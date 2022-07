Man United conclut un accord pour le “Boucher d’Amsterdam”

Erik ten Hag est de retour dans son ancien club Ajax pour assurer la signature de Lisandro Martinez

La reconstruction de Manchester United se poursuit à un rythme soutenu après le retour du nouveau patron Erik ten Hag dans son ancien club de l’Ajax pour assurer la capture de Lisandro Martinez, le dur défenseur connu des fans de son ancien club comme le “Boucher d’Amsterdam.

L’accord pour le joueur de 24 ans serait un peu moins de 47 millions de livres sterling (55 millions de dollars) avec 8,5 millions de livres sterling supplémentaires (10 millions de dollars) dans les futurs modules complémentaires basés sur les performances également inclus dans l’accord. Il est entendu que United a battu ses rivaux de Premier League Arsenal à sa signature.

Martinez est un produit connu de l’ancien patron de l’Ajax Ten Hag, qui a été chargé d’inverser le récent ralentissement dramatique du club après qu’Ole Gunnar Solksjaer et Ralf Rangnick n’aient pas réussi à impressionner la saison dernière dans ce qui était la pire campagne du club de l’ère de la Premier League.

L’international argentin sept fois sélectionné a joué 120 fois pour l’équipe Ajax de Ten Hag, remportant deux titres de champion des Pays-Bas pendant cette période et s’est imposé comme l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux d’Europe.

Martinez est la troisième signature pour Manchester United jusqu’à présent cet été, et est la dernière personnalité expérimentée dans le football néerlandais à avoir signé pour le club au début du règne de Ten Hag.

Il suit l’arrière gauche Tyrell Malacia qui a rejoint Feyenoord, ainsi que l’ancien meneur de jeu de l’Inter Milan, des Spurs et de l’Ajax Christian Eriksen, qui a rejoint un transfert gratuit après l’expiration de son contrat à court terme avec Brentford.

United poursuit également la signature d’un autre ancien élève du football néerlandais, Frenkie de Jong de Barcelone (et, oui, anciennement de l’Ajax).

Dans une brève déclaration, le club a déclaré qu’ils étaient “ravi” pour convenir de l’accord qui, selon eux, deviendra officiel une fois les contrôles médicaux terminés.

Martinez sera en compétition avec le capitaine du club Harry Maguire, Raphael Varane et Victor Lindelof pour un rôle au centre de la défense de Manchester United. Bien qu’il ne mesure que 5 pieds 9 pouces, le joueur de gauche a enregistré des duels aériens plus réussis que Maguire la saison dernière.

Il est à l’aise avec le ballon et a montré un œil pour une gamme impressionnante de passes par derrière ; quelque chose qui a fait défaut à Old Trafford ces dernières saisons – ainsi que l’avantage intransigeant qu’il s’engage à apporter au club.

Dans une récente interview, Martinez a résumé son influence sur les matchs en disant : «Je m’appelle le carnicero – le boucher – d’Amsterdam. Nous, les Argentins, faisons tout avec passion et quand je sors sur le terrain, je me bats pour chaque ballon. Si je dois enjamber des cadavres, je le fais.

«Je veux gagner chaque situation 50-50 parce que je sais que je me bats pour de la nourriture pour chaque membre de ma famille et pour mes amis. C’est le sentiment que j’ai – et que tous les Argentins ont. C’est le genre de motivation que je ne peux pas expliquer.”