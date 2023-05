Man United bat Chelsea et s’assure une place en Ligue des champions

Manchester United a confirmé sa place en Ligue des champions la saison prochaine avec une victoire à domicile contre Chelsea jeudi. Les Red Devils n’avaient besoin que d’un match nul pour décrocher une place parmi les quatre premiers de la Premier League, mais se sont plutôt retrouvés avec les trois points. Les buts de Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes et Marcus Rashford ont contribué à donner la victoire aux hôtes.

Les Red Devils sont entrés dans le match avec un avantage de trois points sur Liverpool au classement. En plus du match de Chelsea, United a également un autre match à domicile contre Fulham ce week-end. Cela signifie que le club n’avait besoin que d’un seul point dans l’un ou l’autre de ces matches pour s’assurer une place parmi les quatre premiers.

Le premier but de Casemiro donne le ton

Chelsea a commencé le match avec son onze de départ le plus jeune de l’histoire du club en Premier League. L’équipe locale a cherché à profiter de l’inexpérience avec un but précoce. Casemiro a donné l’avantage à United à la sixième minute avec une tête puissante. Le milieu de terrain dynamique a sauté haut pour atteindre la passe de Christian Eriksen sur un coup franc. Il y a eu un contrôle VAR pour un éventuel hors-jeu après le but, mais le but a finalement été confirmé.

La bonne humeur autour d’Old Trafford a connu une accalmie au milieu de la première mi-temps quand Antony s’est blessé. Trevoh Chalobah a récupéré le ballon après avoir taclé avec succès le Brésilien à la 26e minute. Cependant, alors que le tacle n’était pas malveillant, Antony n’a pas pu continuer et a été étiré. Rashford est entré dans la mêlée pour l’ailier blessé.

Anthony Martial a doublé l’avance de United dans le temps additionnel après que les officiels aient ajouté six minutes en raison de la blessure. Jadon Sancho a été joué libre au but avec une passe intelligente de Casemiro. L’ailier a ensuite adressé sa propre passe à Martial derrière la défense de Chelsea. Martial tapa le ballon au fond des filets avec aisance.

Alors que United est entré en tête à la mi-temps, les visiteurs ont certainement eu leurs chances. Carney Chukwuemeka, Mykhailo Mudryk, Kai Havertz et Conor Gallagher ont tous eu des opportunités de qualité pour marquer pour Chelsea. La chance de Mudryk à la quatrième minute était certainement la plus grande des quatre. L’international ukrainien n’a pas réussi à entrer en contact avec le ballon à quelques mètres du but.

Fernandes et Rashford poussent United en Ligue des champions

Après une série d’occasions de marquer gâchées par les deux équipes au début de la seconde période, les hôtes ont obtenu un penalty à la 72e minute. Bruno Fernandes a habilement battu Wesley Fofana avant d’être renversé par le défenseur français dans la surface. L’arbitre du match Stuart Attwell a tout de suite indiqué l’endroit.

Fernandes s’est accroché au ballon, a intensifié et a froidement lancé un tir passé Kepa Arrizabalaga. Le but était la septième frappe de haut niveau de l’international portugais cette saison et la 23e de sa carrière à United.

Le remplaçant Rashford en première mi-temps a ajouté un quatrième but dans la soirée après un cadeau de la défense de Chelsea. Fofana était encore une fois fautif pour les visiteurs. Le Français a envoyé une passe perdue dans la surface de réparation de son équipe et directement à Rashford. Bien que Kepa ait effectué le premier arrêt, l’international anglais a bondi sur le rebond pour marquer le but facile.

Joao Felix décrocherait un but de consolation tardif pour les Bleus à la 89e minute. L’international portugais a récupéré le ballon et a couru vers David De Gea dans le but. Au lieu d’opter pour la puissance, Felix a placé un tir parfaitement placé dans le coin inférieur du filet.

La victoire 4-1 ramène United en Ligue des champions après un an en Ligue Europa. Liverpool, en revanche, devra désormais jouer dans la compétition européenne de deuxième niveau la saison prochaine. Le résultat contre Fulham ce week-end déterminera si les Red Devils termineront troisième ou quatrième du tableau.

PHOTO : IMAGO / Photo de propagande