Manchester United a condamné les abus qu'Axel Tuanzebe et Anthony Martial ont reçus sur les réseaux sociaux.

Manchester United a qualifié les supporters qui ont abusé de manière raciale d’Anthony Martial et d’Axel Tuanzebe sur les réseaux sociaux de la défaite 2-1 contre Sheffield United mercredi d ‘ »idiots insensés ».

Le club a publié un communiqué jeudi pour dire qu’il était « dégoûté » par les messages reçus par Martial et Tuanzebe et a exhorté les sociétés de médias sociaux à prendre davantage de mesures pour protéger les utilisateurs sur leurs plateformes.

Capitaine Harry Maguire a publié un message sur Twitter dire que l’équipe « ne tolérera » aucune forme de racisme alors que le défenseur Brandon Williams a qualifié les abus envoyés à Martial et Tuanzebe de « comportement dégoûtant ».

Le communiqué publié par United disait: «Tout le monde à Manchester United est dégoûté par les abus raciaux subis par les joueurs via les réseaux sociaux après le match de la nuit dernière.

« Nous le condamnons totalement et il est encourageant de voir d’autres fans condamner cela également sur les réseaux sociaux.

« Manchester United a une tolérance zéro à l’égard de toute forme de racisme ou de discrimination et un engagement de longue date à faire campagne contre lui par le biais de notre initiative All Red All Equal.

« Identifier ces idiots anonymes et insensés reste problématique. Nous exhortons les plateformes de médias sociaux et les autorités de régulation à renforcer les mesures pour empêcher ce type de comportement. »

Tuanzebe a posté une vidéo sur son compte Instagram plus tard jeudi avec le message: « Ma RELIGION Ma COULEUR = FOOTBALL. »