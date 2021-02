Man United contre AC Milan, Olympiakos contre Arsenal

Manchester United a été tiré au sort contre l’AC Milan lors de la rencontre la plus médiatisée lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue Europa, vendredi.

Le tirage au sort a vu Arsenal affronter l’équipe qui les a éliminés de la compétition la saison dernière à Olympiakos, tandis que l’AS Roma et le Shakhtar Donetsk – habitués de la Ligue des champions ces dernières saisons – s’affronteront.

– ESPN Notebook: l’avenir de Bellerin, la chasse à l’attaquant de City

À eux deux, United et Milan ont remporté un total de 10 titres de Coupe d’Europe / Ligue des champions. Ils se sont affrontés pour la dernière fois en huitièmes de finale de la Ligue des champions en 2010, lorsque United a gagné 7-2 au total.

Les deux équipes ont été des leaders surprises dans leurs ligues nationales cette saison, mais ont depuis perdu la première place face à leurs rivaux locaux à Manchester City et à l’Inter Milan respectivement.

Ailleurs, Tottenham Hotspur de Jose Mourinho affrontera le Dinamo Zagreb tandis que le prix du Slavia Prague pour l’élimination de Leicester City est un affrontement avec les Rangers écossais.

Grenade et Molde, qui ont produit sans doute les deux résultats les plus impressionnants en huitièmes de finale en éliminant respectivement Naples et Hoffenheim, s’affrontent en huitièmes de finale.

Ailleurs, l’Ajax affronte les Young Boys tandis que les anciens demi-finalistes de la Ligue des champions Dynamo Kiev et Villarreal s’affrontent.

Si Unai Emery conduisait Villarreal au succès dans cette compétition, il deviendrait le premier entraîneur du football masculin à remporter quatre fois une compétition européenne, ayant déjà remporté trois titres en Ligue Europa avec Séville.

L’égalité de Tottenham avec le Dinamo Zagreb devrait être inversée par l’UEFA pour éviter un affrontement avec son compatriote londonien Arsenal jouant à domicile le même soir.

Il n’y a plus de pots ni de têtes de série à ce stade de la compétition, donc toutes les équipes restantes pourraient avoir été tirées au sort contre chacune, peu importe où elles ont terminé dans leur groupe, ou si elles ont joué dans le même groupe ou sont de la même ligue nationale. Des restrictions régionales peuvent être imposées au tirage au sort pour des raisons politiques.

L’UEFA tirera au sort les quarts de finale et les demi-finales le même jour cette saison, prévue le 19 mars.

La finale aura lieu en Pologne au Stadion Miejski de Gdansk le mercredi 26 mai.

TOUR DE 16

Ajax contre Young Boys

Dynamo Kiev contre Villarreal

AS Roma contre Shakhtar Donetsk

Olympiakos contre Arsenal

Dinamo Zagreb contre Tottenham Hotspur

Manchester United contre AC Milan

Slavia Prague contre Rangers

Granada CF contre Molde FK