Man United, Arsenal, Tottenham parmi les pires kits d’échauffement d’Europe de la saison 2022-23

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, n’a pas l’air ravi de porter ce maillot avant chaque match cette saison. TREVOR COLLENS/AFP via Getty Images

La nouvelle saison est à couper le souffle et de nombreux kits domicile, extérieur et troisième qui seront portés dans le meilleur club européen en 2022-23 ont été présentés au monde entier lors des tournées estivales. Ces chemises vont de la classe – voir le kit domicile simple mais bien exécuté d’Arsenal – au carrément méchant – oui, Tottenham, nous vous regardons – comment votre kit extérieur peut-il être à la fois fade et induisant un vomissement?

Mais ce qui est souvent négligé, ce sont les offres criardes que les équipes proposent pour leurs échauffements avant le coup d’envoi. Ceux-ci n’obtiennent souvent pas beaucoup de temps d’antenne à la télévision, n’apparaissant que de manière éphémère alors que des graphiques montrant les nouvelles de l’équipe sont affichés sur des images de joueurs passant par leurs rythmes d’avant-match.

Cela donne aux designers des marques de sport les plus renommées au monde l’occasion de se déchaîner et de nous présenter une sélection de catastrophes de la mode, comme nous n’en avons pas vu depuis les anciennes légendes de Liverpool Robbie Fowler, Jamie Redknapp, Steve McManaman and Co. sauté sur ces tristement célèbres costumes blancs avant la finale de la FA Cup 1996. Ils pensaient que nous ne le remarquerions pas, mais rien ne nous dépasse.

Il est temps de mettre nos lunettes de soleil pour se protéger contre les combinaisons de couleurs offensives et d’analyser les vêtements d’avant-match les plus étranges, les plus fous et les pires que les joueurs vedettes des plus grands clubs européens doivent endurer lorsqu’ils entreprennent leurs exercices d’échauffement.

Sauter à: première ligue | La Ligue | Bundesliga | série A | Ligue 1

Arsenal (Adidas)

Fuite d’images du maillot d’avant-match d’Arsenal pour la saison 2022/23, qui devrait être lancé plus tard cette année. [@Footy_Headlines] #afc pic.twitter.com/3pnQVwGdEn – afcstuff (@afcstuff) 23 janvier 2022

Pour nous lancer, nous avons Arsenal, qui n’a pas encore officiellement publié de kit d’avant-match et, à en juger par les images “fuites”, ils ont raison d’hésiter. C’est une monstruosité, une pièce d’art abstrait qui ferait rouler Henri Matisse dans sa tombe. Le design géométrique est fort, les couleurs s’affrontent, les vibrations sont éteintes (même avec l’allusion au kit classique “banane meurtrie” si apprécié des fans d’Arsenal). Ce ne sera pas la dernière fois que vous verrez ce modèle Adidas, alors ne dites pas que nous ne vous avons pas prévenu.

Chelsea (Nike)

Kenedy Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Celui-ci n’est pas si mal. Cela ressemble à un doux clapotis de la mer contre le rivage, ce qui donne un nouveau sens au terme « wavey garms ». Comme le col du nouveau kit domicile, le motif est en fait formé à partir des éléments constitutifs de l’insigne du club.

Liverpool (Nike)

John Powell/Liverpool FC via Getty Images

Une autre offre étonnamment décente ici. Liverpool a opté pour des détails complexes dans un rouge plus profond et plus riche qui donne à ce kit un aspect, osons-nous le dire, presque royal.

Manchester City (Puma)

KAMIL KRZACZYNSKI/AFP via Getty Images

Attendez une minute : peut-être que les clubs gagnent en classe cette saison ? Décrit comme une “conception de grille vibrante combinée à des arêtes vives”, ce numéro bleu et blanc est plutôt fin, tout comme la version noir et gris.

Manchester United (Adidas)

MARTIN KEEP/AFP via Getty Images

Oh non, tant pis. Le service normal reprend alors que Manchester United nous propose sa version du template Adidas. Peut-être que les fans de United ne huaient pas vraiment Harry Maguire pendant la pré-saison, mais visaient plutôt leur colère contre cette abomination que United décrit comme “une collision de couleurs de club et un design classique d’Adidas”.

