Man United confiant d’avoir conclu un nouveau contrat à long terme avec Alejandro Garnacho

Manchester United est confiant de conclure un nouveau contrat à long terme avec Alejandro Garnacho, ont déclaré des sources à ESPN.

Garnacho a un accord jusqu’en 2024 avec une option de 12 mois supplémentaires, mais un nouvel accord est en cours de négociation pour refléter le développement rapide du joueur de 18 ans depuis ses débuts en équipe première en avril.

Son salaire a augmenté progressivement depuis son arrivée de l’Atletico Madrid en 2020, mais United pense que son statut de titulaire au sein de l’équipe senior d’Erik ten Hag justifie de nouveaux mandats.

Des négociations sont en cours depuis l’été, mais des sources ont déclaré à ESPN qu’un nouveau cycle de pourparlers était prévu. Le Real Madrid s’intéresse à Garnacho, mais United est convaincu que l’attaquant souhaite rester à Old Trafford après avoir fait irruption dans l’équipe de Ten Hag.

Il a fait 15 apparitions cette saison, marquant deux buts, et a été nommé dans l’équipe provisoire de l’Argentine avant la Coupe du monde.

Alessandro Garnacho a fait irruption sur la scène de Manchester United. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

Après être sorti du banc pour préparer le vainqueur de Marcus Rashford contre Manchester City samedi, Ten Hag a déclaré que le jeune était presque unique en Premier League.

“Il a une compétence que je ne vois pas chez beaucoup de joueurs de Premier League, il bat les joueurs un contre un”, a déclaré le manager de United.

“Mais il a appris ces derniers mois comment jouer en équipe, comment vivre, comment faire les bonnes choses dans la semaine, comment avoir la bonne attitude sur le terrain d’entraînement et vous voyez comment il agit en tant que joueur d’équipe et avec ses compétences individuelles qui peuvent faire la différence.

“Aussi pour lui, c’est de continuer dans le processus. Ce n’est pas fait. Il y a beaucoup à venir. Il y a beaucoup de place pour l’amélioration avec lui mais il peut aider, il peut déjà contribuer au plus haut niveau et je suis vraiment heureux.

“C’est un bonus pour nous en tant que club que vous ameniez de jeunes joueurs et ils peuvent entrer non seulement dans l’équipe mais aussi dans l’équipe et je pense que c’est une partie de notre projet qui doit contribuer à notre succès.”