Man United dans la course au titre après la victoire controversée de City

MANCHESTER – Marcus Rashford a marqué lors d’un septième match consécutif alors que Manchester United a renversé un déficit de 1-0 pour battre les champions de Manchester City 2-1, mais ce fut un revirement controversé dans le derby de Manchester à Old Trafford.

Après une première mi-temps prudente, le premier match de Jack Grealish semblait avoir mis City sur la bonne voie pour une victoire en Premier League contre United.

Mais l’égalisation de Bruno Fernandes – rentrer à la maison avec Rashford clairement hors-jeu à côté de lui – a égalisé les scores et le vainqueur de Rashford quatre minutes plus tard a ensuite scellé une énorme victoire pour l’équipe locale. Mais la poussière ne se déposera pas sur celui-ci avant un certain temps.

Réaction rapide

1. Unis dans la course au titre après une victoire controversée contre City

Man United est maintenant dans la course au titre de Premier League après avoir riposté après un but contre City pour passer à moins de six points du leader Arsenal – qu’ils affrontent une semaine dimanche aux Emirats.

Dans l’un des derbies de Manchester les plus dramatiques de ces derniers temps, l’incapacité de United à capitaliser sur un certain nombre d’occasions en première mi-temps semble leur avoir coûté cher lorsque le remplaçant Grealish a dirigé City en tête après un centre de Kevin De Bruyne à 60 minutes.

Mais une égalisation controversée de Fernandes à la 78e minute a remis United dans le match et a déclenché la colère dans les rangs de City. Avec Rashford clairement hors-jeu lorsque le ballon a été joué au milieu, l’attaquant de United a chargé mais a laissé le ballon à Fernandes pour marquer à 20 mètres et le drapeau de hors-jeu a été levé. Mais l’arbitre Stuart Attwell a annulé son assistant parce que Rashford, tout en semblant interférer avec le jeu à côté de son coéquipier, n’a pas réellement touché le ballon.

Quatre minutes plus tard, Rashford a ensuite ajouté l’insulte à la blessure en portant son total après la Coupe du monde à huit buts en sept matchs en marquant le vainqueur à bout portant.

Ce fut une finition incroyable et, après avoir résisté pour gagner le match, United passe maintenant à un point du champion City, tandis que l’équipe d’Erik ten Hag sait qu’une victoire à l’Emirates la semaine prochaine les placera fermement dans la course au titre. United est la seule équipe à avoir battu Arsenal cette saison, s’imposant 3-2 à Old Trafford plus tôt dans la campagne.

Après avoir perdu 6-3 à City en octobre, United a rebondi de manière impressionnante sous Ten Hag et cette performance était le signe de leurs incroyables progrès sous l’ancien entraîneur de l’Ajax.

À son tour, la défaite de City a mis en lumière les inquiétudes de l’équipe de Pep Guardiola. Il s’agissait de leur deuxième défaite consécutive après une défaite choc en Coupe Carabao à Southampton en milieu de semaine et ils font maintenant face à une bataille pour éviter de terminer en dessous de United dans la ligue pour la première fois depuis 2013.

Bruno Fernandes célèbre son but alors que les joueurs de Man City entourent l’arbitre. Matthew Ashton – AMA/Getty Images

2. Guardiola doit corriger la brutalité des jours d’absence

Manchester City a un éventail incroyable de talents offensifs, mais Guardiola sera préoccupé par leur manque d’avant-garde loin de chez eux. Cela leur a coûté les points dans ce match.

La tête de Grealish contre United n’était que le sixième but de City lors de ses huit derniers matchs toutes compétitions confondues et la moitié de ceux-ci ont été remportés 3-1 à Leeds le mois dernier.

Une théorie dans le jeu sur la franchise relative de City à l’extérieur est que les équipes ont compris que la majeure partie de la menace venait d’Erling Haaland, donc l’objectif est d’arrêter l’international norvégien et de couper sa ligne d’approvisionnement. Et cette approche a fonctionné. Haaland a marqué deux fois contre Leeds à Elland Road, mais ces buts étaient ses premiers à l’extérieur depuis septembre.

L’ancien attaquant du Borussia Dortmund était silencieux contre United au point d’être anonyme. Et bien que United se soit toujours méfié de la menace qu’il représentait, ils savaient que City n’attaquait pas de la même manière vague après vague qu’autrefois sous Guardiola.

La percée n’est survenue que lorsque Kevin De Bruyne a fait irruption dans la surface de réparation et a traversé au second poteau pour que Grealish marque à la 60e minute.

Si City veut rattraper Arsenal en tête du classement, il devra s’affûter et marquer plus de buts à l’extérieur car il risque de perdre le contact au sommet.

3. Martial manque d’occasions à United

Anthony Martial n’a duré que 45 minutes de ce match et il est juste de dire que l’attaquant de United n’aura pas trop de recul lorsqu’il se souviendra de ce derby.

Le joueur de 27 ans a commencé en tant qu’attaquant solitaire dans une formation 4-2-3-1 et n’a rien contribué au-delà de s’égarer trop souvent hors-jeu et de mettre en colère les supporters locaux lorsqu’il n’a pas réussi à faire pression sur le gardien de but de City Ederson lorsque l’international brésilien s’est vu accorder du temps et espace pour dégager le ballon.

Martial a été l’un des grands survivants de United depuis son arrivée de Monaco en août 2015, mais beaucoup suggèrent qu’il vit toujours des souvenirs d’un premier but époustouflant contre Liverpool un mois plus tard.

