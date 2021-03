Man United booste alors que Cavani s’apprête à revenir pour un voyage au Crystal Palace

Edinson Cavani devrait revenir dans l’équipe de Manchester United pour son voyage à Crystal Palace.

United se rendra à Selhurst Park mercredi et après que Cavani soit sorti indemne de l’entraînement mardi, le manager Ole Gunnar Solskjaer espère que l’attaquant sera à nouveau disponible après avoir raté les quatre derniers matchs.

« Nous avons eu une séance d’entraînement ce matin, bien sûr, c’était léger et nous avons l’air bien », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse mardi.

« Il y a quelques doutes et nous devons leur donner le plus de temps possible. Edinson s’est entraîné, c’est bien. Espérons qu’il n’y aura pas de réaction et qu’il se rendra dans l’équipe. »

Cependant, Solskjaer est toujours sans Paul Pogba alors qu’il continue de se remettre d’une blessure à la cuisse. Il a raté près d’un mois mais n’a pas encore repris l’entraînement avec le reste de l’équipe.

« Paul n’est toujours pas prêt pour nous », a déclaré Solskjaer.

« Il se sent mieux. Il ne s’est pas encore entraîné avec l’équipe, donc il ne se rendra certainement pas à Londres. »

United pourrait débuter contre Palace à 15 points du leader de Manchester City si l’équipe de Pep Guardiola battait les Wolves au stade Etihad mardi. L’équipe de Solskjaer n’a réussi que deux victoires en championnat en février, mais il a rejeté l’idée que la pression d’être dans la course au titre a affecté ses joueurs.

« La pression n’a pas du tout été là », a-t-il déclaré. « Nous aimons être au plus près du top. C’est la qualité de l’opposition, la qualité des tactiques, les exigences de la saison, ne pas jouer autant de matchs en Premier League, en FA Cup; c’est l’année la plus étrange de toutes pour tout le monde. La pression? Non. C’est juste la Premier League. «