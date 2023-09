Man United confirme les transferts de Reguilón et Evans le jour de la date limite

Manchester United a finalisé la signature des défenseurs Jonny Evans et Sergio Reguilón à la date limite, a annoncé le club vendredi.

United a signé l’arrière gauche Reguilón pour un prêt d’une saison avec Tottenham tandis qu’Evans a mis la plume sur un contrat d’un an à Old Trafford.

United était à la recherche d’une couverture arrière gauche après avoir appris que Luke Shaw faisait face à plusieurs semaines d’absence en raison d’une blessure à la cuisse, tandis que l’option de sauvegarde Tyrell Malacia est également sur la touche.

Reguilón a passé un examen médical jeudi soir, s’est entraîné avec United vendredi matin et sera disponible pour affronter Arsenal en Premier League dimanche.

« Dans la vie, il faut être prêt à tout et l’opportunité de représenter ce grand club avec une histoire si illustre est une opportunité que je ne peux pas refuser », a déclaré Reguilón dans un communiqué.

Reguilón devient la deuxième arrivée à United vendredi avant la date limite des transferts, aux côtés du gardien turc Altay Bayindir, arrivé de Fenerbahce.

« Après avoir parlé au manager, je sais ce qu’il attend de moi et je suis prêt à jouer mon rôle pour aider l’équipe à réussir », a-t-il ajouté.

« Je sais que je peux apporter ma contribution à Manchester United cette saison ; je suis prêt à me battre pour ce groupe et à montrer à tout le monde mes qualités. »

L’activité de transfert de United n’est pas encore terminée non plus, le club travaillant sur un accord pour prêter le milieu de terrain de la Fiorentina Sofyan Amrabat avec l’obligation d’en faire un accord permanent, ont déclaré des sources à ESPN.

Des sources ont déclaré à ESPN que United n’avait pu faire un pas pour Amrabat, 27 ans, qu’après avoir accepté le transfert de Dean Henderson à Crystal Palace. Henderson a rejoint Palace jeudi dans le cadre d’un accord qui pourrait s’élever à 20 millions de livres sterling (25,4 millions de dollars).

Evans, qui a quitté Leicester City à la fin de la saison dernière, a initialement signé un contrat à court terme pour couvrir les matchs préparatoires de cet été, mais restera à United pendant encore un an.

« Je suis ravi de rejoindre Manchester United, un endroit où l’on s’est toujours senti comme chez soi », a déclaré Evans. « Ce club et ses supporters m’ont façonné en tant que joueur et en tant que personne depuis l’âge de 15 ans, et je suis ravi d’être de retour là où tout a commencé au sein de cette équipe talentueuse.

« J’ai vraiment apprécié travailler sous la direction du manager et de son équipe d’entraîneurs depuis le début de la pré-saison, et j’ai hâte d’aider ce groupe à réussir ensemble dans ce fantastique club de football. »