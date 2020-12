MANCHESTER, Angleterre – Sir Alex Ferguson avait l’habitude de dire que la clé de la course au titre était de rester en contact avec les leaders jusqu’à Noël, puis de la gagner dans la seconde moitié de la saison. Pour la première fois depuis que Ferguson a pris sa retraite en 2013, Manchester United a fait le premier pas. Une victoire frénétique 6-2 contre Leeds United à Old Trafford dimanche signifie que le jour de Noël de cette année, United sera troisième du classement, à cinq points du leader Liverpool avec un match en cours.

Ole Gunnar Solskjaer n’est pas du genre à se laisser emporter, mais pour la première fois depuis longtemps, United s’est au moins assuré de faire partie de la conversation. Ce qui vient ensuite est la partie la plus difficile, et le voyage à Leicester City le lendemain de Noël et la visite de Wolverhampton Wanderers trois jours plus tard révéleront si c’est la vraie affaire.

« Nous sommes un tiers dans la saison, nous ne sommes même pas à la mi-course », a déclaré Solskjaer, qui a fêté ses deux ans aux commandes samedi. « La position en championnat n’est même pas quelque chose que nous examinons. Nos fans en avaient besoin, ils auraient dû être ici. Nos joueurs rentreront chez eux ce soir et dormiront bien. Je pense qu’ils ont assez travaillé et méritent peut-être d’être mensonges. .

« C’était fantastique dès la première minute. Nous avions un plan pour les poursuivre. Nous avons trouvé un moyen de les faire avancer. Imaginez juste si cela avait 75 000 personnes ici, cela aurait été l’une des meilleures performances de Man United contre Leeds à la maison. «

À tout le moins, Solskjaer peut signaler des progrès tangibles.

Le jour de Noël de l’année dernière, United venait de perdre à Watford pour s’effondrer à la huitième place du tableau, 24 points derrière Liverpool. Leur plus haut classement en championnat après Ferguson était deuxième sous Jose Mourinho en 2017-18, mais le jour de Noël de cette saison, ils étaient déjà à 13 points de retard sur les futurs champions de Manchester City. Les titres ne sont ni gagnés ni perdus dans la première moitié de la saison, et United s’est donné une chance.

Après les matchs contre Leicester et les Wolves entre Noël et le nouvel an, l’équipe de Solskjaer se rend à Anfield pour affronter Liverpool le 17 janvier, qui pourrait, d’ici là, être sans doute le plus grand match de championnat de United depuis le départ de Ferguson il y a plus de sept ans.

Il y a des défis importants à surmonter avant cela, mais Solskjaer doit être reconnaissant pour cette saison des vacances. United est en tête du tableau de forme après avoir pris 19 points sur les 21 derniers disponibles. Contre Leeds, ils ont abordé deux problèmes importants de ne pas commencer les matchs rapidement et une série inquiétante de résultats à domicile en marquant deux fois dans les trois premières minutes et en marquant six dans un match de championnat pour la première fois depuis la victoire 8-2 contre Arsenal en 2011. .

Est-ce que Manchester United est un champion du titre légitime? Les rencontres festives de cette année contribueront en partie à répondre à cela. Clive Brunskill / Getty Images

Solskjaer a admis lors de la préparation de la première rencontre de championnat avec Leeds depuis 2004 que le style cavalier de Marcelo Bielsa pourrait convenir aux forces de son équipe, et après la façon dont United a pris les devants 4-0 10 minutes avant la mi-temps, il était difficile de se disputer. C’était un jour où presque tout allait bien.

Scott McTominay, choisi au milieu de terrain devant Paul Pogba et Donny van de Beek, est devenu le premier joueur à marquer un doublé en Premier League dans les trois premières minutes. Bruno Fernandes et Victor Lindelof portaient le score à 4-0 après 37 minutes avant que Liam Cooper n’obtienne un retour pour les visiteurs. Daniel James, un choix surprise pour faire son premier départ depuis octobre, a inscrit son premier but en championnat depuis août 2019 peu après la mi-temps et Fernandes a obtenu son deuxième sur penalty après la chute d’Anthony Martial. Stuart Dallas a obtenu la deuxième place de Leeds à la 73e minute et ils en auraient eu plus sans une série d’arrêts de David De Gea.

Que le match se soit terminé avec huit buts, 43 tirs et 24 corners était un bon résumé de 90 minutes chaotiques. Peut-être que Solskjaer avait montré à ses joueurs le commentaire de Louis van Gaal que « tout ce qu’ils ont fait était de se défendre avec 10 hommes » dans le derby de Manchester. Après avoir marqué six buts contre Leeds pour la deuxième fois seulement de son histoire, United a inscrit 28 buts en championnat cette saison – amélioré seulement par Liverpool et neuf de plus qu’au même stade la saison dernière.





Mis à part une défense douteuse, le seul souci de Solskjaer à temps plein était les blessures qui ont forcé McTominay et Luke Shaw.

« Vous devez gagner le droit de gagner et cela aurait dû, aurait pu être 12-4 », a déclaré Solskjaer. « Vous savez que ça va être frénétique, mouvementé contre eux, car quel que soit le résultat, ils ont un certain style. Nous avons montré que nous obtenons une équipe plus en forme ou plus forte. Je vois de plus en plus une équipe de Manchester United I comme. J’ai vraiment apprécié les deux années et j’ai vraiment apprécié aujourd’hui. Nous voulons une équipe en forme pour aller jusqu’au bout et ils l’ont prouvé ces derniers temps. Il y a des détails sur lesquels travailler et nous continuerons à nous améliorer. «

Prouvez-le contre Leicester, et même Solskjaer aura du mal à minimiser les chances de titre de United.