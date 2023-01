Man United bat Forest en demi-finale de la Coupe Carabao

Manchester United a un pied en finale de la Coupe Carabao grâce à une victoire 3-0 à l’extérieur contre Nottingham Forest mercredi. Les deux équipes se retrouveront dans une semaine pour décider qui affrontera Newcastle ou Southampton pour le premier trophée de la saison.

Bien qu’il soit dans la moitié inférieure du classement de la Premier League, Forest a en fait été très solide à domicile. En fait, ils n’avaient pas perdu un match à City Ground depuis le début de septembre mercredi. Forest avait auparavant battu Liverpool et terminé au niveau de Chelsea pendant cette séquence. Cependant, cela a changé mercredi soir.

La séquence chaude de Rashford roule alors que United bat Forest en Coupe Carabao

Marcus Rashford a poursuivi sa belle forme avec un but en moins de six minutes dans le match. L’international anglais a ramassé le ballon dans sa propre moitié de terrain, a dribblé à travers la défense de Forest et a catégoriquement lancé un tir qui a dépassé Wayne Hennessey. Aussi impressionnant que soit la course, les hôtes étaient très hospitaliers. Néanmoins, c’était le 10e but de Rashford en autant de matchs depuis la fin de la Coupe du monde.

Forest pensait avoir égalisé le score environ 15 minutes plus tard. Morgan Gibbs-White a glissé une passe à Sam Surridge, qui a parfaitement réussi un tir de David de Gea. Cependant, l’attaquant était à quelques centimètres du hors-jeu lorsqu’il a reçu le ballon de Gibbs-White. Le but a été refusé suite à une intervention de VAR.

Le Néerlandais inscrit le premier but du club

Wout Weghorst alors à l’orée de la mi-temps. L’international néerlandais a sauté sur un ballon perdu dans la surface pour marquer son premier but pour le club. Antony a envoyé un tir puissant directement sur Hennessey et Weghorst a été le plus rapide à réagir au rebond.

Après une seconde mi-temps terne que United a bloquée, Bruno Fernandes a mis fin au match avec un but à la 89e minute. Le remplaçant Anthony Elanga a trouvé le milieu de terrain en haut de la surface et Fernandes l’a terminé. C’était le sixième but de l’international portugais de la saison en cours.

United n’aura plus qu’à garder Forest sous contrôle à Old Trafford pour participer à la finale de la Coupe Carabao en février.

PHOTO : Images IMAGO / PA