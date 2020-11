Man United, City n’a pas de fans; Liverpool, Chelsea jusqu’à 2000

Seule la moitié des stades de Premier League sera autorisée au retour de certains fans lorsque les restrictions relatives aux coronavirus seront assouplies la semaine prochaine, selon les nouvelles mesures du gouvernement britannique annoncées jeudi.

De nombreux clubs londoniens seront autorisés à admettre des supporters à mesure que le gouvernement reviendra dans sa structure à plusieurs niveaux, tandis que les clubs de Manchester, qui se trouvent dans un niveau supérieur de trois, ne seront pas autorisés.

Même les stades qui peuvent rouvrir partiellement n’auront que des supporters locaux, à qui il sera demandé de rester à distance sociale et d’éviter les contacts étroits comme les câlins.

Jusqu’à 2000 fans seront autorisés à participer aux matchs à Liverpool et à Everton à partir de mercredi, car la région a été placée au niveau deux.

C’est le même classement pour Londres, permettant l’entrée à jusqu’à 2000 fans à Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham et West Ham, et sur la côte sud pour Brighton et Southampton.

Le premier match d’Arsenal avec les fans sera pour le match à domicile de la Ligue Europa contre le Rapid Vienne jeudi prochain.

Mais le match à domicile de Manchester United la nuit précédente en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain – le jour de la fin du verrouillage national – sera toujours fermé pour les spectateurs.

Les autres clubs dans les zones de niveau trois et fermés aux spectateurs sont: Aston Villa, West Bromwich, Wolverhampton, Newcastle, Leeds, Leicester et Burnley.

Les fans ont été en grande partie exclus des événements sportifs en Angleterre depuis mars, lorsque le COVID-19 a été déclaré pandémie. Plus de 56000 personnes sont mortes du coronavirus en Grande-Bretagne.