Man United augmente l’offre d’Onana à un total de 50 millions d’euros – sources

Andre Onana a rejoint l'Inter Milan en tant qu'agent libre en 2022.

Manchester United a augmenté jeudi son offre pour le gardien de l’Inter Milan André Onana à 50 millions d’euros (54 millions de dollars) au total (45 millions d’euros plus 5 millions d’euros supplémentaires en compléments), et il y a maintenant une confiance croissante à Old Trafford qu’un accord peut être conclu, ont déclaré des sources à ESPN.

L’Inter a déclaré à United que son offre mercredi de 40 millions d’euros (43,4 millions de dollars) n’était pas suffisante pour sanctionner le départ d’Onana. Cette offre devrait maintenant être augmentée de 10 millions d’euros, ce qui rapprochera United de la valorisation de l’Inter de 60 millions d’euros.

Il y a maintenant la conviction de tous les côtés de l’accord qu’un compromis peut être atteint, permettant à Onana de suivre Mason Mount jusqu’à Old Trafford.

Le manager Erik ten Hag est à la recherche d’un nouveau gardien de but dans un contexte d’incertitude persistante David de Geal’avenir.

Des sources ont déclaré à ESPN que United prévoyait toujours d’avoir des entretiens en face à face avec le gardien espagnol pour discuter de sa situation contractuelle, bien que les patrons du club acceptent qu’il ne veuille peut-être pas être n ° 2 si Onana signe.

De Gea n’était pas à Carrington jeudi car les joueurs non internationaux de United ont repris l’entraînement de pré-saison. Le joueur de 32 ans est un agent libre après l’expiration de son contrat le 30 juin.

Ten Hag a travaillé avec Onana pendant leur séjour ensemble à l’Ajax, et l’international camerounais est sa principale cible de gardien de but dans cette fenêtre.

Malgré le vif intérêt de Ten Hag pour le joueur de 27 ans, United hésite à respecter l’évaluation de l’Inter en raison de la nécessité d’économiser une partie du budget d’été pour signer un attaquant.

United a reculé devant un éventuel transfert de Harry Kane en raison de la valorisation de Tottenham à plus de 100 millions de livres sterling et s’est plutôt concentré sur Atalanta. Rasmus Hojlund et Randal Kolo Muani de l’Eintracht Francfort.

Le budget de transfert estival de Ten Hag a été limité par des problèmes de fair-play financier et le club vise une dépense nette comprise entre 100 et 150 millions de livres sterling.

Mount a coûté 50 millions de livres sterling à Chelsea, tandis que le transfert proposé d’Onana de l’Inter pourrait coûter 50 millions d’euros supplémentaires.