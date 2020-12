La pandémie de coronavirus a rendu le marché des transferts d’été comme jamais auparavant, mais il y avait encore beaucoup d’accords conclus, et vous pouvez Découvrez les principaux ici. La fenêtre peut être fermée dans les meilleures ligues d’Europe, mais voici les meilleures rumeurs du monde entier.

TOP STORY: Quatre clubs de Premier League poursuivent Bailey

Quatre clubs de Premier League garderont un œil sur l’ailier du Bayer Leverkusen Léon Bailey, selon le Daily Mail.



Bailey devrait participer au match de Leverkusen en Ligue Europa contre le Slavia Prague jeudi, Arsenal, Tottenham Hotspur, Everton et Manchester United prévoyant tous de le repérer avant la fenêtre de transfert de janvier.

À seulement 23 ans, l’international jamaïcain est en train de devenir l’un des ailiers les plus excitants d’Europe et il compte cinq buts et six passes jusqu’à présent cette saison pour Leverkusen. Cependant, après avoir laissé le milieu de terrain vedette Kai Havertz rejoindre Chelsea cet été, le club évalue Bailey à environ 40 millions d’euros et n’est pas disposé à le déménager à bon marché.

09h13 GMT: Le manager d’Arsenal Mikel Arteta a averti Pierre-Emerick Aubameyang que « personne n’est imparable », mais a soutenu l’attaquant pour surmonter sa récente baisse de forme. Le capitaine d’Arsenal, qui était lié à Barcelone cet été avant de signer un nouveau contrat avec les Gunners, n’a marqué que deux buts en Premier League toute la saison et était à nouveau une figure périphérique alors qu’ils s’effondraient pour une défaite 2-0 dans le nord de Londres dimanche. derby à Tottenham Hotspur.

Aubameyang ne devrait pas figurer dans le dernier match du groupe B de la Ligue Europa d’Arsenal à Dundalk jeudi soir, étant donné qu’ils ont déjà obtenu la première place, mais lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait à jouer le joueur de 31 ans dans la ligue quoi qu’il arrive, Arteta a répondu: « Personne n’est imparable à la fin de la journée. Vous devez trouver les bons joueurs pour gagner des matchs de football, mais nous ne pouvons pas oublier ce qu’Auba a fait pour ce club et ce qu’il a fait ces derniers mois, pas il y a des années. Je vois comment il s’entraîne, comment il se comporte et combien il veut renverser la situation.

« Quand je vois ce type de faim, je reste un fervent partisan d’un joueur lorsqu’il est établi dans l’équipe et les performances qu’il a fournies. Aujourd’hui et cette semaine, la réponse que j’ai vue des joueurs et la réaction que j’ai vue des joueurs après le match, je ne peux pas être plus fier.

«Je sais à quel point c’est difficile pour tout le monde en ce moment après avoir perdu le derby, vous pouvez être complètement à terre et j’ai vu une équipe complètement différente qui veut se battre, qui est unie, qui a une grande croyance en ce qu’elle essaie de faire et ils veulent le faire eux-mêmes et se pousser de plus en plus fort.

« Auba était l’un des principaux gars là-bas et aujourd’hui il marchait [around] le lieu avec une énergie qui ne serait pas associée à une équipe ou à un joueur qui souffre en ce moment et c’est pour moi la façon dont nous devons l’aborder. «

08h36 GMT: Manchester United a des doutes quant à savoir si le Real Madrid ou la Juventus peuvent se permettre Paul Pogba, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Mino Raiola a annoncé son intention de trouver un nouveau club pour Pogba, qui ne signera pas de nouveau contrat à Old Trafford selon l’agent. Pogba a un contrat avec United jusqu’en 2022, mais Raiola a lancé un appel d’offres pour le joueur de 27 ans en janvier et l’été prochain.

La préférence de l’international français est de rejoindre Madrid, mais des sources ont déclaré à ESPN que United ne pensait pas que les champions d’Espagne pouvaient se permettre des frais de transfert importants et les salaires élevés du milieu de terrain d’environ 290000 £ par semaine.

Pogba est l’un des favoris de l’entraîneur madrilène Zinedine Zidane, mais il y a des points d’interrogation sur le poste de 48 ans au Bernabeu après un début de saison mitigé.

La Juventus et Barcelone ont également exprimé leur intérêt pour la signature de Pogba dans le passé mais, comme Madrid, ont été contraintes de resserrer leurs finances à la suite de la pandémie de coronavirus. Le Paris Saint-Germain est la seule autre option viable de Pogba.

08h00 GMT: Lucas Vazquez a admis que son avenir au Real Madrid est « un sujet compliqué » avec son contrat qui expire à la fin de la saison.

L’ailier, âgé de 29 ans, a impressionné lors de la victoire 2-0 de Madrid en Ligue des champions contre le Borussia Monchengladbach mercredi soir et a été un arrière droit régulier ces dernières semaines avec Dani Carvajal blessé.

« Je suis calme, nous verrons ce qui se passera », a déclaré Vazquez à Movistar après le match. « Je me concentre sur mon travail. Dans le football, parfois, cela ne dépend pas seulement d’une partie ou de l’autre. Je suis heureux d’être à Madrid. »

PAPER TALK (par Harry Kettle)

Neymar et Mbappe « veulent tous deux rester au PSG »

Le président du club du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, a déclaré sa confiance Kylian Mbappe et Neymar restera au club.

S’adressant à RMC Sport après la victoire 5-1 du PSG en phase de groupes en Ligue des champions contre Istanbul Basaksehir, Al-Khelaifi a clairement indiqué qu’il pensait que les deux joueurs souhaitaient rester dans la capitale française.

« Nous avons commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappe, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant », a déclaré Al-Khelaifi. « Ils veulent tous les deux rester avec nous au PSG. »

Mbappe est depuis longtemps lié à un déménagement au Real Madrid, tandis que Neymar a fait tourner les têtes la semaine dernière lorsqu’il a déclaré qu’il aimerait être réuni avec Lionel Messi de Barcelone la saison prochaine.

Mais après le match de mercredi, Neymar a déclaré: « Je suis très content à Paris. Je n’ai aucune raison de partir d’ici. »

Tomori part en prêt?

Défenseur de Chelsea Fikayo Tomori semble prêt à partir en prêt pendant le mercato de janvier, rapporte Fabrizio Romano.

Alors que le club est assez heureux que son avenir à long terme soit toujours à Stamford Bridge, il est nécessaire pour lui de sortir et de mettre quelques minutes à son actif. En tant que tel, les Bleus exploreront la possibilité d’un accord de prêt à long terme.

Tomori, 22 ans, a chuté dans l’ordre hiérarchique ces derniers mois mais est apparemment toujours considéré comme une option viable à l’avenir pour Frank Lampard.

Tap-ins

– L’AC Milan pourrait être intéressé à faire un effort pour signer Mohamed Simakan, Rapporte Calciomercato. Le défenseur strasbourgeois a passé toute sa carrière en France, mais avec Milan travaillant dur pour attirer un autre défenseur central qui peut les aider à renforcer leurs espoirs de titre en Serie A, Simakan est un homme d’un réel intérêt à San Siro.

– Benfica est entré dans la course pour signer Boubakary Soumare, Rapporte A Bola. La sensation lilloise a attiré l’attention de nombreux grands clubs dans le passé, y compris Manchester United et Liverpool, après s’être fait un nom en tant que solide présence au milieu de terrain depuis ses débuts professionnels en 2017.