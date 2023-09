Man United continue de dépenser, mais l’équipe est toujours insuffisante

Tout pourrait changer dans les dernières heures de la fenêtre, mais pour le moment, cette équipe de Manchester United se sent à court et quelles que soient les signatures tardives qui se matérialisent – ​​si elles se matérialisent – ​​ne serviront probablement qu’à un pansement.

Vous vous demandez également pourquoi il devait en être ainsi.

Au début de l’été, ESPN et d’autres avaient prévu une dépense nette de 120 millions de livres sterling cet été. Cela semblait être un montant raisonnable, quelque part entre les 185 millions de livres sterling déboursés en 2022 – la première saison d’Erik ten Hag – et les 95 millions de livres sterling en 2021. D’une part, les temps étaient relativement durs pour ce qui était autrefois la vache à lait ultime. dans le jeu anglais, après deux saisons de défaites successives. Une partie a été influencée par la pandémie ; une partie a été influencée par les Glazers. (N’oublions pas que le blogueur spécialisé dans les finances du football, Swiss Ramble, estime que le club a versé plus de 770 millions de livres sterling depuis le rachat par emprunt des propriétaires en 2005 et plus de 150 millions de livres sterling en dividendes, principalement aux Glazers.) Une grande partie de cette somme a été influencée par les pauvres. prise de décision et mauvaises performances.

D’un autre côté, même avec le club (ou une partie de celui-ci) à vendre, ce n’était pas le moment de renoncer à investir. Pas quand on avait un entraîneur que les gens semblaient apprécier – un gars qui guidait l’équipe dans la bonne direction, la ramenait en Ligue des champions et atteignait deux finales nationales, remportant même la coupe de la ligue.

À moins de cent heures de la fin du mercato, ils sont tout près de leur objectif. Selon les données de Transfermarkt, leurs dépenses nettes sont de l’ordre de 130 millions de livres sterling. S’ils peuvent déplacer quelques joueurs supplémentaires – le gardien Dean Henderson (probablement), le défenseur vétéran Harry Maguire (moins probable, mais on ne sait jamais) – et trouver des remplaçants moins chers, tout devrait bien se passer, avec peut-être même un peu de réserve. encore une signature. (Le gardien turc Altay Bayindir semble sur le point de bouger, tandis que United est également lié à un certain nombre de défenseurs.)

Ce n’est pas une somme négligeable. Au moment où j’écris ces lignes, selon Transfermarkt, seul Arsenal a dépensé beaucoup plus (et leur total ne reflète pas les honoraires qu’ils recevront pour l’attaquant Folarin Balogun, qui devrait signer avec l’AS Monaco). Ces chiffres vont probablement changer – Manchester City devrait les surpasser en attirant le milieu de terrain des Wolves Matheus Nunes, qui serait proche – mais il est très probable que United sera, encore une fois, parmi les trois plus gros dépensiers de la Premier League. Pourtant, du moins pour moi, cela ressemble toujours à une équipe incomplète, très éloignée non seulement d’une équipe capable de rivaliser avec Manchester City (une grosse demande, je sais) mais aussi du genre d’équipe que souhaite Ten Hag.

J’ai écrit à ce sujet avant la finale de la FA Cup l’année dernière, mais une fenêtre entière plus tard, j’ai l’impression qu’ils n’ont fait que de petits pas. Et s’ils veulent poursuivre sur leur lancée, il leur manque un acteur dans chaque département.

Ten Hag et Man United ont le talent pour rivaliser, mais leur reconstruction estivale ne s’est pas déroulée comme prévu. À l’heure actuelle, cette équipe est trop légère pour vraiment se battre pour des trophées, et elle risque de perdre l’élan qu’elle a acquis la saison dernière. Michael Regan/Getty Images

À l’arrière, Maguire est toujours la deuxième option en sortie de banc au poste d’arrière central (et la première option, Victor Lindelöf, n’a rien d’extraordinaire). Je ne pense pas que Maguire soit le désastre ambulant/Phil Jones en formation que certains prétendent être, mais il semble, pour l’instant, que Ten Hag ne peut pas dire plus clairement qu’il en a fini avec lui.