Depuis lors, il a été un artiste frustrant, échouant constamment à être à la hauteur de son potentiel et Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer ont essayé et échoué à le décharger pendant leurs périodes en tant que manager de United.

Martial en est maintenant à sa huitième saison à Old Trafford, mais sa performance contre City a souligné la conviction que ses jours sont désormais comptés sous Erik ten Hag.

La signature du prêt de Wout Weghorst mettra la pression sur Martial pour sa place dans l’équipe, tandis qu’à long terme, United prévoit déjà de signer un avant-centre de classe mondiale cet été. Mais avec seulement trois buts en championnat jusqu’à présent cette saison, il est clair que Martial n’est pas à la hauteur des exigences de United et sa piètre performance contre City l’a prouvé.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Tyrell Malacia – L’arrière gauche de United a fait preuve de ténacité tout au long du match et il a bien relevé le défi de marquer Riyad Mahrez.

MEILLEUR: Bruno Fernandes – Le capitaine de United a montré de réelles qualités de leadership et a inspiré la riposte avec le premier but. Combien de temps avant qu’il obtienne le capitanat à plein temps ?

MEILLEUR: Kevin De Bruyne – Un jeu prudent nécessitait un moment de qualité et De Bruyne a livré une excellente course et un centre précis pour que Grealish se dirige dans le premier match pour City.

PIRE: Anthony Martial – Était hors du rythme, hors-jeu, ou les deux. Pas assez bon pour une équipe dans les quatre premiers.

PIRE: Phil Foden – L’attaquant de City a réussi un tour du chapeau contre United à l’Etihad plus tôt cette saison, mais il a à peine touché le ballon à Old Trafford.

PIRE: Erling Haaland – Aucun but et aucun impact de l’attaquant de City. Maintenant trois matchs sans but, ce qui est sa pire série de la saison.

Faits saillants et moments marquants

Grealish est arrivé du banc à la 56e minute et a marqué à la 59e.

Man United a marqué un égaliseur controversé.

Puis Rashford a marqué le vainqueur trois minutes plus tard.

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Le patron de Manchester United, Erik ten Hag, à propos du but controversé de Bruno Fernandes sur BT Sport : “Je peux aussi le voir de l’autre côté. Les règles, c’est un moment déroutant pour la ligne arrière de l’adversaire. Les règles disent que Marcus n’a pas touché le ballon et qu’il n’interférait pas. Bruno est venu de l’arrière – – mais je peux le voir de l’autre côté.”

Sur Rashford qui se remet d’une blessure: “Les joueurs doivent être résilients. Vous vous faites virer dans un match. C’est arrivé et ça fait mal mais vous devez continuer. Vous devez le faire pour obtenir le bon résultat et la bonne performance. Gérez le moment douloureux et le match ira Dans le football de haut niveau, il faut souffrir et se sacrifier pour obtenir le bon résultat. La confiance est de retour et nous sommes dans la bonne direction. Il faut travailler sans possession de balle. [against teams like City]. Ils ont des qualités en split-moments pour marquer des buts. Nous l’avons vu aujourd’hui. Une erreur et ils ont marqué.”

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, au match du jour de la BBC : “Marcus Rashford est hors-jeu, pas Bruno Fernandes. Rashford a distrait notre gardien et nos défenseurs centraux. C’est comme ça. Nous savons où nous jouons. C’est difficile pour les arbitres dans ces stades.”

Sur le jeu : “Félicitations à United. Les gens comprendront à quel point Manchester City est sympa. C’était un match fantastique. Nous avons mieux contrôlé les transitions en seconde période contre Rashford et leurs joueurs rapides. Nous avions le bon esprit pour le faire. Nous étions proches et nous il faut s’améliorer quand on encaisse le but, être plus stable, l’écart entre le premier et le deuxième but est trop faible. En général, je n’ai aucun regret. Je m’en fiche si nous ne gagnons pas la Carabao Cup ou la Premier League , nous allons essayer. Je me fiche de savoir quand une équipe performe comment nous jouons. C’était assez similaire aux nombreuses années que nous avons passées ici. Il y a beaucoup de points à jouer et nous devons y jouer. Dans chaque match, nous devons être performants. Nous jouons toujours dans ce genre de matchs et dans d’autres, nous luttons un peu.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– C’était la 189e édition du Derby de Manchester toutes compétitions confondues : Manchester United mène désormais la série 78-58-53 (WLD).

– Grealish a marqué son deuxième but en carrière lors d’un match de Premier League contre Manchester United. Son premier a eu lieu le 1er décembre 2019 lorsqu’il a joué pour Aston Villa.

– Kevin De Bruyne a enregistré sa 10e passe décisive cette saison en Premier League. Il rejoint Lionel Messi et Neymar (PSG) en tant que seuls joueurs des 5 meilleures ligues européennes avec plus de 10 passes décisives cette saison (uniquement en championnat).

– Marcus Rashford a égalé le record du club de Manchester United pour le plus grand nombre de matchs à domicile consécutifs avec Dennis Viollet, qui a réalisé l’exploit d’août à décembre 1959.

– Manchester United a inscrit deux buts après la 75e minute. Ils mènent désormais la Premier League dans la plupart des buts marqués entre la 76e et la 90e minute.

Suivant

Homme uni : Un voyage à Crystal Palace aura lieu le 18 janvier, avant de se rendre au leader de la ligue Arsenal le 22 janvier.

Ville de Man : Trois matchs à domicile consécutifs suivent, avec Tottenham Hotspur (19 janvier) et les Wolves (22 janvier) en Premier League, puis Arsenal en FA Cup le 27 janvier.