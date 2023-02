Man United bat Forest et atteint la finale de la Coupe Carabao

Manchester United n’avait pas besoin de gagner pour atteindre la finale de la Coupe Carabao 2022/23. Les Red Devils sont entrés dans le match avec une avance de trois buts sur Nottingham Forest dès le match aller de la demi-finale disputée au City Ground.

Cependant, la victoire de deux buts lors du match retour de mercredi soir aide une équipe déjà surfer sur une vague de confiance. Anthony Martial et Fred ont enchaîné les buts coup sur coup en seconde période.

En récompense de sa victoire 5-0 au total, Manchester United organise une finale à Wembley avec Newcastle United le 26 février, en direct sur ESPN+. Dans l’autre demi-finale, les Magpies ont battu Southampton. Tout comme Manchester United, Newcastle a remporté des victoires dans les deux manches de sa demi-finale.

Concours un peu triste

Mercredi, le Old Trafford détrempé par la pluie a incarné le match. Une première mi-temps ennuyeuse s’ensuivit alors que United avait terminé l’égalité avant le premier coup de sifflet. L’équipe d’Erik ten Hag devait juste éviter une surprise choquante aux mains de l’équipe en bas du tableau de la Premier League.

Une formation défensive n’a surpris personne pendant dix Hag. En même temps, il n’a pas eu à jouer contre Rashford ou Martial. Au lieu de cela, Antony et Alejandro Garnacho se sont liés à Wout Weghorst.

Pourtant, ce n’était pas ce trio de tête qui figurait sur la feuille de match. Au lieu de cela, c’est Martial, hors du banc, qui a donné à United le premier match qui a pratiquement mis la cravate au lit. Le Français a remplacé Wout Weghorst à la 63e minute. Puis, 10 minutes plus tard, il a eu la chance de marquer un but. À l’origine, Martial a tenté de jouer un ballon jusqu’à Rashford, mais il a raté la passe. Le rebond du défenseur est passé directement à Martial, qui a pris les choses en main.

Le deuxième but était beaucoup plus attrayant à l’œil. Bruno Fernandes a fouetté une balle avec l’extérieur de son pied droit à 20 mètres du but. Rashford attendait sur le poteau arrière, alors qu’il le centrait pour Fred. Tout ce que le Brésilien avait à faire était de prendre contact pour le deuxième de United.

Une autre célébration majeure pour United a été le retour de Jadon Sancho. L’attaquant anglais a raté un temps considérable avec des problèmes de forme physique. C’était son premier match depuis fin octobre.

Fred, commençant le match pour consolider les choses défensivement, a ajouté le but d’assurance dans la nuit à peine trois minutes plus tard. C’était une performance confortable de United. Forest n’a récolté que 26% de la possession, testant Tom Heaton dans le but à trois reprises.

Newcastle attend Man United pour la finale de la Coupe Carabao

United progressant met en place un affrontement majeur avec une autre équipe vers le haut du tableau de la Premier League. Newcastle United, l’une des meilleures équipes d’Angleterre cette saison, s’est qualifiée pour la finale de la Coupe Carabao. Les deux clubs occupent les troisième et quatrième rangs du classement de la Premier League et ont disputé un match nul fougueux plus tôt dans la saison.

Dans ce match, Cristiano Ronaldo pensait avoir marqué le seul but du match, mais il est revenu car le jeu n’a jamais commencé. United a eu de nombreuses occasions de passer devant. Cependant, Newcastle, qui n’a concédé que 11 buts en Premier League cette saison, a tenu bon pour un match nul.

La finale de la Coupe Carabao est prévue le 26 février au stade de Wembley. Le jeu sera diffusé sur ESPN +, qui fait partie du Disney Bundle. Au prix de 12,99 $/mois, le pack Disney comprend ESPN+, Hulu et Disney+.