Quelle est l’importance d’avoir un défenseur central de quatrième choix utilisable ? Si vous avez de la chance, il ne jouera peut-être presque jamais, donc pas beaucoup. Mais si vous rencontrez ne serait-ce qu’un léger obstacle, vous aurez besoin de quelque chose de plus qu’un corps supplémentaire au cœur de votre défense, car les joueurs seront blessés et suspendus pendant une saison de huit mois. Considérez-le comme une police d’assurance contre les pertes catastrophiques et une alternative pour garder les débutants sur leurs gardes.

Milieu de terrain ? Avec le départ de Fred, Scott McTominay et Kobbie Mainoo sont les seules alternatives viables à Casemiro, qui a 31 ans et fera régulièrement des allers-retours vers le Brésil pour les pauses internationales. McTominay n’a pas un bon bilan en matière de blessures et, diront les critiques, pas un bon bilan non plus ; à 26 ans, il est également peu probable qu’il s’améliore rapidement. Mainoo est un talent très prometteur, mais il a 18 ans, s’est blessé en pré-saison et a cumulé 11 minutes de football en Premier League à son actif.

À l’avant, il y a deux options, à moins que vous ne vouliez y faire jouer Marcus Rashford, ce qui n’est probablement pas le cas, car il a été beaucoup plus efficace en coupant depuis la gauche.

L’un d’eux est Rasmus Hojlund, un jeune attaquant très apprécié, qui se trouve également actuellement blessé. Oui, son nom ressemble un peu à Haaland, c’est aussi un Scandinave qui a joué en Autriche et il a un an de plus que le Norvégien lorsqu’il a rejoint le Borussia Dortmund… mais c’est idiot de s’attendre à ce que sa carrière suive un parcours identique. trajectoire simplement basée sur cela.

Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d'autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues.

La meilleure chose que vous puissiez faire est de laisser Hojlund grandir à son rythme. Le problème est que si ce rythme est lent, alors vous avez besoin de quelqu’un d’autre pour remplir les minutes. Si ce n’est pas Rashford – et en réalité, il ne devrait être qu’une solution d’urgence dès le départ – il vous reste Anthony Martial. Oui, le gars qui a marqué 11 buts en première division au cours des trois dernières saisons, semble blessé toutes les deux semaines et son contrat expire (ce qui suggère que ce n’est pas seulement moi qui ne veux pas mettre ses œufs dans le panier de Martial, mais dix sorcière aussi).

Ils pourraient essayer de résoudre ce problème en faisant ce qu’ils ont fait la saison dernière : en prêtant des joueurs, comme ils l’ont fait avec Marcel Sabitzer et Wout Weghorst. Il n’y a aucune honte à cela : mieux vaut recruter des organismes compétents sans s’engager à long terme plutôt que de dépenser d’énormes sommes d’argent sur des gars qui deviennent des boulets parce qu’on ne peut jamais les déplacer. (Et avant de vous moquer de Sabitzer et Weghorst : ils ont fait 49 apparitions à eux deux en une demi-saison et ont joué leur rôle dans les courses de coupe et la troisième place.)

Le United d’autrefois n’aurait même pas envisagé cela, mais les fans de United n’ont pas besoin de se rappeler qu’il s’agit d’un club différent. Et vous pouvez imaginer quelqu’un à l’étage penser : « Nous sommes prêts. Onana est meilleur que De Gea, Mount meilleur que Fred et Sabitzer réunis, Hojlund doit être meilleur que Weghorst… nous avons terminé troisième l’année dernière, nous ne pouvons pas être pire.

« Chelsea et Liverpool ont subi des bouleversements massifs au cours de l’été ; cela aura forcément un impact. Tottenham a perdu le gars qui les portait au cours de la dernière décennie. Newcastle a toujours des joueurs démodés comme Dan Burn et Joelinton. Mikel Arteta fait beaucoup de bricolage. avec Arsenal, peut-être trop. United n’est peut-être pas à la hauteur de City, mais pensons-nous vraiment que trois de ces autres clubs seront meilleurs que nous ?

Si c’est le cas, il y a une certaine logique à cela. Un peu de logique. Et s’ils complètent l’équipe avec la bonne profondeur avant la fermeture de la fenêtre, cela pourrait se concrétiser.

C’est juste un peu déprimant de voir que les choses avancent aussi lentement. Et tout se résume aux dernières heures.