Man United conclut un accord pour Lisandro Martinez de l’Ajax

Manchester United a conclu un accord pour signer Lisandro Martinez de l’Ajax, champion d’Eredivisie, a annoncé dimanche le club.

Martinez signera un contrat de cinq ans à Old Trafford pour retrouver l’ancien manager Erik ten Hag dans le cadre d’un accord d’une valeur initiale de 57,37 millions d’euros, qui pourrait atteindre 67,37 millions d’euros via des variables. Le déménagement est soumis à un examen médical.

Un accord a été trouvé pour le transfert de Lisandro Martinez 🔴🇦🇷#MUFC || @LisandrMartinez –Manchester United (@ManUtd) 17 juillet 2022

Un communiqué de United a déclaré: “Manchester United est ravi d’annoncer que le club a conclu un accord avec l’Ajax pour le transfert du défenseur international argentin Lisandro Martinez, sous réserve de conditions médicales, de la finalisation des conditions des joueurs et des exigences de visa britanniques.”

ESPN avait précédemment rapporté que le joueur de 24 ans souhaitait passer en Premier League avec United sa destination préférée. Des sources ont déclaré à ESPN qu’une percée avait été faite et que Martinez avait rejeté l’intérêt d’Arsenal.

Martinez peut jouer en défense et au milieu de terrain, deux domaines de l’équipe que Ten Hag souhaite renforcer. Il a fait 118 apparitions pour les champions néerlandais après avoir rejoint le club en 2019. Il devient la troisième signature de Ten Hag cet été après que Tyrell Malacia a rejoint Feyenoord et que Christian Eriksen a déménagé à Old Trafford après avoir passé la seconde moitié de la saison dernière à Brentford.

LES PREMIERS MATCHS DE MAN UNITED 7 août Brighton (H) 13 août Brentford (A) 22 août Liverpool (H) 27 août Southampton (A) 1er septembre Leicester (A) 4 septembre Arsenal (H)

Après avoir conclu un déménagement pour Martinez, United poursuivra ses tentatives pour signer Frenkie de Jong de Barcelone, mais des sources ont déclaré à ESPN que De Jong devait encore être convaincu de déménager.

United reste convaincu que l’international néerlandais est prêt à rejoindre le club mais, selon des sources, ses représentants tentent toujours d’encourager le Paris Saint-Germain et Chelsea à rejoindre la candidature.

De Jong préférerait rejoindre un club de la Ligue des champions s’il devait quitter Barcelone, bien que sa préférence soit de rester au Camp Nou malgré l’insistance de l’équipe de LaLiga à déménager pour aider le club à résoudre ses problèmes financiers. Il y a aussi un problème de salaires totalisant plus de 20 millions d’euros que Barcelone doit à De Jong.

Rob Dawson d’ESPN a contribué à ce rapport.