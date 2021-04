Ole Gunnar Solskjaer a déclaré que la mauvaise forme à domicile de Manchester United avait contraint le club à changer les bannières à Old Trafford afin que les joueurs puissent se voir plus clairement.

United est invaincu d’Old Trafford en championnat cette saison, mais n’a remporté que huit de ses 15 matchs à domicile.

L’équipe de Solskjaer n’a pas encore enregistré de victoire à domicile en Ligue Europa, mais a gagné à la Real Sociedad, à Milan et à Grenade et avant le match retour des quarts de finale avec Grenade à Old Trafford, Solskjaer a révélé qu’il espérait passer des revêtements de siège rouges à la volonté noire. contribuer à un changement de fortune.

Ses commentaires interviennent un jour après le 25e anniversaire de la défaite 3-1 de United à Southampton en avril 1996 lorsque Sir Alex Ferguson a fait changer ses joueurs de leur kit gris à la mi-temps parce qu’il pensait que cela se heurtait à la toile de fond du Dell.

« Vous verrez un changement maintenant, si vous voyez les bannières autour du club, ce n’est plus rouge », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse mercredi.

Manchester United a changé les bannières à Old Trafford. Photo par Laurence Griffiths / Getty Images

« Nous avons examiné cela, il ne devrait pas y avoir de raison, vraiment. Mais certains joueurs ont mentionné cette décision en une fraction de seconde que vous devez prendre en regardant par-dessus votre épaule pour voir si votre coéquipier est là ou non et le la chemise rouge est sur un fond rouge avec des sièges rouges.

«Nous avons donc essayé de changer cela avec la campagne antiraciste, il était important que ce ne soit plus rouge.

« Je pense toujours que nous avons joué du bon football à domicile; nous avons mal commencé avec trois défaites avec Palace, Tottenham et Arsenal très tôt, mais nous nous sommes améliorés. »

United mène 2-0 dès le match aller en Espagne et joue pour une place en demi-finale contre la Roma ou l’Ajax.

Harry Maguire, Scott McTominay et Luke Shaw sont tous suspendus tandis que Marcus Rashford est un doute après avoir manqué l’entraînement mardi et mercredi.

« Ce n’est jamais une chose positive de ne pas avoir tous les joueurs disponibles, mais nous avons des joueurs qui sont prêts à entrer dans l’équipe bien sûr », a déclaré Solskjaer.

« Nous devons nous assurer que nous passons au travers. Je choisis toujours une équipe qui, je pense, gagnera un match et nous y entrerons en voulant gagner.

« Je sais que Grenade voudra venir et tout donner, mais nous voulons continuer sur notre lancée et avoir une bonne performance. Il y aura quelques changements; certains sont forcés et certains sont peut-être une rotation. »

Avec Maguire disparu et Eric Bailly toujours indisponible après avoir été testé positif au coronavirus, Axel Tuanzebe pourrait avoir une chance d’impressionner aux côtés de Victor Lindelof.

Le joueur de 23 ans a eu un bon match lors de la victoire au Paris Saint-Germain, mais a trouvé des opportunités difficiles à trouver depuis et n’a pas commencé un match depuis la défaite 2-1 contre Sheffield United en janvier.

« Axel a toujours été un garçon très positif et travailleur », a déclaré Solskjaer.

« Victor et Harry ont joué et ont un très, très bon partenariat. Eric a très bien joué quand il a joué et ses chances ont été limitées. Il s’est bien entraîné et il est prêt pour cette opportunité. »