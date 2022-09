Man United confirme la signature de l’ailier Antony de l’Ajax

Manchester United a finalisé la signature de l’ailier Antony de l’Ajax pour un contrat de cinq ans, a confirmé le club jeudi.

Antony a déclaré: “C’est un moment incroyable dans ma carrière de rejoindre l’un des clubs les plus emblématiques du monde. Je suis reconnaissant à tous ceux qui ont cru en moi, en particulier ma famille, et tous mes entraîneurs et coéquipiers, car je n’aurais pas pu arriver ici sans eux.”

United a accepté lundi des frais pour l’international brésilien, ce qui, selon des sources, valait initialement 95 millions d’euros à ESPN, avec 5 millions d’euros supplémentaires en suppléments, ce qui en fait le deuxième transfert le plus cher du club derrière le record mondial de l’époque de 105 millions d’euros ( 89,3 millions de livres sterling) pour signer Paul Pogba de la Juventus en 2016.

Le déménagement d’Antony à Old Trafford signifie qu’il retrouvera son ancien patron de l’Ajax, Erik ten Hag, qui a conclu sa cinquième signature de l’été après des accords avec Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Lisandro Martinez et Casemiro.

Antony a ajouté: “Jouer sous Erik ten Hag à l’Ajax était parfait pour moi et mon développement. Son style de football et d’entraînement fait ressortir le meilleur de moi, et je suis enthousiasmé par ce qu’il m’a dit sur ses projets et ses ambitions à Manchester.

“Mon séjour à l’Ajax a été fantastique et je serai toujours reconnaissant de la confiance qu’ils m’ont accordée, mais maintenant je suis prêt pour le prochain défi, et j’ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers et de jouer mon rôle en apportant succès à Manchester United.”

L’ailier de 22 ans donne à Ten Hag plus d’options en attaque après qu’Anthony Martial ait subi une blessure au tendon d’Achille lors de la victoire 2-1 de United contre Liverpool la semaine dernière.

Antony a marqué 25 buts en 82 matchs pour l’Ajax après avoir rejoint l’équipe d’Eredivisie de Sao Paulo en 2020, remportant deux titres de champion et une Coupe KNVB pendant son séjour là-bas. Il a fait neuf apparitions pour le Brésil, marquant deux fois, et a aidé son pays à remporter une médaille d’or olympique à Tokyo l’année dernière.

John Murtough, directeur du football de United, a déclaré: “Antony est l’un des jeunes talents les plus excitants du football européen et a exactement le bon profil pour l’équipe offensive et dynamique qu’Erik est en train de construire.

“Nous avons été particulièrement impressionnés par son désir de rejoindre Manchester United et de faire partie d’un projet à long terme visant à ramener le club aux niveaux de performance auxquels nous nous attendons tous.”

Antony n’est pas éligible pour le match de United à Leicester City jeudi mais pourrait faire ses débuts à domicile contre Arsenal ce dimanche.