong 6, Mara 6, Perraud 6, Lyanco 6.

Manchester United : De Gea 7, Dalot 7, Martinez 7, Varane 7, Malacia 7, McTominay 6, Eriksen 8, Sancho 6, Fernandes 7, Elanga 6, Rashford 5.

Sous-titres : Ronaldo 6, Casemiro 6, Fred 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Eriksen, Manchester United.

Christian Eriksen a de nouveau occupé un rôle de milieu de terrain plus profond et a continué à donner à United une gamme de passes inventives qui lui manquaient avec l’axe Scott McTominay-Fred.

Le pire : Rashford, Manchester United.

Marcus Rashford a eu du mal à concrétiser la promesse de sa performance contre Liverpool. Terminé avec seulement 28 touches – le moins de tous les joueurs à durer 90 minutes – et un tir.

Christian Eriksen n’a pas eu de chance avec un court à bout portant qui a été sauvé par Gavin Bazunu. Mark Leech/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

Faits saillants et moments marquants

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Apparaîtra ici sous peu…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Depuis Bruno Fernandes depuis ses débuts en Premier League en février 2020, il a marqué 37 buts. Pendant ce temps, seuls Mohamed Salah (54), Harry Kane (49) et Son Heung-Min (45) ont marqué plus.

Man United remporte des matchs consécutifs pour la première fois depuis février (contre Brighton et Leeds). Ils n’ont pas remporté trois matchs consécutifs ou plus dans toutes les compétitions depuis avril 2021 (cinq.)

Suivant

Manchester United : Les Red Devils se rendront à Leicester City le jeudi 1er septembre, puis ils accueilleront Arsenal le dimanche 4 septembre.

Southampton : Les Saints affronteront Chelsea le mardi 30 août avant de se rendre aux Wolves le samedi 3 septembre.