Tottenham Hotspur (Nike)

Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Il n’y a pas de moyen facile de dire cela : le maillot d’avant-match des Spurs semble avoir été cousu avec les ceintures d’un boxer mis au rebut. Le site Web des Spurs indique: “Cette conception graphique bleue saisissante a été complétée par notre crête de coq historique des Spurs … pour que tout le monde sache quelle équipe vous soutenez.” Merci pour cela, je n’aurais pas pu deviner que vous étiez un fan des Spurs étant donné qu’il n’est écrit que 100 fois en caractères collants sur tout le maillot.

Atletico Madrid (Nike)

Le maillot d’avant-match de l’Atletico – qui est en vente mais qui n’a pas encore été officiellement dévoilé – est quelque chose d’un peu différent ; cela ressemble un peu au montage de la bande dessinée au début d’un film Marvel. En fait, le design présente un fond rouge avec des illustrations noires de lieux étroitement associés à l’histoire du club : leur ancienne maison de l’Estadio Vincente Calderon, leur nouveau stade Metropolitano et le lieu où ils célèbrent leurs titres, la Fontaine de Neptune.

Barcelone (Nike)

Raphinha Michael Reaves/Getty Images

Dans le classique blaugrana du Barça, ce kit d’échauffement ressemble à un labyrinthe vraiment délicat qui vous entraînera plus profondément dans ses profondeurs sans la sortie en vue, un peu comme la situation financière actuelle du club.

Real Madrid (Adidas)

James Williamson – AMA/Getty Images

Ennuyé du modèle Adidas maintenant, mais c’est probablement la version la plus élégante et la plus propre de tous. Tout comme son style de jeu, le Real Madrid sait faire le travail.

Bayern Munich (Adidas)

S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

Pour l’instant du moins, le Bayern semble se contenter de s’échauffer avec les mêmes maillots qu’ils portent pour l’entraînement. Ce qui, comme le design des maillots eux-mêmes, est bien trop sensé pour être intéressant dans le cadre de cet exercice.

Borussia Dortmund (Puma)

Harry Langer/DeFodi Images via Getty Images

Ce numéro Puma utilise le même modèle que celui de Manchester City, mais le noir et jaune de BVB ajoute une autre couche de zing à un design qui en a déjà beaucoup. Ils ont peut-être perdu la bataille pour Erling Haaland, mais ils ont gagné la guerre du meilleur haut d’échauffement. Selon Dortmund, “chaque maillot d’avant-match a son propre motif qui diffère des autres maillots”. Énorme si vrai.

AC Milan (Puma)

Gyorgy Varga/MTI via AP

Il s’agit d’une autre offre Puma et vous verrez un modèle émerger – littéralement. Celui de Milan est légèrement meilleur que la version de Man City et légèrement pire que celui de Dortmund. Mais au moins, ils sont tous une amélioration par rapport au modèle terne utilisé pour les troisièmes kits de ces clubs la saison dernière.

InterMilan (Nike)

FC Internazionale/Inter via Getty Image

L’Inter ne pouvait pas être bien pire que son maillot 2021-22, qui ressemblait à quelqu’un a transformé le concept d’érosion des sols en un t-shirt.

Heureusement, ils sont revenus avec un nombre assez impressionnant. Ce n’est pas si mal esthétiquement avec les différentes nuances de bleu, à travers des motifs asymétriques qui fonctionnent assez bien. Il s’inspire du nom du club FC Internazionale qui, lors de sa création en 1908, a pris ce titre pour montrer qu’il acceptait autant les joueurs internationaux que les joueurs italiens. Les drapeaux sur le maillot représentent ce multiculturalisme, ce qui est plutôt cool.

Juventus (Adidas)

Angel Di Maria James Williamson – AMA/Getty Images

Ce numéro Adidas – est porté avant le match mais n’est pas encore disponible à l’achat – est presque exactement le même que le maillot Man United, mais la Juventus a choisi de meilleures couleurs. En dira-t-on autant d’un certain milieu de terrain flamboyant arrivé à Turin cette saison ?

Paris Saint Germain (Jordan)

Neymar, Vitinha, Leo Messi et Kylian Mbappé Masashi Hara/Getty Images

Alors que le PSG entame sa quatrième année de collaboration avec la marque Jordan, ce maillot d’avant-match correspond davantage à ce à quoi nous nous attendions. Le croisement de l’esthétique du football et du basket-ball se réunit dans ce numéro bicolore cool qui n’est probablement pas une fin appropriée à cette liste dans la mesure où il est en fait très discret et agréable, contrairement à cette ligne de front folle du PSG.