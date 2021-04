Man United confiant que Cavani prolongera son séjour après les pourparlers de Solskjaer

Manchester United est de plus en plus convaincu qu’Edinson Cavani restera au club pour une autre saison après des discussions productives avec le manager Ole Gunnar Solskjaer, ont déclaré des sources à ESPN.

Cavani semblait prêt à quitter Old Trafford après seulement une saison après avoir perdu ses illusions sur la vie en Angleterre.

Le joueur de 34 ans est recherché par Boca Juniors, mais après que Cavani a retrouvé sa meilleure forme avec cinq buts en avril, une source proche de l’international uruguayen a déclaré à ESPN qu’il se penchait maintenant pour rester à United.

Cavani et ses représentants sont prêts à discuter avec le club avant la fin de la campagne. Il reste mécontent de recevoir une suspension de la FA pour une publication controversée sur Instagram, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’il souhaitait également rester en Europe le plus longtemps possible avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

S’exprimant après la victoire 6-2 contre la Roma en demi-finale aller de la Ligue Europa jeudi au cours de laquelle Cavani a marqué deux fois, Solskjaer a déclaré qu’il voulait convaincre l’ancien attaquant de Naples et du Paris Saint-Germain de rester.

« Il était absent pendant longtemps avant de venir ici », a-t-il déclaré. « Il a eu des blessures, a travaillé dur et a montré sa qualité. Il sait que j’adorerais l’avoir pour une autre année. Je comprends que cela a été très difficile pour lui.

« Je lui ai promis Old Trafford et Manchester est un endroit différent avec des fans et je dois essayer d’avoir le sentiment que Manchester est un bon endroit où vivre. Je fais de mon mieux.

« Nous n’avons pas à le lui vendre; c’est ce qu’il ressent chaque jour, l’équipe que nous créons, il en fait partie. »

Le correspondant d’ESPN, Moises Llorens, a contribué à ce rapport.