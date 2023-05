Man United confiant que Rashford prolongera son contrat – Ten Hag

Manchester United est convaincu que Marcus Rashford engagera son avenir dans le club, selon le manager Erik ten Hag.

Rashford entrera dans la dernière année de son contrat au cours de l’été et si de nouvelles conditions ne sont pas convenues, l’attaquant pourrait quitter Old Trafford gratuitement en 2024.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Mais Ten Hag pense que c’est peu probable et espère que les pourparlers aboutiront à un nouveau contrat à long terme.

« Marcus veut rester et nous voulons qu’il reste, donc je pense que nous nous retrouverons », a déclaré Ten Hag.

Marcus Rashford est le meilleur buteur de Manchester United cette saison avec 29 buts. GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

United a fait des progrès dans certaines négociations de contrat et a annoncé un nouveau contrat pour Luke Shaw en avril, avant que le défenseur n’entame la dernière année de son contrat.

Ten Hag dit qu’il sait pourquoi le club n’a pas été en mesure de trouver un accord avec Rashford, qui a marqué 29 buts cette saison, mais insiste sur le fait qu’il n’est pas concerné par le retard.

« Oui je sais [why]mais je ne parle pas du processus », a-t-il ajouté.

« Laissez le processus se dérouler. Encore une fois, ce n’est pas important pour le moment pour moi ou Rashy. Pour lui, c’est de marquer plus de buts cette saison et il joue une saison merveilleuse et l’équipe joue une saison merveilleuse. Nous avons entrer en Ligue des champions et se concentrer là-dessus. »

Rashford est incertain pour le voyage de United à Bournemouth samedi en raison d’une maladie.

Il a raté la victoire 2-0 contre les Wolves en raison d’une blessure et a repris l’entraînement cette semaine, mais il sera évalué avant le match au Vitality Stadium après être tombé malade vendredi.

United a besoin de deux victoires lors de ses trois derniers matchs pour se classer parmi les quatre premiers de la Premier League et se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine.