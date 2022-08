Man United contacte la Juventus à propos d’Adrien Rabiot

Manchester United a pris contact avec la Juventus au sujet de la signature du milieu de terrain Adrien Rabiot, ont déclaré des sources à ESPN.

United pense que l’équipe de Serie A est prête à laisser partir Rabiot et que l’international français souhaiterait déménager à Old Trafford.

– Guide équipe par équipe de la Premier League et questions brûlantes

– O’Hanlon : Classement des meilleurs joueurs de Premier League (E+)

– Classement des kits de Premier League : Quels sont les meilleurs maillots de 2022-23 ?

Le joueur de 27 ans, qui a rejoint la Juventus depuis le Paris Saint-Germain en 2019, a encore un an sur son contrat et des sources ont déclaré à ESPN qu’il était disponible moyennant des frais réduits.

Erik ten Hag tient à renforcer son milieu de terrain avant la date limite de transfert, mais les tentatives de signer Frenkie de Jong de Barcelone ont jusqu’à présent été frustrées par la question des salaires différés dus à De Jong par le club de LaLiga.

Des sources ont déclaré à ESPN que United avait pris contact avec un certain nombre d’autres milieux de terrain au cas où un accord pour De Jong ne se concrétiserait pas, dont Rabiot fait partie.

Adrien Rabiot a encore un an sur son contrat avec la Juventus. Photo de Jonathan Moscrop/Getty Images

United pense que l’un de ces accords pourrait être conclu relativement rapidement si et quand ils sont obligés d’arrêter leur poursuite de De Jong.

Des sources ont déclaré à ESPN que l’on craignait que De Jong ne soit toujours proposé à certains des meilleurs clubs européens, notamment le PSG, le Bayern Munich et Chelsea, bien que United ait convenu de conditions générales avec Barcelone.

United a jusqu’à présent refusé d’augmenter son offre d’absorber les salaires dus à De Jong, mais on craint que Chelsea n’accepte un package gonflé et saute en avant dans la course à sa signature.

Chelsea pourrait également offrir le football de la Ligue des champions à De Jong cette saison tandis que United passera au moins une campagne en Ligue Europa.

En plus d’un milieu de terrain, United espère également signer un attaquant avant la fin de la fenêtre. Il y a eu des discussions avec Marko Arnautovic à Bologne et Benjamin Sesko au Red Bull Salzburg.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Arnautovic correspond au profil d’un attaquant remplaçant physique et expérimenté qui, selon Ten Hag, lui offrirait une option différente des joueurs déjà à sa disposition.