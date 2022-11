Man United brise le cœur de Fulham avec le dernier souffle vainqueur de Garnacho

Alejandro Garnacho est sorti du banc pour marquer un spectaculaire vainqueur du temps additionnel alors que Manchester United a remporté une victoire cruciale 2-1 à l’extérieur contre Fulham à Craven Cottage dimanche soir.

Les Red Devils semblaient destinés à se contenter d’un match nul 1-1 avant que la frappe du pied gauche de Garnacho ne brise le cœur de Fulham.

Maintenant, l’équipe d’Eric Ten Hag occupe actuellement la cinquième place du tableau, à 3 points de Tottenham Hotspur en quatrième position, alors que nous nous préparons pour la Coupe du monde.

United a pris la tête du 14e minute avec l’aimable autorisation du premier but de Christian Eriksen pour l’équipe itinérante, après avoir rejoint les Red Devils en tant qu’agent libre cet été. Le meneur de jeu danois aurait dû doubler l’avance de United juste à la mi-temps, mais a traîné son effort du pied gauche juste à côté après avoir été détrôné par Bruno Fernandes de l’aile droite.

Fulham était sans doute la meilleure équipe en seconde période, mais a été tenu à distance par l’héroïsme de David De Gea, le gardien espagnol qui a maintes et maintes fois reculé les années avec un arrêt après l’autre. Cependant, c’est l’ancien ailier de United Daniel James qui a marqué la parité à l’heure de jeu en tapant à bout portant après le centre bas du pied gauche de Tom Cairney. United avait lui-même à blâmer pour avoir concédé le but, laissant à l’ancien joueur de Chelsea Willian des acres d’espace, qui a libéré Cairney avec un peu de jeu intelligent, mettant en place le milieu de terrain écossais.

Garnacho : L’homme du moment

Ten Hag a remplacé l’attaquant Antony Martial par Garnacho à la 72nd minute et l’Argentin n’a pas déçu. Dans ce qui était le dernier passage du jeu, le Garnacho a reçu le ballon sur le flanc gauche de Luke Shaw avant de jouer un une-deux avec Eriksen pour se précipiter dans la surface de réparation de Fulham. Il est apparu que Bobby Decordova-Reid avait couvert l’ailier, mais l’adolescent a brûlé son opposition avec rythme pour chronométrer parfaitement un brillant tir du pied gauche devant Brad Leno dans le but de Fulham.

Garnacho a maintenant marqué deux buts en plus de ses deux passes décisives lors de ses quatre derniers matchs avec les Red Devils. Le jeune avait déjà marqué contre la Real Sociedad lors de la rencontre de la Ligue Europa et avait fait une sublime apparition de 30 minutes lors de la victoire 4-2 contre Aston Villa en milieu de semaine la Coupe Carabao. L’Argentin a illuminé Old Trafford avec une passe magique pour Scott McTominay, attachant pour les fidèles locaux

Le joueur de 18 ans a rapidement gravi les échelons depuis la saison dernière, jouant régulièrement avec les U23. L’Argentin a fait ses débuts seniors pour le club en avril lors du match nul 1-1 contre Chelsea. United a obtenu les services du milieu de terrain de l’Atletico Madrid en 2020, repoussant ainsi l’intérêt du Real Madrid et du Borussia Dortmund. Garnacho, qui a grandi à Madrid, a joué régulièrement pour l’académie des jeunes de l’Atletico Madrid, remportant le titre de “Joyau” grâce à son talent précoce.

Doté d’une capacité technique sublime, l’adolescent a attiré l’attention lors de la saison 2021/22 pour les U18 avec 10 buts et 5 passes décisives en 27 apparitions. Cependant, c’est lors de la victoire 4-1 contre Everton dans la coupe des jeunes de la FA qu’il a fait la une des journaux, dépassant toute la ligne arrière de l’opposition, ramassant le ballon dans sa propre moitié de terrain, avant de rentrer à la maison, montrant un aperçu de sa capacité naturelle et rythme.

Garnacho a finalement été appelé pour la campagne de qualification de l’Argentine, mais n’a pas encore fait ses débuts pour l’Albiceleste. En vérité, la Coupe du monde est probablement arrivée beaucoup trop vite pour le jeune homme, qui n’a pas fait la coupe pour le Qatar pour l’équipe de Lionel Scaloni. Cependant, il ne fait aucun doute que le milieu de terrain sera un pilier de l’équipe argentine dans les années à venir.

Manchester United, cependant, a un joyau brut entre ses mains, et avec Ten Hag à la barre, il estimerait que le manager néerlandais peut transformer l’Argentin en un batteur mondial pour les années à venir.

