Man United bat Everton pour faire pression sur Lampard

Manchester United a poursuivi sa séquence chaude vendredi lors d’un match de la FA Cup avec Everton. Les Red Devils ont remporté le match 3-1 devant leur public. C’était la septième victoire consécutive du club toutes compétitions confondues.

Les deux équipes sont entrées vendredi dans deux directions différentes. United avait remporté neuf de ses 10 derniers matchs. Ce faisant, le club est remonté dans le top quatre de la Premier League. Everton, en revanche, n’avait remporté aucun match lors de ses sept derniers matches. En fait, le club du Merseyside n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses 11 derniers matchs au total.

United frappe le premier après seulement 3 minutes de jeu contre Everton

Antony a ouvert le score après seulement 183 secondes de jeu. L’ailier s’est retrouvé grand ouvert après que Marcus Rashford ait dépassé le défenseur Ben Godrey. Rashford a envoyé une croix basse, qui a été accueillie par le pied tendu d’Antoine. Le Brésilien n’a eu qu’à toucher le ballon pour marquer pour son club.

Everton a cependant riposté assez rapidement. Demarai Gray a frappé le poteau de loin à la 13e minute du match. Le ballon rebondit sur David De Gea avant de sortir en corner. Les Toffees ont égalisé le score une minute plus tard.

Le défenseur d’Everton marque des deux côtés

Conor Coady a marqué son deuxième but de la campagne après une étrange erreur de De Gea. Le gardien de United a choisi de ne pas récupérer un centre envoyé dans la surface par Neal Maupay. Au lieu de cela, le ballon a traversé les jambes de l’Espagnol et Coady a bondi à quelques mètres du but.

Le défenseur central d’Everton a de nouveau marqué en seconde période; cependant, c’était dans son propre filet. Rashford a de nouveau battu la défense d’Everton sur le flanc, cette fois c’était Seamus Coleman. L’international anglais a finalement envoyé une passe que Coady a mise par Jordan Pickford.

Everton pensait avoir de nouveau égalisé le score plus tard dans la mi-temps. Le but a cependant été exclu avec l’aide du VAR. Demarai Gray a fait preuve d’une habileté brillante pour mettre en place le jeu, mais était en position de hors-jeu lorsqu’il a reçu une passe de Coleman.

United a mis le match de côté tard dans le temps additionnel. Godfrey a fait tomber le remplaçant Alejandro Garnacho à l’intérieur de la surface, malgré le contact semblant minime. Rashford a terminé sa performance d’homme du match avec un but sur place.

Everton, malgré la défaite, a plutôt bien joué compte tenu de sa forme récente. Néanmoins, la pression continue de s’accumuler sur l’entraîneur-chef Frank Lampard. Alternativement, les Red Devils se sont qualifiés pour le quatrième tour de la FA Cup pour la neuvième saison consécutive.

